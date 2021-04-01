Google, yeni belge tarayıcısını başlattı: Stack

Google , evrak işlerinizi dijital olarak düzenlemenize yardımcı olabilecek Stack adlı yeni bir deneysel uygulamayı kullanıma sundu.Google'ın Area 120 ekibi tarafın geliştirilen uygulama, belgelerinizi, makbuzlarınızı ve daha birçok evraklarınızı dijitalleştirmenize ve ardından bunları otomatik olarak Google Drive'a kaydetmenize yardımcı olacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Free uygulamasına 75.000'den fazla podcast eklendi"
Google Stack ile belgelerinizi düzenleyin
Çoğu belge tarayıcı gibi, Stack de makbuz, fatura veya banka ekstresi gibi bir belgenin taranmasını sağlamak için telefonunuzun kamerasını kullanıyor. Uygulama aynı zamanda Google'ın dil tanıma ve optik karakter tanıma gibi akıllı özelliklerini kullanarak belgeyi adlandırıyor ve yer alması gereken doğru kategoriyi otomatik olarak öneriyor.İlginizi Çekebilir Google Telefon uygulaması, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları kaydedecek
Uygulama aynı zamanda hesap numaraları, faturalarda ödenmesi gereken toplam tutarlar ve son tarihler gibi diğer önemli ayrıntıları belgelerden çıkarıyor. Bu özellik sayesinde şekillerin ve metnin diğer uygulamalara, mesajlara veya e-postalara kopyalanması kolaylaşıyor. Mevut entegre arama, kullanıcıların anahtar sözcükler kullanarak belgeler arasında gezinmesine de olanak tanıyor.
Güvenliğe konusunda Stack, yüz tanıma veya parmak izi ile kilitlenebiliyor. Uygulama ayrıca belgelerin kopyalarını Google Drive'a kaydedebiliyor.
Uygulama şu için ABD ile sınırlı bir kullanım alanına sahip. Uygulama deneysel aşamada olduğu için kullanım alanının genişletilip genişletilmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor.
https://www.gizmochina.com/2021/03/30/google-has-a-new-document-scanner-app-with-ai-features-and-biometric-security/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bahsettikleriniz ya kamuya açık kitap, dergi gibi metin yada zaten telefona yüklediğimiz veriler.
Benim bahsettiğim fiziksel adrese gönderilen elektrik, su, telefon faturası, ödeme emirleri gibi veriler. Bu verilerin bazılarını epostadaki ekstrede ismi ve tutarını görebilir ama artık ne zaman, ne kadar tüketim yaptın, adresi nedir?
Google neredeyse herseyi bedavaya veriyor. Veri paylasimi iznimiz dahilindedir ve bunlar bilinen seylerdir. Sozlesmelerde ifade edilir ...
Telefona sadece yuklenmez buluta da yedekleniyor ...
Anlamis degilim hem ucertsiz hizmet isteniyor hem de soyle olsun boyle olsun filan diye de talep etmek bence biraz ARSIZLIK degil midir ?
Parali herseyin oldugu bir sistem ve parali hizmetler alsaniz anlarim :) ... Ama ucertsiz bircok hizmet aliyorsunuz...
Alan razi satan razi ... Ucretsizligine RAZI ... :) ...
Websitelere girdiğinde senden yazmanı istedikleri o garip kelime kombinasyonları var ya? İşte onlar Google ekosistemine dahil edilmiş belgelerin tanımlanmayan parçaları. Sen o Captcha'yı tamamlarken bir yandan Google'ın tanımlayamadığı söz öbeklerini tanımlamasına yardımcı oluyorsun.
Istersen Google Drive da bir metnin fotografi olsun o metni google drive da sanki dosya arar gibi arati ve aninda cikacakir ....
Google da Kuantum Bilgisayara sahip ... Araplar bile sahip ...
Sanirim bir Turkler sahip degil ...