Artık bir prototip değil! Şeffaf ekranlı LG Signature OLED T satışa çıkıyor

LG Signature OLED T: Şeffaf ekranlı TV satışa çıkyor

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre LG Signature OLED T, bu yılın ikinci yarısında satışa çıkacak. Tam tarih belli değil ancak en azından şimdilik bu yıl satışa çıkacak başka bir şeffaf ekranlı TV yok. Bununla birlikte şimdiden söyleyelim, LG Signature OLED T fiyatı da belirsiz ancak muhtemelen sizin fiyat aralığınızda olmama ihtimali neredeyse %100 desek yanılmış olmayız. LG'nin yuvarlanabilir ekranlı OLED TV'si 100.000 dolara satışa çıkmıştı.

Tam Boyutta Gör LG Signature OLED T, oldukça basit görünen bir ürün. Ön tarafta şeffaf OLED panel bulunuyor var ve panelin arkasında motorlu olarak hareket eden opak film (LG buna kontrast ekran diyor) size geleneksel türde bir TV görüntüsü veriyor. Ancak ürünün bu opak filmini geri çektiğinizde artık tamamıyla şeffaf bir OLED televizyonunuz olmuş oluyor.

İsterseniz geleneksel TV haline gelebiliyor

Tam Boyutta Gör LG Signature OLED T ile sunulanlar sadece şeffaf bir ekran değil, çok daha fazlası. LG, T-Bar adını verdiği bir şeyi kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu, Signature OLED T'nin alt kısmında yer alan ve kontrast ekranı ile elektronik aksamın bulunduğu taban tarafından desteklenen bir haber ve bilgi çubuğu konumunda. T-Bar sayesinde ekranın geri kalanı şeffafken orada her türlü bilgiye sahip olabilir veya TV kullanılmazken boş boş bakan siyah ekrana alternatif elde edebilirsiniz.

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Tüm bunlara ek olarak Signature OLED T, LG’nin bir süredir kullandığı Zero Connect Box cihazıyla görüntüsünü kablosuz olarak alıyor. Yani bu ekrana sadece elektrik kablosu takmak yeterli oluyor. 4K çözünürlüğündeki 77 inçlik bu dev şeffaf TV’de aynı zamanda webOS işletim sistemi çalışıyor. OLED T, LG'nin önceki nesil çipin dört katı performansa sahip yeni Alpha 11 AI işlemcisinden güç alıyor. Şirkete göre bu ekstra güç, yüzde 70 daha yüksek grafik performansı ve yüzde 30 daha yüksek işlem hızı sunuyor.

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Şeffaf ekranlı TV satışa çıkıyor: İşte LG Signature OLED T