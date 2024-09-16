İklim için tarihi karar: Lahey’den fosil yakıtlara reklam yasağı

Fosil yakıt reklamlarına yasak
Yasak, ağırlıklı olarak açık hava reklamcılığına yönelik olacak. Billboardlar, yürüyüş alanlarındaki ekranlar ve toplu taşıma araçlarındaki reklamlar bu yasağın kapsamında yer alacak. Lahey, 2030 yılına kadar iklim nötr olmayı hedeflediğini daha önce duyurmuştu ve bu yasağı, bu hedef doğrultusunda atılması gereken bir adım olarak değerlendiriyor.
Hollanda, özellikle şehirlerinde, dünyanın en gelişmiş ulaşım sistemlerinden birine sahip. Bisikletler, Hollanda şehirlerinde yoğun bir şekilde kullanılıyor ve bisiklet altyapısı her yerde yaygın. Bu durum, yol güvenliğini artırıyor, bisikletlerin arabaların kapladığı alanın çok daha azını kaplaması sayesinde yüksek bir taşıma kapasitesi sağlıyor ve en verimli ulaşım yöntemlerinden biri olan bisikletlerin kullanımı sayesinde düşük ulaşım emisyonlarına katkıda bulunuyor.
Ülke ayrıca elektrikli araçların kullanımında da oldukça ileri düzeyde. Yeni araçların neredeyse yarısı elektrikli olup, bu oran sadece İskandinav ülkelerinin gerisinde kalıyor. Bununla birlikte Hollanda, kişi başına düşen emisyonlar açısından negatif bir durum sergiliyor. Her Hollandalı, Fransa, İngiltere veya Danimarka vatandaşlarına göre yüzde 50 daha fazla CO2 salıyor ve bu oran, İsveç’e göre iki kat daha fazla. Bunun ana nedeni ise Hollanda’nın enerji sisteminde fosil gaz ve kömürün hala büyük bir yer kaplaması.
Fosil yakıt reklamlarının yasaklanması, tüketicilerin enerji üretimi veya ev ısıtma sistemleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasa da, fosil yakıt şirketlerinden gelen propagandanın azaltılmasıyla daha fazla insanın güneş enerjisi gibi temiz enerji çözümlerine yönelmesine katkı sağlayabilir. Bu arada yeni yönetmelik 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...