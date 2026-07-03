Akaryakıtta eşel mobil sistemi kaldırılıyor: Takvim belli oldu

Eşel mobil sistemi üç ay içinde sona erecek
Yeni düzenlemeyle birlikte kamuoyunda eşel mobil sistemi olarak bilinen uygulamanın kapsamı değiştirildi. Hükümet, sistemi üç ay içinde kademeli olarak sona erdirmeyi hedefliyor.
Karara göre ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki benzin, motorin, LPG otogaz, LPG tüpgaz ve benzeri ürünlerde rafineri fiyatlarındaki değişimlerin ÖTV'ye yansıma şekli yeniden düzenlendi.
Buna göre yurt içi rafineri fiyatlarının artması halinde bu artışın 31 Temmuz 2026'ya kadar yüzde 50'si, 1 Ağustos-30 Eylül döneminde ise yüzde 25'i kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Böylece fiyat artışlarının bir bölümü vergi indirimiyle dengelenecek.
Öte yandan rafineri fiyatlarının düşmesi durumunda indirimin tamamı kadar ÖTV artırılacak. Eşel mobil sistemi ise 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılacak.
Temmuz ayındaki ÖTV artışı uygulanmayacak
Karar kapsamında ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki tüm ürünler için bu yılın temmuz-aralık döneminde uygulanması gereken Yİ-ÜFE kaynaklı ÖTV güncellemesi yapılmayacak. Böylece akaryakıt ürünlerinde yılın ikinci yarısı için otomatik ÖTV artışı uygulanmayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD/İsrail-İran savaşı sonrasında uluslararası petrol fiyatlarının yeniden düşüş eğilimine girmesinin, sistemin kademeli olarak kaldırılmasının enflasyon üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağı beklentisini güçlendirdiğini belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: