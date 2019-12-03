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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kuo: A14X işlemcili iPad Pro ve Mini LED ekranlı MacBook Pro 2020’de gelebilir

    Mini ve Micro LED teknolojisine yapılan yatırımlar, Ming-Chi Kuo'nun yatırımcılara açıklamasına göre önümüzdeki yıl Apple ürünlerinde kendilerine yer bulacaklar.
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    iPad
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Kuo: A14X işlemcili iPad Pro ve Mini LED ekranlı MacBook Pro 2020’de gelebilir
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    Sektörün güçlü analistlerinden Ming-Chi Kuo, yatırımcılara yönelik sunumunda 2020 yılında Apple’ın ünlü ürün hatların güncelleyeceğini ve bu güncellemelerin ciddi değişiklikler getireceğini açıkladı. Firmanın önümüzdeki üç yıl içinde Mini LED ekranlı dört ile altı arasında cihaz piyasaya sunması bekleniyor.

    AppleInsider tarafından elde edilen bilgiler, Kuo’nun sunumda iPad Pro ve MacBook Pro modellerinin üst seviyelerinde Mini LED ekranlara geçiş yapacağını doğruluyor. Bu ekranlar, üretkenlik ve eğlence deneyimini fark edilir ölçüde arttıracak. 

    Kuo: A14X işlemcili iPad Pro ve Mini LED ekranlı MacBook Pro 2020’de gelebilir
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    Mini LED ekranlar artık günlük hayatımızda sıkça rastladığımız OLED ya da AMOLED ekranlarla kıyaslanabilir özelliklere sahip olsa da OLED’ler ile gelen üretim zorluğu ya da yanma potansiyeli gibi problemleri taşımıyorlar. Bu teknolojiye geçiş, elektroniklerde bu konuya yönelişte bir hızlanma getirecek olmasının yanında Apple’ın Samsung OLED panellere bağımlılığını da muhtemelen azaltacak.

    Kuo’ya göre ekranlar LG Display tarafından üretilecek. GIS, Osram, TSMT, Sharp, Nichia ve Sanan firmaları da parça sağlayıcılar olacak. Kuo’nun ifadesinde en kritik sağlayıcılar GIS ve LG Display olarak belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti"

    Aynı sunumda ekran dışında da konuşan Kuo, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde iPad Pro serisinin A14X işlemcisiyle güncelleneceğini ifade etti. 16 inçlik MacBook Pro güncellemesi ise 2020’nin dördüncü çeyreğinde bekleniyor. ???????



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    eyoruk 1 hf.
    Gelsin gelsin ama şu şarj kısımı eskı modellerındeki gibi mıknatıslı olsun .Sırf bu yüzden yenı modellere bakmak istemiyorum doğrusu.



    Ama diğer yandan tamiri bakımı cok cok pahalı olacak bu modellerın.
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    interwap 1 hf.
    Samsung Micro LED TV ler duyurmuştu ama ne kadar piyasada bilemiyorum. Bu ürünün ticari olarak hemen hemen hazır olduğunu gösteriyor.
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    Kerim5100 1 hf.
    Samsung MiniLED tablet ya da telefon çıkarır sene içi Apple da "iDisplay" diyip bütün sitelere ilk MiniLED ekran diye reklamları yaptırılır bu işler böyle :D
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    viper17 1 hf.
    Macbook pro 16 çıkmadan da microLed ile geleceği söyleniyordu. Şuan micro led li bir tablet var mı ? Apple denek olmak ister mi ?
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    smart1978 1 hf.
    MicroLED ler en ideali ama ara gecis hic olmazsa Mini-LED gecmek AKILLICA olacaktir.

    microled-info.com/...
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