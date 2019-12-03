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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti

    John Wick 1, Deadpool 2 filmlerinin yönetmeni David Leitch, iPhone 11 Pro kullanarak reklam filmi çekti. Gençlerin kartopu savaşını sinematik bakış açısıyla kayda aldı.
    1 hf.
    3,3b
    1
    10
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti
    Tam Boyutta Gör

    John Wick 1, Atomic Blonde, Deadpool 2 ve Hobbs & Shaw filmlerinin yönetmeni David Leitch, Apple için kısa reklam filmi çekti. iPhone 11 Pro ile çekilen film, gençlerin kartopu savaşına sinematik bakış getiriyor.

    iPhone 11 Pro ile kayda alınan reklam filmi, iyi ışık koşulları altında iyi bir yönetmenle birlikte başarılı filmler oluşturulabileceği gösteriyor. Reklam filminin kaydı iOS’in kendi kamera uygulaması üzerinden yapılmış. Ses kaydı ve görüntüyü sabitlemek için yardımcı ekipmanlar kullanılmış.

    Ayrıca Bkz. "Bu video iPhone 11 Pro Max ile çekildi | iPhone 11 Pro gündüz kamera testi"

    Apple, her yeni amiral gemisi modelinde dolduğu gibi iPhone 11 Pro için içerik üreticilerle anlaşmalara imza atıp “Shot on iPhone” etiketiyle paylaşıyor. Daha önce Selena Gomez’in Lose You To Love Me şarkısı iPhone 11 Pro ile çekilmişti. Bu klip 170 milyon görüntülenmeye ulaştı ancak çekimlerin siyah beyaz olması, tek sahnede geçiyor olması gibi nedenlerden dolayı iPhone 11 Pro’nun yeteneklerini tam olarak gösteremiyordu. Bu açıdan David Leitch’in reklam filmi daha etkileyici görünüyor.

    Snowbrawl Reklam Filmi - David Leitch

    Kamera Arkası

     



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Drummerrrr 1 hf. en beğenilen Kerim5100
    Reklami bos verde ortaya cikan kaliteye bak. Yanlis yere odaklaniyorsun....
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    1 Avatar
    Lord Melkor 1 hf.
    Çok güzel görünüyor
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    V4LKyR 1 hf.
    Nabak editör yoksa aypon 11 mi alak?
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Başarılı
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    SirrealsQ 1 hf.
    mükemmel bir sonuç orataya çıkmış
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    Amd64x2 1 hf.
    Çok kısa çekmiş
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    Kerim5100 1 hf.
    R E K L A M L A N D I N I Z
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Drummerrrr 1 hf. Kerim5100
    Reklami bos verde ortaya cikan kaliteye bak. Yanlis yere odaklaniyorsun....
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Chagotta 1 hf.
    İsterse matrix çeksin o para telefona verilmez. Giderim Pc toplarım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Mr. Jingles 1 hf. Chagotta
    Benim PC ile işim olmadığı için iPhone almak daha mantıklı.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 11 pro, shot on iphone ve
    6 etiket daha david leitch mobil fotoğrafçılık kamera iPhone Apple Yusuf Akbaş
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