Lada Niva'nın kamyonet tipi hafif ticari versiyonları tanıtıldı

Lada Niva'nın tek ve çift kabinli olarak karşımıza çıkan ticari versiyonları farklı kasa tipleri tercih edilebiliyor. Söz konusu modeller, standart Niva üzerine güçlendirilmiş şasi gibi modifikasyonlar ile geliştirilmiş. Bu da araçların daha iyi yük taşıma kapasitesi sunmasını sağlamış. Böylelikle Niva temelli kamyonetlerin yük taşıma kapasitesi versiyona göre 640 ila 800 kg aralığına yükseltilmiş. Bu noktada önceki versiyonlara göre 185 kg'a kadar artış söz konusu.
Resmi fotoğraflardan da görüldüğü üzere tek kabinli versiyonda kutu gibi köşeli tasarıma sahip kapalı kasa bulunuyor. Çift kabinli beş kişilik versiyonlarda ise fiberglastan yapılan daha küçük bir kasa kullanılmış. Şirket ayrıca dileyen müşteriler için soğutuculu ve yalıtımlı kasaların yanı sıra daha engebeli zeminler için daha gelişmiş süspansiyona sahip özel modeller gibi seçenekler de sunuyor.
Lada Niva'nın değişmeyen motoru ticari versiyonlarda da yerini almış durumda. 1.7 litrelik motor 82 hp güç ve 129 Nm tork üretiyor. Üretilen güç, kilitli diferansiyel ve 5 ileri manuel şanzıman yardımıyla dört tekerleğe birden aktarılıyor. Kozmetik olarak ise iç ve dış tasarım tamamen standart Lada Niva Legend'dan alınmış.
Rusya'da üretilen modellerin fiyatları 1.153.400 rubleden (313.100 TL) başlayıp, soğutuculu kasaya sahip en pahalı versiyonla birlikte 1.719.900 rubleye (467 bin TL) kadar çıkıyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?