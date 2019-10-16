League of Legends: Wild Rift, 2020 yılında konsollar ile mobil platformlara geliyor

Milyonları kendine bağlayan MOBA, League of Legends’ın (LoL) bir süredir gündemde olan mobil ve konsol sürümü ile ilgili söylentiler nihayet resmi ağızdan doğrulandı. Oyunun geliştiricisi Riot Games yapmış olduğu açıklamada League of Legends: Wild Rift’in uzun bir süredir geliştirilme sürecinde olduğunu ifade etti.

Şirkete göre yeni oyunun resmi olarak duyurulmasındaki yaşanan gecikmenin nedeni Wild Rift’in sıfırdan tasarlanarak geliştiriliyor olmasından kaynaklanıyor. Bir PC portu olmayacağı garantisi verilen oyun, ilgili platformlarda en akıcı ve rahat oynanabilecek şekilde tasarlanıyor.

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Wild Rift, yayınlanacağı platformlar göz önünde bulundurularak daha hızlı maçlar vadediyor. Mobil platformlar ve konsollara uygun kontrol şemalarıyla gelecek oyun, içerik olarak hem alışıldık hem de yeni tecrübeler yaşanmasına olanak verecek. LoL’un en büyük haritası olan Summoner's Rift’te 5’e 5 maçlar yapabileceğimizi belirten Riot Games, LoL kadrosunda var olan 40 şampiyonun da mobil sürümde yer alacağını ancak ileride yeni karakterlerin de oyuna ekleneceğini ifade etmiş.

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Oyunun alfa ve beta sürümlerinin önümüzdeki aylarda Çin’de yayınlanacağı söyleniyor. Şirket, Wild Rift’in dünyanın geri kalan bölgelerine ise 2020 sonunda ise yayınlanacağını belirtmiş. Yapılan açıklamada ücretsiz olarak indirilebilecek oyundaki tüm şampiyonları, tek bir kuruş ödeme yapmadan oynanabilir hale getirebileceğimizin altı çizilmiş.

Oyuna buradan ön kayıt yaptırabilir ve duyuru videosuna da aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/10/15/league-of-legends-wild-rift/