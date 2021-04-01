Google, yeni belge tarayıcısını başlattı: Stack

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Google , evrak işlerinizi dijital olarak düzenlemenize yardımcı olabilecek Stack adlı yeni bir deneysel uygulamayı kullanıma sundu.Google'ın Area 120 ekibi tarafın geliştirilen uygulama, belgelerinizi, makbuzlarınızı ve daha birçok evraklarınızı dijitalleştirmenize ve ardından bunları otomatik olarak Google Drive'a kaydetmenize yardımcı olacak.

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Google Stack ile belgelerinizi düzenleyin

Çoğu belge tarayıcı gibi, Stack de makbuz, fatura veya banka ekstresi gibi bir belgenin taranmasını sağlamak için telefonunuzun kamerasını kullanıyor. Uygulama aynı zamanda Google'ın dil tanıma ve optik karakter tanıma gibi akıllı özelliklerini kullanarak belgeyi adlandırıyor ve yer alması gereken doğru kategoriyi otomatik olarak öneriyor.

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Uygulama aynı zamanda hesap numaraları, faturalarda ödenmesi gereken toplam tutarlar ve son tarihler gibi diğer önemli ayrıntıları belgelerden çıkarıyor. Bu özellik sayesinde şekillerin ve metnin diğer uygulamalara, mesajlara veya e-postalara kopyalanması kolaylaşıyor. Mevut entegre arama, kullanıcıların anahtar sözcükler kullanarak belgeler arasında gezinmesine de olanak tanıyor.

Güvenliğe konusunda Stack, yüz tanıma veya parmak izi ile kilitlenebiliyor. Uygulama ayrıca belgelerin kopyalarını Google Drive'a kaydedebiliyor.

Uygulama şu için ABD ile sınırlı bir kullanım alanına sahip. Uygulama deneysel aşamada olduğu için kullanım alanının genişletilip genişletilmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/google-has-a-new-document-scanner-app-with-ai-features-and-biometric-security/

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