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    Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu

    Gizlilik ve güvenlik sözleşmesini güncelleyen WhatsApp hakkında Rekabet Kurumu soruşturma başlattı. Ayrıca sözleşmeyi kabul etme zorunluluğunun geçici olarak durdurulmasına karar verildi.
    18 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    41

    Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu
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    Rekabet Kurumu yüreklere su serpen karar aldı. WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında WhatsApp'ın kullanıcılardan hangi verileri alacağı, verileri nasıl işleyeceği ve verileri nasıl koruyacağı gibi hususlar incelenecek. WhatsApp'tan bilgi talep edilecek.

    Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu geçici olarak durduruldu

    WhatsApp, yeni sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların 8 Şubat 2021'den itibaren WhatsApp'ı kullanamayacağını açıklamıştı. Rekabet Kurumu, soruşturma tamamlanıncaya kadar bu zorunluluğun durdurulması kararı aldı. Bu karara göre Türkiye'deki kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul etmese dahi Rekabat Kurumu soruşturması tamamlanıncaya kadar WhatsApp'ı kullanabilecek.

    Sözleşmeyi kabul edenlerin verileri korunacak

    Sözleşmeyi kabul edenler hakkında da karar alındı. Sözleşmeyi kabul edenlerin WhatsApp verileri, soruşturma tamamlanıncaya kadar eski koşullara göre kullanılacak. Yeni koşullardaki veri paylaşımı izinleri geçici olarak durdurulacak.

    Rekabet Kurumu, WhatsApp'tan talep ettiği bilgiler ile platformun yeni sözleşmesini inceleyecek. Türkiye'deki kullanıcıların veri güvenliği dikkate alınarak WhatsApp hakkında karar alınacak. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediği araştırılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Facebook Türkiye’den WhatsApp güncellemesiyle ilgili resmi açıklama

    Ayrıca Bkz. "Facebook Türkiye’den WhatsApp güncellemesiyle ilgili resmi açıklama"

    Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

    "Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

    Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştır.

    Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir.

    Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



    https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurulu-facebook-ve-whatsapp-hakk-14728ae4f653eb11812700505694b4c6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yaw he he

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    CyFrodo (Batuhan G) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen _Kullanıcı_Adı_
    Saçma sapan konuşma bir de bi laf öğremişler ürün sizsiniz diye her yere yazıyorlar. AB birliğindeki ülkelerde geçerli değil de neden bizde geçerli böyle bir sözleşme? Hangi verisel belgeye dayanarak yıllardır alındığını söylüyorsun?
    Saçma sapan konuşma bir de bi laf öğremişler ürün sizsiniz diye her yere yazıyorlar. AB birliğindeki ülkelerde geçerli değil de neden bizde geçerli böyle bir sö...
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    2 Yanıt Yanıtla +58
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    Galatas4ray (ENVER A.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar gereksiz bir konu ki.Durdursan ne olacak zaten adam herşeyi yapıyordu.Telefonda arkadaşla araba hakkınds konuşuyorum anında karşıma araba reklamı çıkıyor.



    Akıllı telefon kullanıpta gizlilik bekleyen insanların kafası da bir başka.
    O kadar gereksiz bir konu ki.Durdursan ne olacak zaten adam herşeyi yapıyordu.Telefonda arkadaşla araba hakkınds konuşuyorum anında karşıma araba reklamı çıkıy...
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    2 Yanıt Yanıtla +51
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    Tony Møntana 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Artık çok geç Signal varken bunlara boyun eğmek mantıksız biraz yeniliğe birazcık açık olmak gerek.
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    opencode 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Whatsapp'ın bu kararı insanları sorgulamaya ve bilinçlenmeye itti. İnsanlar Whatsapp'ında bir alternatifi olduğunu öğrendi, alternatif olduğunu öğrenince diğer konularda da bir alternatif var mı diye sorgulamaya başladılar.

    Gazetelerde ve televizyonlarda "açık kaynak kodlu" uygulamalar diye tanıtılmaya başlanınca birçok eş, dost, akraba bu nedir diye beni aramaya başladı. Arayanlara, bilgi almak isteyenlere elimden geldiğince mobil işletim sistemi nedir, uygulama nedir, açık kaynak kod nedir, özgür yazılım nedir, bilgisayarda Windows alternatifi nedir diye anlatmaya başladım. Başka bir durum olsa açık kaynak kodu nedir diye merak etmeyecek veya anlatsam bile dinlemeyecek insanlar şimdi can kulağı ile dinliyor, ne kaparsak kardır mantığı ile yaklaşıyor.

