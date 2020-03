Lara Croft oyunları ve Headsnatchers kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerine hapsolduğu şu günlerde oyun mağazalarının kampanyaları da ilgiyle takip ediliyor. Epic Games mağazasının ardından Steam mağazasında da 3 oyun ücretsiz durumda.

Kısa süreli

2013 yılında piyasaya sürülen Tomb Raider oyunu ile 2014 yılında piyasaya sürülen Lara Croft and the Temple of Osiris oyunları Steam üzerinde ücretsiz durumda. 24 Mart saat 20.00’a kadar oyunları edinebilirsiniz.

Ayrıca Tomb Raider için ek içerik paketleri yine indirimlerle toplamda 30TL olmuş. Lara Croft and the Temple of Osiris içerik paketlerine ise 6TL karşılığında sahip olabiliyorsunuz.

Diğer taraftan 4 oyuncuya kadar çevrim içi veya lokal olarak oynanabilen ve rakip oyuncunun kafasını çıkararak farklı yöntemlerle uzakta tutmaya çalıştığınız parti oyunu Headsnatchers da 22 Mart saat 20.00’a kadar ücretsiz durumda.

Tomb Raider

Lara Croft and the Temple of Osiris

Headsnatchers

