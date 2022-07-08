ABD balonlarla Çin ve Rus saldırılarına karşı koyacak

Tam Boyutta Gör

Çin’in olası bir savaşta doğrudan Starlink uydularını hedef alacağını açıklamasının ardından ABD tarafından da bir hamle geldi. Pentagon olası hava saldırılarında yüksek irtifa balonlarını kullanacak

ABD’den balonlu savunma

ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde desteklenen bir proje; Çin ve Rusya’nın özellikle hipersonik füze ve benzeri yüksek irtifa saldırılarına karşı balonlarla müdahale edecek bir yöntem geliştiriyor.

AMD’den büyük veri sızıntısı 15 sa. önce eklendi

Geliştirilen yüksek irtifa balonları stratosferde 18 bin ve 27 bin metre arasına yerleştirilecek. Pentagon’un istihbarat ağına dahil edilecek olan balonlar hipersonik füze gibi cisimlerin tespitini yapacak ve erken uyarı sistemine haber gönderecek. Balonların yüksek irtiafada olması kullanım ömrünün uzamasını sağlıyor.

Raven Aerostar tarafından yönetilen balonlar yeri geldiğinde uydu sistemlerini de kullanacak. Pentagon bu ve benzeri balon projelerine 3.8 milyon dolar harcadı ve 2023 sonuna kadar 27 milyon dolara yükseltecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.