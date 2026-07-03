Tesla, Türkiye’de Supercharger fiyatlarına yeniden zam yaptı

Tesla sahipleri 10,40 TL ödeyecek
Yeni tarifeye göre Tesla sahipleri için Supercharger kullanım ücreti 9,90 TL/kWh'dan 10,40 TL/kWh'a yükseldi. Bu değişim, yaklaşık %5,05 oranında bir fiyat artışına işaret ediyor.
Tesla dışındaki elektrikli araç kullanıcıları için ise ücret 12,30 TL/kWh'dan 13 TL/kWh'a çıkarıldı. Bu gruptaki zam oranı ise yaklaşık %5,69 olarak hesaplanıyor.
Bir önceki fiyat artışı 30 Nisan tarihinde yapılmıştı. O dönemde Tesla sahipleri için ücret 9,40 TL/kWh'dan 9,90 TL/kWh'a, diğer marka araçlar için ise 11,70 TL/kWh'dan 12,30 TL/kWh'a yükseltilmişti.
Türkiye'de 32 aktif Supercharger lokasyonu bulunuyor
Güncel verilere göre Tesla'nın Türkiye genelinde 32 aktif Supercharger istasyonu hizmet veriyor. Ağ, ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi ve Batı Anadolu'da yoğunlaşıyor.
Supercharger istasyonlarının bulunduğu iller arasında İstanbul, Ankara, Kocaeli (İzmit), Sakarya (Hendek), Bolu, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Denizli, Isparta, Antalya, Çankırı (Ilgaz), Samsun, Balıkesir, Manisa (Akhisar), Bursa (Gemlik), Kırşehir ve Muğla yer alıyor. Dünya çapında 80.000'den fazla Supercharger bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: