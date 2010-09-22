LaCie'den profesyoneller özel monitör: 324i

Ülkemizde depolama çözümleri ile tanınan LaCie, profesyonellere özel olarak hazırladığı monitörü 324i'yi satışa sundu.

LaCie'nin 324i adını verdiği monitörde 10 bit'lik P-IPS panele yer verilmiş. LaCie 324i, NTSC renk paletinin %102'sini ve Adobe RGB renk paletinin %98'ini karşılayabiliyor. Full HD çözünürlüğe sahip olan 324i'de kontrast oranı 1000:1, ekran parlalık seviyesi 400cd/m2, tepkime süresi ise 6 ms (GTG) olarak belirlenmiş. Giriş seçenekleri konusunda kullanıcılara 3 adet USB 2.0, HDMI, DVI-D, DisplayPort ve komponent girişi gibi alternatifler sunan LaCie 324i, 1249$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.