İnsansız savaş uçağı ANKA 3, ilk atış testini gerçekleştirdi: İşte o anlar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma sanayisinde boy gösteren firmalar yerli teknolojilerle gururlandırmaya devam ediyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3 (ANKA III), geçtiğimiz günlerde ilk kez mühimmatlı olarak uçmuştu. Şimdi ise ANKA 3, ilk atış testini de başarıyla gerçekleştirdi.

ANKA 3'ten ilk atış

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada ANKA 3’ün 12.sortide hedefi 12’den vurduğu belirtildi. ANKA 3’ün gelişimi için bir mihenk taşı olan bu atış testinde aynı zamanda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ekipmanlar da kullanıldı. Aktarılanlara göre ASELSAN ASELFLIR 500 Elektro Optik kamera takılı olarak havalanan ANKA 3, tespit ettiği hedefi ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile vurdu.

ANKA 3, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

ANKA 3 ne işe yarayacak?

Tam Boyutta Gör Uçan kanat ANKA 3, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde aktif olarak yer alacak. ANKA 3, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larına angaje olabilecek. Aynı zamanda düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek. Bu bağlamda ANKA 3, hem düşman hattında hem de hattın arkasında büyük öneme sahip olacak.

ANKA 3 ne zaman envantere girecek?

ANKA 3 için testler tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki resmi açıklamalara göre bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor.

Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipinden teker kesme testi 1 gün önce eklendi

ANKA 3 özellikleri

Uzunluk: 9,5m

Kanat açıklığı: 12,5m

Yükseklik: 2,8m

Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg

Faydalı yük: 1.200kg

Azami irtifa: 40.000ft

Seyir hızı: 0,4 Mach

Azami hız: 0,7 Mach

İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)

Azami havada kalış süresi: 10 saat

Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)

Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)

Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)

Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST

Düşük radar izi

Yüksek manevra ve intikal yeteneği

Yüksek faydalı yük kapasitesi

Otonom görev

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

İnsansız savaş uçağı ANKA 3, ilk atış testini gerçekleştirdi