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Larry Paige ve Sergey Brin; Google'ın tepe yöneticiliği için Steve Jobs'la görüşmüş

8 yıl
9,9b
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1
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Standford'da doktora yaparken arastırma projesi olarak Google'ı kuran Larry Paige ve Sergey Brin'in Google'a tepe yoneticisi olması icin Steve Jobs'la görüştüğünü biliyor muydunuz ?

Bloomberg'in Game Changers adlı belgeseline göre; Google'ın kurucuları Larry Paige ve Sergey Brin; kurdukları şirketi emanet etmek için Steve Jobs'u Apple'ın Cupertino'daki yerleşkesinde ziyaret etmiş ve son 10 yılın tepe yöneticisi seçilen Jobs'a 2000'li yılların başında Jobs'a Google'ın tepe yöneticiliğini teklif etmiş. Paige ve Brin; şirketi emanet etmek için Steve Jobs'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 13 adayla görüşmüş.

Ancak sonunda ikili Google'ı; Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimlerinde doktorası bulunan yazılım mühendisi Eric Schmidt'e emanet etmiş; ve Schmidt 2001 yılının Ağustos ayında şirketin tepe yöneticiliğine getirilmişti.

Hatırlanacağı gibi Eric Schmidt; Google'ın tepe yöneticiliğini de sürdürdüğü 2006-2009 yılları arasında Apple'ın Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış ve Steve Jobs'la birlikte çalışmıştı. Fakat her iki şirketin gün geçtikçe her alanda rakip olmasıyla birlikte Schmidt; 2009 yılının Ağustos ayında Apple'daki görevinden istifa etmişti.


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Batuist 8 yıl
bence google çok şey kaybetmiş... belkide googleın başında sitiv olsaydı çok daha farklı bir google olabilirdi.... hatta şimdi ayfon olmayabilirdi de!! hala nokianın bastırmatik telefonları revaçta olabilirdi...
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