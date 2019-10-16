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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    League of Legends: Wild Rift, 2020 yılında konsollar ile mobil platformlara geliyor

    League of Legends’ın mobil ve konsol sürümü nihayet geliştirici Riot Games tarafından duyuruldu. Tamamen baştan tasarlanan oyun, ilk olarak 2020 yılında Çin'de yayınlanacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Mobil Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    League of Legends: Wild Rift, 2020 yılında konsollar ile mobil platformlara geliyor

    Milyonları kendine bağlayan MOBA, League of Legends’ın (LoL) bir süredir gündemde olan mobil ve konsol sürümü ile ilgili söylentiler nihayet resmi ağızdan doğrulandı. Oyunun geliştiricisi Riot Games yapmış olduğu açıklamada League of Legends: Wild Rift’in uzun bir süredir geliştirilme sürecinde olduğunu ifade etti.

    Şirkete göre yeni oyunun resmi olarak duyurulmasındaki yaşanan gecikmenin nedeni Wild Rift’in sıfırdan tasarlanarak geliştiriliyor olmasından kaynaklanıyor. Bir PC portu olmayacağı garantisi verilen oyun, ilgili platformlarda en akıcı ve rahat oynanabilecek şekilde tasarlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli bombaatar "AK40-GL", TSK envanterine girdi"

    Wild Rift, yayınlanacağı platformlar göz önünde bulundurularak daha hızlı maçlar vadediyor. Mobil platformlar ve konsollara uygun kontrol şemalarıyla gelecek oyun, içerik olarak hem alışıldık hem de yeni tecrübeler yaşanmasına olanak verecek.  LoL’un en büyük haritası olan Summoner's Rift’te 5’e 5 maçlar yapabileceğimizi belirten Riot Games, LoL kadrosunda var olan 40 şampiyonun da mobil sürümde yer alacağını ancak ileride yeni karakterlerin de oyuna ekleneceğini ifade etmiş.

    League of Legends: Wild Rift, 2020 yılında konsollar ile mobil platformlara geliyor
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    Oyunun alfa ve beta sürümlerinin önümüzdeki aylarda Çin’de yayınlanacağı söyleniyor. Şirket, Wild Rift’in dünyanın geri kalan bölgelerine ise 2020 sonunda ise yayınlanacağını belirtmiş. Yapılan açıklamada ücretsiz olarak indirilebilecek oyundaki tüm şampiyonları, tek bir kuruş ödeme yapmadan oynanabilir hale getirebileceğimizin altı çizilmiş.

    Oyuna buradan  ön kayıt yaptırabilir ve duyuru videosuna da aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.engadget.com/2019/10/15/league-of-legends-wild-rift/ Yorum Yaz
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    ali.kose 1 dk.
    Baktım Google playe yoktur
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    XrebeLLiousX 4 dk.
    Açıkçası Mobile Legends Bang Bang hayli başarılı. Oyun içerisinde de pek çok ilerlemeler kaydettim. Beni hiç heyecanlandırmadı
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    Bualix 5 dk.
    Çok geç kaldılar
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    TearsForFears 1 sa.
    Pc deki hesapla senkronize olmayacaksa ne anlamı var? Zaten arena of valor ve mobile legends varken ekstra bir oyun yerine direk tüm platformlardan tek hesapla oynadığımız tek oyun olsaymış
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