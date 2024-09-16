İklim için tarihi karar: Lahey’den fosil yakıtlara reklam yasağı

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Tam Boyutta Gör Hollanda’nın üçüncü büyük kenti Lahey, fosil yakıt ve yüksek kirliliğe neden olan hizmetlerin reklamlarını yasaklayan bir yerel yönetmelik kabul ederek dünyada bu adımı atan ilk şehir oldu. Bu yeni düzenleme, fosil yakıt tedarikçilerinin yanı sıra benzinli araçlar, havayolu ve kruvaziyer tatilleri gibi yüksek karbon ayak izine sahip hizmetlerin reklamlarını da kapsıyor.

Fosil yakıt reklamlarına yasak

Yasak, ağırlıklı olarak açık hava reklamcılığına yönelik olacak. Billboardlar, yürüyüş alanlarındaki ekranlar ve toplu taşıma araçlarındaki reklamlar bu yasağın kapsamında yer alacak. Lahey, 2030 yılına kadar iklim nötr olmayı hedeflediğini daha önce duyurmuştu ve bu yasağı, bu hedef doğrultusunda atılması gereken bir adım olarak değerlendiriyor.

Hollanda, özellikle şehirlerinde, dünyanın en gelişmiş ulaşım sistemlerinden birine sahip. Bisikletler, Hollanda şehirlerinde yoğun bir şekilde kullanılıyor ve bisiklet altyapısı her yerde yaygın. Bu durum, yol güvenliğini artırıyor, bisikletlerin arabaların kapladığı alanın çok daha azını kaplaması sayesinde yüksek bir taşıma kapasitesi sağlıyor ve en verimli ulaşım yöntemlerinden biri olan bisikletlerin kullanımı sayesinde düşük ulaşım emisyonlarına katkıda bulunuyor.

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Ülke ayrıca elektrikli araçların kullanımında da oldukça ileri düzeyde. Yeni araçların neredeyse yarısı elektrikli olup, bu oran sadece İskandinav ülkelerinin gerisinde kalıyor. Bununla birlikte Hollanda, kişi başına düşen emisyonlar açısından negatif bir durum sergiliyor. Her Hollandalı, Fransa, İngiltere veya Danimarka vatandaşlarına göre yüzde 50 daha fazla CO2 salıyor ve bu oran, İsveç’e göre iki kat daha fazla. Bunun ana nedeni ise Hollanda’nın enerji sisteminde fosil gaz ve kömürün hala büyük bir yer kaplaması.

Fosil yakıt reklamlarının yasaklanması, tüketicilerin enerji üretimi veya ev ısıtma sistemleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasa da, fosil yakıt şirketlerinden gelen propagandanın azaltılmasıyla daha fazla insanın güneş enerjisi gibi temiz enerji çözümlerine yönelmesine katkı sağlayabilir. Bu arada yeni yönetmelik 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

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Lahey, fosil yakıt reklamlarının yasaklandığı ilk şehir oldu