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    Anlık Bildirim

    İklim için tarihi karar: Lahey’den fosil yakıtlara reklam yasağı

    Fosil yakıtlar iklim krizinin en önemli aktörlerinden. Bu bağlamda Hollanda'nın üçüncü büyük kenti Lahey, fosil yakıt reklamlarını kanunen yasaklayan ilk şehir olarak tarihe geçti.
    Lahey, fosil yakıt reklamlarının yasaklandığı ilk şehir oldu Tam Boyutta Gör
    Hollanda’nın üçüncü büyük kenti Lahey, fosil yakıt ve yüksek kirliliğe neden olan hizmetlerin reklamlarını yasaklayan bir yerel yönetmelik kabul ederek dünyada bu adımı atan ilk şehir oldu. Bu yeni düzenleme, fosil yakıt tedarikçilerinin yanı sıra benzinli araçlar, havayolu ve kruvaziyer tatilleri gibi yüksek karbon ayak izine sahip hizmetlerin reklamlarını da kapsıyor.

    Fosil yakıt reklamlarına yasak

    Yasak, ağırlıklı olarak açık hava reklamcılığına yönelik olacak. Billboardlar, yürüyüş alanlarındaki ekranlar ve toplu taşıma araçlarındaki reklamlar bu yasağın kapsamında yer alacak. Lahey, 2030 yılına kadar iklim nötr olmayı hedeflediğini daha önce duyurmuştu ve bu yasağı, bu hedef doğrultusunda atılması gereken bir adım olarak değerlendiriyor.

    Hollanda, özellikle şehirlerinde, dünyanın en gelişmiş ulaşım sistemlerinden birine sahip. Bisikletler, Hollanda şehirlerinde yoğun bir şekilde kullanılıyor ve bisiklet altyapısı her yerde yaygın. Bu durum, yol güvenliğini artırıyor, bisikletlerin arabaların kapladığı alanın çok daha azını kaplaması sayesinde yüksek bir taşıma kapasitesi sağlıyor ve en verimli ulaşım yöntemlerinden biri olan bisikletlerin kullanımı sayesinde düşük ulaşım emisyonlarına katkıda bulunuyor.

    Ülke ayrıca elektrikli araçların kullanımında da oldukça ileri düzeyde. Yeni araçların neredeyse yarısı elektrikli olup, bu oran sadece İskandinav ülkelerinin gerisinde kalıyor. Bununla birlikte Hollanda, kişi başına düşen emisyonlar açısından negatif bir durum sergiliyor. Her Hollandalı, Fransa, İngiltere veya Danimarka vatandaşlarına göre yüzde 50 daha fazla CO2 salıyor ve bu oran, İsveç’e göre iki kat daha fazla. Bunun ana nedeni ise Hollanda’nın enerji sisteminde fosil gaz ve kömürün hala büyük bir yer kaplaması.

    Fosil yakıt reklamlarının yasaklanması, tüketicilerin enerji üretimi veya ev ısıtma sistemleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasa da, fosil yakıt şirketlerinden gelen propagandanın azaltılmasıyla daha fazla insanın güneş enerjisi gibi temiz enerji çözümlerine yönelmesine katkı sağlayabilir. Bu arada yeni yönetmelik 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 2 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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