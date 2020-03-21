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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lara Croft oyunları ve Headsnatchers kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz

    24 Mart tarihine kadar Steam mağazası üzerinde Tomb Raider ve Lara Croft and the Temple of Osiris oyunları ücretsiz. Headsnatchers ise 22 Mart tarihine kadar.
    23 sa.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lara Croft oyunları ve Headsnatchers kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerine hapsolduğu şu günlerde oyun mağazalarının kampanyaları da ilgiyle takip ediliyor. Epic Games mağazasının ardından Steam mağazasında da 3 oyun ücretsiz durumda.

    Kısa süreli

    2013 yılında piyasaya sürülen Tomb Raider oyunu ile 2014 yılında piyasaya sürülen Lara Croft and the Temple of Osiris oyunları Steam üzerinde ücretsiz durumda. 24 Mart saat 20.00’a kadar oyunları edinebilirsiniz.

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    Ayrıca Tomb Raider için ek içerik paketleri yine indirimlerle toplamda 30TL olmuş. Lara Croft and the Temple of Osiris içerik paketlerine ise 6TL karşılığında sahip olabiliyorsunuz.

    Diğer taraftan 4 oyuncuya kadar çevrim içi veya lokal olarak oynanabilen ve rakip oyuncunun kafasını çıkararak farklı yöntemlerle uzakta tutmaya çalıştığınız parti oyunu Headsnatchers da 22 Mart saat 20.00’a kadar ücretsiz durumda.

    Tomb Raider

    Lara Croft and the Temple of Osiris

    Headsnatchers



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 22 sa. en beğenilen
    Steam ve bedava oyun vermek...
    Kıyamet yakındır EY ÜMMET-İ MUHAMMED :D
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Godolphin (Cem Yılmaz) 21 sa. Kerim5100
    Epic Game Store sürekli veriyor bunlarında vermesi lazım artık..
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 19 sa.
    Rekabet işe nihayet yarıyor.
    Yanıtla +1
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    Paetzold (Ramazan ş.) 21 sa.
    Aldık bakalım, teşekkürler bilgilendirme için.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 22 sa. en beğenilen
    Steam ve bedava oyun vermek...
    Kıyamet yakındır EY ÜMMET-İ MUHAMMED :D
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Xrollann (oğuzhan yılmaz) 23 sa.
    Oooo Ekrem'cim güzel haberlerde verirmiş, teşekkürler kral. ^^
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