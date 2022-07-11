Küresel ısınmaya uzay balonları çözüm olacak

Küresel ısınma yakın gelecekte insan hayatını çok daha kötü bir şekilde etkileyecek ve genel olarak insan odaklı çözümler üzerinde çalışılıyor. MIT ise küresel ısınmayı uzaydan engelleyebileceğini düşünüyor.

Küresel ısınmaya karşı balon

MIT Senseable City Laboratuvarı, Güneş radyasyonunu henüz Dünyaya ulaşmadan bloke etme projesinin küresel ısınmayı tamamen tersine çevirebilecek bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

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İklim mühendislerinin geliştirdiği projede ince film tabakası kaplı balonlar, Dünya ve Güneş arasındaki Lagrange noktasına yerleştiriliyor. L1 olarak bilinen bu noktada oluşan kütleçekim kuvveti ve merkezkaç kuvveti birbirini götürüyor. Böylece nesne üzerindeki çekim kayboluyor ve nesne görece aynı pozisyonda uzun bir süre kalabiliyor.

L1 noktasına yerleştirilecek balonlar radyasyonun yüzde 1.8’ini yansıtabilecek ve bu da küresel ısınmanın etkilerini tamamen yok edebilecek bir seviye. Balonlar uzayda üretilerek kolayca yerleştirilebilecek. Bu da önemli bir avantaj. Ayrıca doğaya zararlı değil ve maliyeti de düşük. MIT hali hazırda yapay uzay ortamında balon projesinin testlerine devam ediyor ancak ne zaman hazır olacağı ile ilgili bir bilgi yok.

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