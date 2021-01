Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu

Tam Boyutta Gör

Rekabet Kurumu yüreklere su serpen karar aldı. WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında WhatsApp'ın kullanıcılardan hangi verileri alacağı, verileri nasıl işleyeceği ve verileri nasıl koruyacağı gibi hususlar incelenecek. WhatsApp'tan bilgi talep edilecek.

Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu geçici olarak durduruldu

WhatsApp, yeni sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların 8 Şubat 2021'den itibaren WhatsApp'ı kullanamayacağını açıklamıştı. Rekabet Kurumu, soruşturma tamamlanıncaya kadar bu zorunluluğun durdurulması kararı aldı. Bu karara göre Türkiye'deki kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul etmese dahi Rekabat Kurumu soruşturması tamamlanıncaya kadar WhatsApp'ı kullanabilecek.

Sözleşmeyi kabul edenlerin verileri korunacak

Sözleşmeyi kabul edenler hakkında da karar alındı. Sözleşmeyi kabul edenlerin WhatsApp verileri, soruşturma tamamlanıncaya kadar eski koşullara göre kullanılacak. Yeni koşullardaki veri paylaşımı izinleri geçici olarak durdurulacak.

Rekabet Kurumu, WhatsApp'tan talep ettiği bilgiler ile platformun yeni sözleşmesini inceleyecek. Türkiye'deki kullanıcıların veri güvenliği dikkate alınarak WhatsApp hakkında karar alınacak. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediği araştırılacak.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştır.

Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir.

Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

