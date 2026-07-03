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    Tesla, Türkiye’de Supercharger fiyatlarına yeniden zam yaptı

    Tesla, Türkiye'deki Supercharger şarj ücretlerine yeniden zam yaptı. Yeni tarifeyle fiyatlar Tesla sahipleri için %5,05, diğer elektrikli araç kullanıcıları için ise %5,69 arttı.

    Tesla, Türkiye’de Supercharger fiyatlarına yeniden zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye'deki Supercharger hızlı şarj ağı için yeni bir fiyat artışına gitti. Son zamla birlikte hem Tesla sahiplerinin hem de diğer elektrikli otomobil kullanıcılarının ödeyeceği kWh ücretleri yükseldi. Böylece şirket, 30 Nisan'daki fiyat artışının ardından yaklaşık iki ay içinde ikinci kez tarifesini artırmış oldu.

    Tesla sahipleri 10,40 TL ödeyecek

    Yeni tarifeye göre Tesla sahipleri için Supercharger kullanım ücreti 9,90 TL/kWh'dan 10,40 TL/kWh'a yükseldi. Bu değişim, yaklaşık %5,05 oranında bir fiyat artışına işaret ediyor.

    Tesla dışındaki elektrikli araç kullanıcıları için ise ücret 12,30 TL/kWh'dan 13 TL/kWh'a çıkarıldı. Bu gruptaki zam oranı ise yaklaşık %5,69 olarak hesaplanıyor.

    Bir önceki fiyat artışı 30 Nisan tarihinde yapılmıştı. O dönemde Tesla sahipleri için ücret 9,40 TL/kWh'dan 9,90 TL/kWh'a, diğer marka araçlar için ise 11,70 TL/kWh'dan 12,30 TL/kWh'a yükseltilmişti.

    Türkiye'de 32 aktif Supercharger lokasyonu bulunuyor

    Güncel verilere göre Tesla'nın Türkiye genelinde 32 aktif Supercharger istasyonu hizmet veriyor. Ağ, ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi ve Batı Anadolu'da yoğunlaşıyor.

    Supercharger istasyonlarının bulunduğu iller arasında İstanbul, Ankara, Kocaeli (İzmit), Sakarya (Hendek), Bolu, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Denizli, Isparta, Antalya, Çankırı (Ilgaz), Samsun, Balıkesir, Manisa (Akhisar), Bursa (Gemlik), Kırşehir ve Muğla yer alıyor. Dünya çapında 80.000'den fazla Supercharger bulunuyor.

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