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    Küresel ısınmaya uzay balonları çözüm olacak

    MIT Senseable City Laboratuvarı araştırmacıları, uzayda üretilerek salınacak film kaplı balonlarla Güneşten gelen radyasyonun bir kısmını engellemeyi planlıyor. 
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    Küresel ısınma

    Küresel ısınma yakın gelecekte insan hayatını çok daha kötü bir şekilde etkileyecek ve genel olarak insan odaklı çözümler üzerinde çalışılıyor. MIT ise küresel ısınmayı uzaydan engelleyebileceğini düşünüyor.

    Küresel ısınmaya karşı balon

    MIT Senseable City Laboratuvarı, Güneş radyasyonunu henüz Dünyaya ulaşmadan bloke etme projesinin küresel ısınmayı tamamen tersine çevirebilecek bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

    İklim mühendislerinin geliştirdiği projede ince film tabakası kaplı balonlar, Dünya ve Güneş arasındaki Lagrange noktasına yerleştiriliyor. L1 olarak bilinen bu noktada oluşan kütleçekim kuvveti ve merkezkaç kuvveti birbirini götürüyor. Böylece nesne üzerindeki çekim kayboluyor ve nesne görece aynı pozisyonda uzun bir süre kalabiliyor.

    L1 noktasına yerleştirilecek balonlar radyasyonun yüzde 1.8’ini yansıtabilecek ve bu da küresel ısınmanın etkilerini tamamen yok edebilecek bir seviye. Balonlar uzayda üretilerek kolayca yerleştirilebilecek. Bu da önemli bir avantaj. Ayrıca doğaya zararlı değil ve maliyeti de düşük. MIT hali hazırda yapay uzay ortamında balon projesinin testlerine devam ediyor ancak ne zaman hazır olacağı ile ilgili bir bilgi yok.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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