Yeni League of Legends sinematiği Arcane'in adeta devamı niteliğinde

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Tam Boyutta Gör Riot Games, League of Legends’ın başlayan yeni sezonu için yeni bir sinematik fragman yayımladı. “Noxus’a Hoş Geldin” başlıklı fragman, oyun içi hikayeye derinlemesine dalan ve Arcane dizisinin çarpıcı finaline doğrudan bir bağlantı kuran bir yapım olarak dikkat çekiyor. Riot, bu fragmanda bir kez daha Fortiche ile iş birliği yapıyor; Fortiche, aynı zamanda Arcane'i yapmıştı.

Mel’in Noxus yolculuğu

Fragmanda, Arcane dizisinden tanıdığımız Piltover Konsey üyesi Mel’in, Noxus’un kalbi olan Immortal Bastion’a yaptığı yolculuk gösteriliyor. Mel, burada cevaplar ararken, Noxus’un kaotik doğasını ve şampiyonların iç çekişmelerini gözler önüne seriyor. Noxus’a özgü sertlik, hırs ve savaş stratejileri, fragman boyunca etkileyici şekilde işleniyor.

Elbette bu, League of Legends’ın Noxus’a odaklanacak yeni sezonuna dair bir fragman ancak Arcane ile bağlantılı olması özellikle dikkat çekici. Zira daha önceki söylentilere göre Riot’un yeni animasyonu büyük olasılıkla Noxus’ta geçecek.

Fragmanın en dikkat çekici sahnelerinden biri, Noxus’un ikonik şampiyonları Katarina ve Elise’in bir maskeli baloda karşı karşıya gelmesi. Bir diğer etkileyici sahne ise Freljord’da Trundle ve Darius arasında yaşanan şiddetli bir kavga.

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Öte yandan 9 Ocak’ta başlayacak yeni sezon, “Masque of the Black Rose” temasıyla Noxus’u ön plana çıkaracak. Oyun haritasında, Noxus’un askeri estetiğini yansıtan görsel değişiklikler yer alacak. Yeni sezonda haritaya ayrıca yeni görevler ve mekanikler de eklenecek. Ayrıca, yeni bir kostüm serisi ile Noxus’un gizemli organizasyonu Black Rose’un hikayesi daha da derinleşecek.

LeBlanc ve Vladimir sürprizi

Tam Boyutta Gör Fragmanın sonunda, League of Legends’ın mistik karakterleri LeBlanc ve Vladimir’i görüyoruz. Her ne kadar oyun içi modellerinden farklı bir şekilde tasvir edilseler de tanınabilir durumdalar. Bu detay, ileride bu şampiyonlara gelecek olası bir görsel güncellemenin habercisi olabilir. Ayrıca bu iki karakter Arcane 2. sezonunda adını sıkça duyduğumuz Black Rose tarikatının kurucuları. LeBlanc’ın, Arcane 2. sezonunda Mel ile yüzleşen gizemli büyücü olduğu da bu sinematik ile doğrulanmış oluyor.

Yeni sezonla birlikte Noxus’un hikayesi, Arcane ile daha da derinleşerek zenginleşecek gibi görünüyor. Elbette bu olasılık, Riot’un yeni animasyon dizisinde Noxus’u temele almasına bağlı. Açıkçası yeni animasyon dizisi için en iyi ve zengin içerik Noxus gibi görünüyor. Zira Immortal Bastion’daki Mordekaiser tehdidi, Swain’in iblis Raum ile yaptığı anlaşma ve Freljord’daki savaşlar gibi pek çok Noxus temelli hikaye anlatılmayı bekliyor.

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