Kuo: A14X işlemcili iPad Pro ve Mini LED ekranlı MacBook Pro 2020’de gelebilir

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Sektörün güçlü analistlerinden Ming-Chi Kuo, yatırımcılara yönelik sunumunda 2020 yılında Apple’ın ünlü ürün hatların güncelleyeceğini ve bu güncellemelerin ciddi değişiklikler getireceğini açıkladı. Firmanın önümüzdeki üç yıl içinde Mini LED ekranlı dört ile altı arasında cihaz piyasaya sunması bekleniyor.

AppleInsider tarafından elde edilen bilgiler, Kuo’nun sunumda iPad Pro ve MacBook Pro modellerinin üst seviyelerinde Mini LED ekranlara geçiş yapacağını doğruluyor. Bu ekranlar, üretkenlik ve eğlence deneyimini fark edilir ölçüde arttıracak.

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Mini LED ekranlar artık günlük hayatımızda sıkça rastladığımız OLED ya da AMOLED ekranlarla kıyaslanabilir özelliklere sahip olsa da OLED’ler ile gelen üretim zorluğu ya da yanma potansiyeli gibi problemleri taşımıyorlar. Bu teknolojiye geçiş, elektroniklerde bu konuya yönelişte bir hızlanma getirecek olmasının yanında Apple’ın Samsung OLED panellere bağımlılığını da muhtemelen azaltacak.

Kuo’ya göre ekranlar LG Display tarafından üretilecek. GIS, Osram, TSMT, Sharp, Nichia ve Sanan firmaları da parça sağlayıcılar olacak. Kuo’nun ifadesinde en kritik sağlayıcılar GIS ve LG Display olarak belirtiliyor.

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Aynı sunumda ekran dışında da konuşan Kuo, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde iPad Pro serisinin A14X işlemcisiyle güncelleneceğini ifade etti. 16 inçlik MacBook Pro güncellemesi ise 2020’nin dördüncü çeyreğinde bekleniyor. ???????