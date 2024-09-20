İnsansız savaş uçağı ANKA 3, ilk atış testini gerçekleştirdi: İşte o anlar

- ANKA 3'ten ilk atış
- ANKA 3 ne işe yarayacak?
- ANKA 3 ne zaman envantere girecek?
- ANKA 3 özellikleri
- Yorumlar
ANKA 3'ten ilk atış
TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada ANKA 3’ün 12.sortide hedefi 12’den vurduğu belirtildi. ANKA 3’ün gelişimi için bir mihenk taşı olan bu atış testinde aynı zamanda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ekipmanlar da kullanıldı. Aktarılanlara göre ASELSAN ASELFLIR 500 Elektro Optik kamera takılı olarak havalanan ANKA 3, tespit ettiği hedefi ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile vurdu.
ANKA 3, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıma kapasitesine sahip.
ANKA 3 ne işe yarayacak?
ANKA 3 ne zaman envantere girecek?
ANKA 3 için testler tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki resmi açıklamalara göre bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor.
ANKA 3 özellikleri
- Uzunluk: 9,5m
- Kanat açıklığı: 12,5m
- Yükseklik: 2,8m
- Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg
- Faydalı yük: 1.200kg
- Azami irtifa: 40.000ft
- Seyir hızı: 0,4 Mach
- Azami hız: 0,7 Mach
- İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)
- Azami havada kalış süresi: 10 saat
- Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)
- Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)
- Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)
- Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST
- Düşük radar izi
- Yüksek manevra ve intikal yeteneği
- Yüksek faydalı yük kapasitesi
- Otonom görev
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...