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LaCie'den profesyoneller özel monitör: 324i

Ülkemizde depolama çözümleri ile tanınan LaCie, profesyonellere özel olarak hazırladığı monitörü 324i'yi satışa sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ülkemizde depolama çözümleri ile tanınan LaCie, profesyonellere özel olarak hazırladığı monitörü 324i'yi satışa sundu.

LaCie'nin 324i adını verdiği monitörde 10 bit'lik P-IPS panele yer verilmiş. LaCie 324i, NTSC renk paletinin %102'sini ve Adobe RGB renk paletinin %98'ini karşılayabiliyor. Full HD çözünürlüğe sahip olan 324i'de kontrast oranı 1000:1, ekran parlalık seviyesi 400cd/m2, tepkime süresi ise 6 ms (GTG) olarak belirlenmiş. Giriş seçenekleri konusunda kullanıcılara 3 adet USB 2.0, HDMI, DVI-D, DisplayPort ve komponent girişi gibi alternatifler sunan LaCie 324i, 1249$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

LaCie'den profesyoneller özel monitör: 324i
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LaCie'den profesyoneller özel monitör: 324i
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LaCie'den profesyoneller özel monitör: 324i
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Batuist 9 yıl
Harika bir monitör.. özellikler gerçekten harika.. tepkime süresi, parlaklık, renk skalası vs. gerçekten çok iyi.. fiyatını hak edecek bir ürün.. Son zamanlarda ips panel monitörlerin haberleri iyice arttı.. Umarım daha da artar.. Ha birde Türkiye ye gelirler inşallah...
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apollonx 9 yıl
Monitör gerçekten çok güzel parasının hakkını vereceğinden eminim ama türkiyede çok pahalı olacağından sadece forum sayfalarından görebileceğimiz nitelikte bir ürün. Monitörün ebatından bahsedilmemiş ama ürün kodundan yola çıkarak sanırım 24" bir monitör.
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