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    KVKK, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi. Kurum, 8 Şubat'ta açıklama yapacak.
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    Yusuf Akbaş
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    KVKK, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı
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    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), WhatsApp’ın son güncellemesini değerlendirmek üzere bugün bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından WhatsApp hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

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    Anadolu Ajansı’nın haberine göre bugünkü KVKK toplantısında WhatsApp’daki yeni değişikliğin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğu incelendi. WhatsApp’ın veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

    Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu"

    İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek. WhatsApp, yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat'tan itibaren uygulamayı kullanamayacağını açıklamıştı. Türkiye'de Rekabet Kurumu, bu zorunluluğun geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

    Rekabet Kurumu da soruşturma başlattı

    Rekabet Kurumu, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. WhatsApp'taki yeni sözleşmeyi kabul edenlerin verileri, soruşturma tamamlanıncaya kadar eski sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanılacak. Yeni koşullardaki veri paylaşımı izinleri geçici olarak durdurulacak. Ayrıca Rekabet Kurumu, soruşturma tamamlanıncaya yeni sözleşmeyi kabul zorunluluğun durdurulmasına karar verdi. Bu karara göre Türkiye'deki kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul etmese dahi Rekabat Kurumu soruşturması tamamlanıncaya kadar WhatsApp'ı kullanabilecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kisisel-verileri-koruma-kurulu-whatsapp-hakkinda-resen-inceleme-baslatti/2106955 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Jingles 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye’de bu kadar büyük tepki alacağını kimse tahmin etmiyordu. İyi de oldu. Avrupa’da gizlilik ve kişisel veri kanunları çok sıkıdır. O yüzden Avrupa’ya bu dayatmayı sunmadı. Bizde kimsenin sesi çıkmaz zannedildi ama ummadık taş baş yarar misali oldu. Kendi eliyle bir sürü kişinin şu an Telegram’a geçişini sağladı. Teşekkürler WhatsApp.
    Türkiye’de bu kadar büyük tepki alacağını kimse tahmin etmiyordu. İyi de oldu. Avrupa’da gizlilik ve kişisel veri kanunları çok sıkıdır. O yüzden Avrupa’ya bu d...
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Facebook tepki alacağını biliyordu. Ancak bu kadar yüksek bir tepki bekliyor muydu? Zannetmiyorum. Kendilerini vazgeçilmez sanmak gibi bir gaflete düştüler belli ki. Bu yeni sözleşmeden sonra da hayvan gibi para kaldıracaklarını bildiklerinden hiçbir geri adım atmadan olayı yumuşatıp duruyorlar. Kişisel verilerinizi pazarlayan hiçbir uygulamayı kullanmayın, kullandırmayın.
    Facebook tepki alacağını biliyordu. Ancak bu kadar yüksek bir tepki bekliyor muydu? Zannetmiyorum. Kendilerini vazgeçilmez sanmak gibi bir gaflete düştüler bell...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mert1907 (Mert Karakoç) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir uygulamaya güvenmiyorum ama bu şekilde bir tepki göstermek gerekiyordu. İşin aslı bu zamana kadar verilerimiz illako biryerlere gitmiştir ama burda asıl amaç insanların onların sandıkları gibi aptal ve kendilerine muhtaç olmadıklarını göstermek. Biz de arkadaşlarla Telegram'a geçiş yaptık, burası da sapıtırsa başka yerlere geçeriz.
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    KSB 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ülke WhatsApp'a muhtaç değil. Geçti o devir. Hesabınızı silin
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Whatsapp büyük bir işe atıldı ama bence tarihinin en büyük hatasını yaptı. Bundan sonra bu adımı geri alsalar dahi pek çok kullanıcı kaybettiler, bu devirde teknolojiden daha çok veri para ediyor, umarım bu konuda her şirket kendine çeki düzen verir.



    Fakat başka herhangi bir uygulamaya yüklenilirse orada da bir zaman sonra durum bundan farklı olmaz, mümkün olduğunca dağılmak gerek. Fakat o zaman da her insana aynı yerden ulaşılamayacağı için bu sektör büyük darbe alacaktır. Gerek yoktu böyle salak bir şeye, biraz oturun da paralarınızı yiyin amd daha fazlasını istemektense...
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    MustafaC5 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    En güvenli Signal
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    Mr. Jingles 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye’de bu kadar büyük tepki alacağını kimse tahmin etmiyordu. İyi de oldu. Avrupa’da gizlilik ve kişisel veri kanunları çok sıkıdır. O yüzden Avrupa’ya bu dayatmayı sunmadı. Bizde kimsenin sesi çıkmaz zannedildi ama ummadık taş baş yarar misali oldu. Kendi eliyle bir sürü kişinin şu an Telegram’a geçişini sağladı. Teşekkürler WhatsApp.
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Facebook tepki alacağını biliyordu. Ancak bu kadar yüksek bir tepki bekliyor muydu? Zannetmiyorum. Kendilerini vazgeçilmez sanmak gibi bir gaflete düştüler belli ki. Bu yeni sözleşmeden sonra da hayvan gibi para kaldıracaklarını bildiklerinden hiçbir geri adım atmadan olayı yumuşatıp duruyorlar. Kişisel verilerinizi pazarlayan hiçbir uygulamayı kullanmayın, kullandırmayın.
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