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    Motorola katlanabilir telefonlarını tanıttı: Karşınızda Razr 40 ve Razr 40 Ultra!

    Motorola, bir süredir çeşitli sızıntılara konu olan Razr 40 ve Razr 40 Ultra katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtı. Motorola’nın katlanabilir telefonları fiyat/performans odağıyla dikkat çekiyor.
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    Motorola Razr 40 ve 40 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Lenovo'nun sahip olduğu Motorola, iki yeni katlanabilir telefon tanıttı: Razr 40 ve Razr 40 Ultra. İlk olarak Çin pazarı için piyasaya sürülen cihazların her ikisi de birbirinden oldukça farklı. Ultra modeli daha premium bir ürün konumundayken temel model orta seviyeye hitap eden özelliklerle donatılmış vaziyette.

    Motorola Razr 40 Ultra

    Motorola Razr 40 ve 40 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Motorola Razr 40 Ultra, 6,79 inçlik bir pOLED ekranla birlikte geliyor. Delikli çentik tasarımına sahip olan ekran, FHD+ çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 1.400 nit en yüksek parlaklık ve HDR10+ desteği sunuyor. Razr 40 Ultra, arka panelde büyük bir ikincil ekrana sahip kapaklı katlanabilir telefonlar kervanına katılıyor. 3,6 inç boyutundaki pOLED ekran 144Hz yenileme hızına sahip. Bu detaylar onu alanında benzersiz yapıyor.
    Motorola Razr 40 ve 40 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafındaysa 12MP OIS özellikli bir ana sensör ve 13 MP ultra geniş açı lens ile donatılıyor. Telefonun ön kamerası ise 32 MP. Ses açısından ise katlanabilir telefon Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlör ile donatılmış durumda. Telefonun içerisine geçtiğimizde ise bizleri Snapdragon 8+ Gen 1 karşılıyor. Bu yonga 12GB'a kadar RAM ve 512GB depolama alanıyla destekleniyor. Stok Android 13 ile gelen telefonun bataryası ise 30W kablolu ve 5W kablosuz şarj destekli 3800mAh pil. Açıkçası donanım ve ekran boyutu düşünüldüğünde bu pil boyutu soru işaretlerine neden oluyor.

    Motorola Razr 40 Ultra, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya ve IP52 su sıçramasına dayanıklılık derecesine 5G, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve NFC özelliklerine de sahip.

    Motorola Razr 40 Ultra özellikleri

    Motorola Razr 40 ve 40 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör

    • İç Ekran: 6,9 inç 2640x1080p pOLED, 1400nit, 165Hz, HDR10+
    • Kapak Ekranı: 3,6 inç 1066*1056 pOLED, 1000nit, 144Hz, HDR10+
    • İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
    • RAM: 8GB/12GB LPDDR5
    • Depolama: 256GB/512GB UFS3.1
    • Arka Kamera: 12M f/1.5 OIS + 13M f2.2 makro/geniş açılı kamera
    • Ön Kamera: 32M f/2.4
    • Pil: 3800mAh, 33W kablolu, 5W kablosuz
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Diğer: Parmak izi tarayıcı, IP52, 5G, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve NFC

    Motorola Razr 40 Ultra fiyatı

    Motorola Razr 40 Ultra, eflatun, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip. Telefon halihazırda 8GB + 256GB varyant için 800 dolar, 12GB + 512GB konfigürasyon için ise 899 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıkmış durumda.

    Motorola Razr 40

    Motorola Razr 40 ve 40 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Motorola Razr 40, Ultra varyantı ile aynı 6,9 inç OLED LTPO ekrana, ve FHD+ çözünürlüğe sahip. Bu modelde ekran yenileme hızı 144Hz seviyesine düşerken HDR10+ desteği ise korunmuş durumda. Motorola Razr 40, arka panelde 1,47 inçlik daha küçük bir ikincil ekranla birlikte geliyor. İkincil ekranın konumlandırması Galaxy Z Flip 4'e benziyor.
    Motorola Razr 40 ve 40 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Çift kamera kurulumuna sahip olan cihazda ana sensör 64MP iken ikinci ultra geniş açılı lens ise 13 MP çözünürlüğünde. Ön taraftaki kamera ise yine 32 MP. Cihaz, çift stereo hoparlör ile donatılırken Snapdragon Sound'un yanı sıra Dolby Atmos özelliğine de sahip. Snapdragon 7 Gen 1’den gücünü alan telefonda 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Katlanabilir telefon, 30W kablolu ve 5W kablosuz şarj desteğine sahip 4.200mAh pil ile de destekleniyor.

    USB-C bağlantı noktası, NFC, WiFi-6E, 5G, Dual 4G VoLTE, MIMO ve Bluetooth 5.3, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ve IP52 sertifikası da telefonun diğer özellikleri arasında bulunuyor.

    Motorola Razr 40 özellikleri

    Motorola Razr 40 ve 40 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör

    • İç Ekran: 6,9 inç 2640x1080p pOLED, 1400nit, 144Hz, HDR10+
    • Kapak Ekranı: 1.47 inç 1066x1056 pOLED, 1000nit, 60Hz, HDR10+
    • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1
    • RAM: 8GB/12GB LPDDR4X
    • Depolama: 128GB/256GB UFS2.2
    • Arka Kamera: 64MP f/1.8 OIS + 13M f2.2 makro/geniş açılı kamera
    • Ön Kamera: 32M f/2.4
    • Pil: 4200mAh, 33W kablolu, 5W kablosuz
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Diğer: Parmak izi tarayıcı, IP52, 5G, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve NFC

    Motorola Razr 40 fiyatı

    Motorola Razr 40, temel 8GB RAM + 128GB depolama varyantı için 560 dolar fiyat etiketine sahip. 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama varyantlarının fiyatı ise sırasıyla 600 dolar ve 660 dolar. Telefon gri, beyaz, kiraz kırmızısı renk seçenekleriyle birlikte Çin’de satışa sunulmuş durumda.

    Kaynakça https://item.lenovo.com.cn/product/1030634.html https://item.lenovo.com.cn/product/1030626.html
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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

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