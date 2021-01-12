KVKK, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), WhatsApp’ın son güncellemesini değerlendirmek üzere bugün bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından WhatsApp hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.İlginizi Çekebilir Yargıtay, eşinin Whatsapp Web'ine izinsiz erişen kişiyi suçlu buldu
Anadolu Ajansı’nın haberine göre bugünkü KVKK toplantısında WhatsApp’daki yeni değişikliğin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğu incelendi. WhatsApp’ın veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi.
Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu"
İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek. WhatsApp, yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat'tan itibaren uygulamayı kullanamayacağını açıklamıştı. Türkiye'de Rekabet Kurumu, bu zorunluluğun geçici olarak durdurulmasına karar verdi.
Rekabet Kurumu da soruşturma başlattı
Rekabet Kurumu, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. WhatsApp'taki yeni sözleşmeyi kabul edenlerin verileri, soruşturma tamamlanıncaya kadar eski sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanılacak. Yeni koşullardaki veri paylaşımı izinleri geçici olarak durdurulacak. Ayrıca Rekabet Kurumu, soruşturma tamamlanıncaya yeni sözleşmeyi kabul zorunluluğun durdurulmasına karar verdi. Bu karara göre Türkiye'deki kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul etmese dahi Rekabat Kurumu soruşturması tamamlanıncaya kadar WhatsApp'ı kullanabilecek.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kisisel-verileri-koruma-kurulu-whatsapp-hakkinda-resen-inceleme-baslatti/2106955 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yaw he he
Fakat başka herhangi bir uygulamaya yüklenilirse orada da bir zaman sonra durum bundan farklı olmaz, mümkün olduğunca dağılmak gerek. Fakat o zaman da her insana aynı yerden ulaşılamayacağı için bu sektör büyük darbe alacaktır. Gerek yoktu böyle salak bir şeye, biraz oturun da paralarınızı yiyin amd daha fazlasını istemektense...