Motorola katlanabilir telefonlarını tanıttı: Karşınızda Razr 40 ve Razr 40 Ultra!

- Motorola Razr 40 Ultra
- Motorola Razr 40 Ultra özellikleri
- Motorola Razr 40 Ultra fiyatı
- Motorola Razr 40
- Motorola Razr 40 özellikleri
- Motorola Razr 40 fiyatı
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Motorola Razr 40 Ultra
Motorola Razr 40 Ultra, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya ve IP52 su sıçramasına dayanıklılık derecesine 5G, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve NFC özelliklerine de sahip.
Motorola Razr 40 Ultra özellikleri
- İç Ekran: 6,9 inç 2640x1080p pOLED, 1400nit, 165Hz, HDR10+
- Kapak Ekranı: 3,6 inç 1066*1056 pOLED, 1000nit, 144Hz, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 8GB/12GB LPDDR5
- Depolama: 256GB/512GB UFS3.1
- Arka Kamera: 12M f/1.5 OIS + 13M f2.2 makro/geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32M f/2.4
- Pil: 3800mAh, 33W kablolu, 5W kablosuz
- İşletim sistemi: Android 13
- Diğer: Parmak izi tarayıcı, IP52, 5G, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve NFC
Motorola Razr 40 Ultra fiyatı
Motorola Razr 40 Ultra, eflatun, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip. Telefon halihazırda 8GB + 256GB varyant için 800 dolar, 12GB + 512GB konfigürasyon için ise 899 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıkmış durumda.
Motorola Razr 40
USB-C bağlantı noktası, NFC, WiFi-6E, 5G, Dual 4G VoLTE, MIMO ve Bluetooth 5.3, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ve IP52 sertifikası da telefonun diğer özellikleri arasında bulunuyor.
Motorola Razr 40 özellikleri
- İç Ekran: 6,9 inç 2640x1080p pOLED, 1400nit, 144Hz, HDR10+
- Kapak Ekranı: 1.47 inç 1066x1056 pOLED, 1000nit, 60Hz, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1
- RAM: 8GB/12GB LPDDR4X
- Depolama: 128GB/256GB UFS2.2
- Arka Kamera: 64MP f/1.8 OIS + 13M f2.2 makro/geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32M f/2.4
- Pil: 4200mAh, 33W kablolu, 5W kablosuz
- İşletim sistemi: Android 13
- Diğer: Parmak izi tarayıcı, IP52, 5G, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve NFC
Motorola Razr 40 fiyatı
Motorola Razr 40, temel 8GB RAM + 128GB depolama varyantı için 560 dolar fiyat etiketine sahip. 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama varyantlarının fiyatı ise sırasıyla 600 dolar ve 660 dolar. Telefon gri, beyaz, kiraz kırmızısı renk seçenekleriyle birlikte Çin’de satışa sunulmuş durumda.Kaynakça https://item.lenovo.com.cn/product/1030634.html https://item.lenovo.com.cn/product/1030626.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)