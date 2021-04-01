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    Google, yeni belge tarayıcısını başlattı: Stack

    Google'ın deneysel ürün geliştirme ekibi Area 120 tarafından geliştirilen Stack uygulaması, belgelerinizi tarayarak otomatik olarak kategorize etmenize olanak tanıyor.
    01 Nisan 2021, 01:00 (1 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Google, yeni belge tarayıcısını başlattı: Stack
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    Google , evrak işlerinizi dijital olarak düzenlemenize yardımcı olabilecek Stack adlı yeni bir deneysel uygulamayı kullanıma sundu.Google'ın Area 120 ekibi tarafın geliştirilen uygulama, belgelerinizi, makbuzlarınızı ve daha birçok evraklarınızı dijitalleştirmenize ve ardından bunları otomatik olarak Google Drive'a kaydetmenize yardımcı olacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Free uygulamasına 75.000'den fazla podcast eklendi"

    Google Stack ile belgelerinizi düzenleyin

    Çoğu belge tarayıcı gibi, Stack de makbuz, fatura veya banka ekstresi gibi bir belgenin taranmasını sağlamak için telefonunuzun kamerasını kullanıyor. Uygulama aynı zamanda Google'ın dil tanıma ve optik karakter tanıma gibi akıllı özelliklerini kullanarak belgeyi adlandırıyor ve yer alması gereken doğru kategoriyi otomatik olarak öneriyor.

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    Uygulama aynı zamanda hesap numaraları, faturalarda ödenmesi gereken toplam tutarlar ve son tarihler gibi diğer önemli ayrıntıları belgelerden çıkarıyor. Bu özellik sayesinde şekillerin ve metnin diğer uygulamalara, mesajlara veya e-postalara kopyalanması kolaylaşıyor. Mevut entegre arama, kullanıcıların anahtar sözcükler kullanarak belgeler arasında gezinmesine de olanak tanıyor.

    Güvenliğe konusunda Stack, yüz tanıma veya parmak izi ile kilitlenebiliyor. Uygulama ayrıca belgelerin kopyalarını Google Drive'a kaydedebiliyor.

    Uygulama şu için ABD ile sınırlı bir kullanım alanına sahip. Uygulama deneysel aşamada olduğu için kullanım alanının genişletilip genişletilmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/30/google-has-a-new-document-scanner-app-with-ai-features-and-biometric-security/
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Google in ulaşamadığı verilerden bazıları da basılı belgelerdi. Oda oluyor.
    3 Yanıt Yanıtla +29
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ÖlümsüzlüğüBulanQilin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence microsoft lens daha iyi
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    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Googlenın yaptığı hiç bir işe güvenmem
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    @smart1978 ve @RAIZEN
    Bahsettikleriniz ya kamuya açık kitap, dergi gibi metin yada zaten telefona yüklediğimiz veriler.

    Benim bahsettiğim fiziksel adrese gönderilen elektrik, su, telefon faturası, ödeme emirleri gibi veriler. Bu verilerin bazılarını epostadaki ekstrede ismi ve tutarını görebilir ama artık ne zaman, ne kadar tüketim yaptın, adresi nedir?
    1 Yanıt Yanıtla
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) interwap
    Google Takvim sayesinde ucak biletlerinizi tren biletlerinizi vs aninda entegre ediyor ve misal Google Haritalarda tarih yaklasinca da hemen havalimaninda hangi sefer tarih belirmektedir. Bence bu tur seyleri paranoyaklik olarak ele almak degil de konfor kolaylik olarak algilanmalidir.


    Google neredeyse herseyi bedavaya veriyor. Veri paylasimi iznimiz dahilindedir ve bunlar bilinen seylerdir. Sozlesmelerde ifade edilir ...

    Telefona sadece yuklenmez buluta da yedekleniyor ...


    Anlamis degilim hem ucertsiz hizmet isteniyor hem de soyle olsun boyle olsun filan diye de talep etmek bence biraz ARSIZLIK degil midir ?

    Parali herseyin oldugu bir sistem ve parali hizmetler alsaniz anlarim :) ... Ama ucertsiz bircok hizmet aliyorsunuz...


    Alan razi satan razi ... Ucretsizligine RAZI ... :) ...
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Google in ulaşamadığı verilerden bazıları da basılı belgelerdi. Oda oluyor.
    3 Yanıt Yanıtla +29
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi ) interwap
    Basılı belgelere çoktan ulaştılar.



    Websitelere girdiğinde senden yazmanı istedikleri o garip kelime kombinasyonları var ya? İşte onlar Google ekosistemine dahil edilmiş belgelerin tanımlanmayan parçaları. Sen o Captcha'yı tamamlarken bir yandan Google'ın tanımlayamadığı söz öbeklerini tanımlamasına yardımcı oluyorsun.
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) interwap
    Paranoyak olmanin luzumu yok cunki Google zaten yillardir resim icinden de kelime aratma yani OCR olayini baya dinamik ve kapsamli ele almaktadir yillardir.

    Istersen Google Drive da bir metnin fotografi olsun o metni google drive da sanki dosya arar gibi arati ve aninda cikacakir ....

    Google da Kuantum Bilgisayara sahip ... Araplar bile sahip ...

    Sanirim bir Turkler sahip degil ...
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) interwap
    Verilerini seve seve vermek isteyenler de var. Kara delik gibi büyüyünce daha iyi olacağını düşünüyorlar.
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