Lada Niva'nın kamyonet tipi hafif ticari versiyonları tanıtıldı

Tam Boyutta Gör 40 yılı aşkın süredir tasarım konusundaki duruşunu neredeyse hiç bozmayan ikonik Lada Niva'nın ticari versiyonlarını görmüş müydünüz? Rus otomotiv üreticisi Avtovaz, ekonomik yaptırımların gölgesinde ürün gamını yenilemeye devam ederken Lada Niva Legend'ın kamyonet tipi hafif ticari versiyonlarını görücüye çıkardı.

Lada Niva'nın tek ve çift kabinli olarak karşımıza çıkan ticari versiyonları farklı kasa tipleri tercih edilebiliyor. Söz konusu modeller, standart Niva üzerine güçlendirilmiş şasi gibi modifikasyonlar ile geliştirilmiş. Bu da araçların daha iyi yük taşıma kapasitesi sunmasını sağlamış. Böylelikle Niva temelli kamyonetlerin yük taşıma kapasitesi versiyona göre 640 ila 800 kg aralığına yükseltilmiş. Bu noktada önceki versiyonlara göre 185 kg'a kadar artış söz konusu.

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Resmi fotoğraflardan da görüldüğü üzere tek kabinli versiyonda kutu gibi köşeli tasarıma sahip kapalı kasa bulunuyor. Çift kabinli beş kişilik versiyonlarda ise fiberglastan yapılan daha küçük bir kasa kullanılmış. Şirket ayrıca dileyen müşteriler için soğutuculu ve yalıtımlı kasaların yanı sıra daha engebeli zeminler için daha gelişmiş süspansiyona sahip özel modeller gibi seçenekler de sunuyor.

Tam Boyutta Gör Görünen o ki ticari modeller Niva'nın üç kapılı versiyonu üzerine geliştirilmiş. Fotoğraflarda çift kabinli versiyonun da iki kapılı olması dikkat çekiyor. Boyut olarak her iki versiyonun da aks mesafesi (2850 mm) ve toplam uzunluğu (4440 mm) aynı. Yükseklikleri ise kasa tipine göre 1770 ila 2000 mm arasında değişiklik gösteriyor. Bunun yanı sıra süspansiyon tipine göre yerden yükseklik de 205 mm veya 240 mm olarak karşımıza çıkıyor.

Lada Niva'nın değişmeyen motoru ticari versiyonlarda da yerini almış durumda. 1.7 litrelik motor 82 hp güç ve 129 Nm tork üretiyor. Üretilen güç, kilitli diferansiyel ve 5 ileri manuel şanzıman yardımıyla dört tekerleğe birden aktarılıyor. Kozmetik olarak ise iç ve dış tasarım tamamen standart Lada Niva Legend'dan alınmış.

Rusya'da üretilen modellerin fiyatları 1.153.400 rubleden (313.100 TL) başlayıp, soğutuculu kasaya sahip en pahalı versiyonla birlikte 1.719.900 rubleye (467 bin TL) kadar çıkıyor.

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Lada Niva'nın kamyonet tipi hafif ticari versiyonları tanıtıldı