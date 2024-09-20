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    Anlık Bildirim

    İnsansız savaş uçağı ANKA 3, ilk atış testini gerçekleştirdi: İşte o anlar

    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3 (ANKA III) çok kısa bir süre önce ilk atış testini gerçekleştirdi. ANKA 3, hedefi tam 12’den vurdu.
    İnsansız savaş uçağı ANKA 3, ilk atış testini gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma sanayisinde boy gösteren firmalar yerli teknolojilerle gururlandırmaya devam ediyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3 (ANKA III), geçtiğimiz günlerde ilk kez mühimmatlı olarak uçmuştu. Şimdi ise ANKA 3, ilk atış testini de başarıyla gerçekleştirdi.

    ANKA 3'ten ilk atış

    TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada ANKA 3’ün 12.sortide hedefi 12’den vurduğu belirtildi. ANKA 3’ün gelişimi için bir mihenk taşı olan bu atış testinde aynı zamanda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ekipmanlar da kullanıldı. Aktarılanlara göre ASELSAN ASELFLIR 500 Elektro Optik kamera takılı olarak havalanan ANKA 3, tespit ettiği hedefi ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile vurdu.

    ANKA 3, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

    ANKA 3 ne işe yarayacak?

    İnsansız savaş uçağı ANKA 3, ilk atış testini gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Uçan kanat ANKA 3, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde aktif olarak yer alacak. ANKA 3, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larına angaje olabilecek. Aynı zamanda düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek. Bu bağlamda ANKA 3, hem düşman hattında hem de hattın arkasında büyük öneme sahip olacak.

    ANKA 3 ne zaman envantere girecek?

    ANKA 3 için testler tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki resmi açıklamalara göre bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor.

    ANKA 3 özellikleri

    • Uzunluk: 9,5m
    • Kanat açıklığı: 12,5m
    • Yükseklik: 2,8m
    • Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg
    • Faydalı yük: 1.200kg
    • Azami irtifa: 40.000ft
    • Seyir hızı: 0,4 Mach
    • Azami hız: 0,7 Mach
    • İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)
    • Azami havada kalış süresi: 10 saat
    • Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)
    • Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)
    • Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)
    • Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST
    • Düşük radar izi
    • Yüksek manevra ve intikal yeteneği
    • Yüksek faydalı yük kapasitesi
    • Otonom görev
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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