    Whatsapp aldığı bu kararla aslında bir fitili ateşledi, hayatında hiçbir şeyi sorgulamamış insanları bile sorgulamaya itti, alternatif aramaya teşvik etti. Whatsapp bilmeden nasıl bir değişime sebep olduğunun farkında değil, boşuna demiyorlar "Her Şerde Bir Hayır Vardır" diye. Bardağın dolu tarafına bakarsak zararımıza olacak bir durum insanların merak etmesine, merak etmeleri araştırmalarına, araştırmaları sorgulamalarına, sorgulamaları öğrenmelerine vesile oldu.

    Sonuç olarak ne oldu, rehberimdekilerin çok büyük bir kısmı alternatif bir uygulamada kullanmaya başladı, yine çok büyük bir kısmı açık kaynak kodun ne olduğunu ve nasıl işlediğini öğrendi, yaşı daha genç olanlar bilgisayarda da güvenlik istediği için Linux/BSD tarafını merak etti, kimileri benimde yardımımla kurdu kullanmaya başladı.

    Çok uzun süredir hiçbir sosyal medyayı kullanmayan, sadece gereklilikler sebebiyle Whatsapp kullanmak zorunda kalan bendeniz de, insanların alternatiflere yönelmesi ile birlikte uzun süredir kurtulmayı düşündüğüm Whatsapp'dan kurtuldum. Google servislerinin çoğunu zaten kullanmıyordum ama ana telefonumda da Google servislerinden tamamen kurtulabilmek amacıyla yedek telefonda uzun süredir kullandığım açık kaynak kodlu, Android ve Linux tabanlı LineageOS'a geçiş yaptım.

    Bilgisayarda Windows görmeyeli zaten uzun yıllar olmuştu o tarafta sıkıntı yoktu, telefon tarafında da rahatlamış oldum. İşi biraz daha ileri götürerek uzun süredir planladığım bir projeyi de hayata geçirdim. XMPP protokolü, Ejabberd sunucusu, openPGP standartı, Conversation uygulamasının açık kaynaklı kodlarından forklanmış bir uygulama ile Opencode IM uygulamasını kullanılabilir hale getirdim.

    Aile içinde, yakın arkadaş ve akrabalar ile veri iletişimi yaparken, önemli bir dosya gönderirken, dekont gibi içerikleri iletirken artık tüm veri benim uygulamam üzerinden ve benim ayarladığım ağ üzerinden openPGP standartlarında güvenli olarak akacak. Eskiden olsa hadi özel bir uygulama yapalım, mahremiyet gerektiren işlerde onu kullanalım deseydim kimseye kabul ettiremezdim ama Whatsapp sayesinde artık birçok tanıdık, dost ve arkadaş buna sıcak bakıyor.

    Her Şerde Bir Hayır Vardır lafı benim için sözde kalmadı, bizzat yaşayarak deneyimledim. Bu sebeple Whatsapp'a teşekkür ederim, bir şer ile ne hayırlara vesile oldular.
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    Cabbarov 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Whatsapp kişileri özel bilgilernin paylaşmay başladı ? https://****/whtp2
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    tr1990 (Mehmet Öztürk ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden avrupada zorunlu değil diyen var. Avrupada insan hakları var , insanlar özgürçe yaşıyorlar. Devletide vatandaşına değer veriyor.
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    onur1301 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben sıradan vatandaşım. beni takip etseler ne olacak etmeseler ne olacak beni ne yapsınlar milletin bu tripleri nedir görende gizli ajan sanacak.
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    maligezgin (mehmet ali gezgin) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkenin yarışı telegram geçti bile. Watsap çok da şeyimiz deydi
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    saint42 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    zattı WhatsApp ara yüzü çok sıkıcı idi sevmiyordum.
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    Sarı Mucit 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    birisi whatsapa bunun onur kırıcı bir davranış olduğunu söylemesi gerekiyordu
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    tsmsk (Tğb Semsek) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbirşey olmaz. Üstüne madde bile ekletir bizimkiler. 🤣
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    ironman68 (Mert Demir) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir süre üç dört tane mesajlaşma programını aynı anda kullanıcaz gibi görünüyor. Bu süreçte hangisi ağır basmaya başlarsa onunla devam edilir.
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    DemirAtlı 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    wp bundan yara alacak kullanıcıları huzursuz etti suyu bulandırdı bir kere gidenler başka platforma geçenler illaki olacaktır diğer platformlar düzgün yaparlarsa işlerini kullanıcılar en iyisine doğru toplanmaya başlayacaktır gitgide
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    10908 kez okundu.
    45 kişi, toplam 45 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    WhatsApp, rekabet kurumu ve
    7 etiket daha sözleşme güvenlik sözleşmesi gizlilik sözleşmesi whatsapp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu 8 ocak Türkiye Haberleri Mobil Teknolojiler
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