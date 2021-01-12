KVKK, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), WhatsApp’ın son güncellemesini değerlendirmek üzere bugün bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından WhatsApp hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre bugünkü KVKK toplantısında WhatsApp’daki yeni değişikliğin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğu incelendi. WhatsApp’ın veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu"

İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek. WhatsApp, yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat'tan itibaren uygulamayı kullanamayacağını açıklamıştı. Türkiye'de Rekabet Kurumu, bu zorunluluğun geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu da soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. WhatsApp'taki yeni sözleşmeyi kabul edenlerin verileri, soruşturma tamamlanıncaya kadar eski sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanılacak. Yeni koşullardaki veri paylaşımı izinleri geçici olarak durdurulacak. Ayrıca Rekabet Kurumu, soruşturma tamamlanıncaya yeni sözleşmeyi kabul zorunluluğun durdurulmasına karar verdi. Bu karara göre Türkiye'deki kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul etmese dahi Rekabat Kurumu soruşturması tamamlanıncaya kadar WhatsApp'ı kullanabilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kisisel-verileri-koruma-kurulu-whatsapp-hakkinda-resen-inceleme-baslatti/2106955

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