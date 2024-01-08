Artık bir prototip değil! Şeffaf ekranlı LG Signature OLED T satışa çıkıyor

Teknoloji Editörü
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LG, genellikle CES öncesinde tanıtacağı ürünleri erkenden duyurmayı seven bir firma. Bu bağlamda şimdiye kadar firmadan
2024 QNED TV serisini, akıllı ev yapay zeka asistanını, şimdiye kadarki en hızlı OLED oyun ekranını ve dahasını gördük. Ancak firma CES 2024’te bambaşka bir bombayı patlattı. Bu da bir OLED ancak şeffaf. LG Signature OLED T, şeffaf OLED teknolojisini sadece teoride kalmayan bir noktaya taşıyor (buradaki T, transparent yani şeffaf anlamına geliyor). LG, yıllardır demo olarak gördüğümüz şeffaf ekranlı televizyonları gerçeğe taşıyor. LG Signature OLED T: Şeffaf ekranlı TV satışa çıkyor
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Yapılan açıklamaya göre
LG Signature OLED T, bu yılın ikinci yarısında satışa çıkacak. Tam tarih belli değil ancak en azından şimdilik bu yıl satışa çıkacak başka bir şeffaf ekranlı TV yok. Bununla birlikte şimdiden söyleyelim, LG Signature OLED T fiyatı da belirsiz ancak muhtemelen sizin fiyat aralığınızda olmama ihtimali neredeyse %100 desek yanılmış olmayız. LG'nin yuvarlanabilir ekranlı OLED TV'si 100.000 dolara satışa çıkmıştı.
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LG Signature OLED T, oldukça basit görünen bir ürün. Ön tarafta
şeffaf OLED panel bulunuyor var ve panelin arkasında motorlu olarak hareket eden opak film (LG buna kontrast ekran diyor) size geleneksel türde bir TV görüntüsü veriyor. Ancak ürünün bu opak filmini geri çektiğinizde artık tamamıyla şeffaf bir OLED televizyonunuz olmuş oluyor. İsterseniz geleneksel TV haline gelebiliyor
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LG Signature OLED T ile sunulanlar sadece şeffaf bir ekran değil, çok daha fazlası. LG,
T-Bar adını verdiği bir şeyi kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu, Signature OLED T'nin alt kısmında yer alan ve kontrast ekranı ile elektronik aksamın bulunduğu taban tarafından desteklenen bir haber ve bilgi çubuğu konumunda. T-Bar sayesinde ekranın geri kalanı şeffafken orada her türlü bilgiye sahip olabilir veya TV kullanılmazken boş boş bakan siyah ekrana alternatif elde edebilirsiniz.
Tüm bunlara ek olarak Signature OLED T, LG’nin bir süredir kullandığı
Zero Connect Box cihazıyla görüntüsünü kablosuz olarak alıyor. Yani bu ekrana sadece elektrik kablosu takmak yeterli oluyor. 4K çözünürlüğündeki 77 inçlik bu dev şeffaf TV’de aynı zamanda webOS işletim sistemi çalışıyor. OLED T, LG'nin önceki nesil çipin dört katı performansa sahip yeni Alpha 11 AI işlemcisinden güç alıyor. Şirkete göre bu ekstra güç, yüzde 70 daha yüksek grafik performansı ve yüzde 30 daha yüksek işlem hızı sunuyor.
Kaynakça
https://www.digitaltrends.com/home-theater/lg-signature-oled-t-ces-2024/
https://www.theverge.com/2024/1/8/24029590/lg-oled-t-transparent-tv-announced-specs-features
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.