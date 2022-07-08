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    ABD balonlarla Çin ve Rus saldırılarına karşı koyacak

    Ülkelerin büyük yatırımlar yaptığı hipersonik füzelerden korunmak için de yine büyük yatırımlar yapılıyor. Pentagon balon projelerine 27 milyon dolar ayırdı.    
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    Pentagon
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    Çin’in olası bir savaşta doğrudan Starlink uydularını hedef alacağını açıklamasının ardından ABD tarafından da bir hamle geldi. Pentagon olası hava saldırılarında yüksek irtifa balonlarını kullanacak

    ABD’den balonlu savunma

    ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde desteklenen bir proje; Çin ve Rusya’nın özellikle hipersonik füze ve benzeri yüksek irtifa saldırılarına karşı balonlarla müdahale edecek bir yöntem geliştiriyor.

    Geliştirilen yüksek irtifa balonları stratosferde 18 bin ve 27 bin metre arasına yerleştirilecek. Pentagon’un istihbarat ağına dahil edilecek olan balonlar hipersonik füze gibi cisimlerin tespitini yapacak ve erken uyarı sistemine haber gönderecek. Balonların yüksek irtiafada olması kullanım ömrünün uzamasını sağlıyor.

    Raven Aerostar tarafından yönetilen balonlar yeri geldiğinde uydu sistemlerini de kullanacak. Pentagon bu ve benzeri balon projelerine 3.8 milyon dolar harcadı ve 2023 sonuna kadar 27 milyon dolara yükseltecek.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 3 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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