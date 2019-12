Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti

Tam Boyutta Gör

John Wick 1, Atomic Blonde, Deadpool 2 ve Hobbs & Shaw filmlerinin yönetmeni David Leitch, Apple için kısa reklam filmi çekti. iPhone 11 Pro ile çekilen film, gençlerin kartopu savaşına sinematik bakış getiriyor.

iPhone 11 Pro ile kayda alınan reklam filmi, iyi ışık koşulları altında iyi bir yönetmenle birlikte başarılı filmler oluşturulabileceği gösteriyor. Reklam filminin kaydı iOS’in kendi kamera uygulaması üzerinden yapılmış. Ses kaydı ve görüntüyü sabitlemek için yardımcı ekipmanlar kullanılmış.

Ayrıca Bkz. "Bu video iPhone 11 Pro Max ile çekildi | iPhone 11 Pro gündüz kamera testi"

Apple, her yeni amiral gemisi modelinde dolduğu gibi iPhone 11 Pro için içerik üreticilerle anlaşmalara imza atıp “Shot on iPhone” etiketiyle paylaşıyor. Daha önce Selena Gomez’in Lose You To Love Me şarkısı iPhone 11 Pro ile çekilmişti. Bu klip 170 milyon görüntülenmeye ulaştı ancak çekimlerin siyah beyaz olması, tek sahnede geçiyor olması gibi nedenlerden dolayı iPhone 11 Pro’nun yeteneklerini tam olarak gösteremiyordu. Bu açıdan David Leitch’in reklam filmi daha etkileyici görünüyor.

Snowbrawl Reklam Filmi - David Leitch

Kamera Arkası