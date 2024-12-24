Riot’un 250 milyon dolarlık Arcane dizisi finansal olarak başarısız oldu

- Arcane, popüler olsa da finansal olarak başarısız
- Diziden sonra oyuna akın edenler hızla oyunu bıraktı
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Şirket, Netflix’te yayınlanan Arcane dizisini hem oyunculara bir hediye olarak hem de daha fazla oyuncuyu League of Legends’a (LoL) çekmek için bir fırsat olarak görüyordu. LoL, 15 yılın ardından halen dünyanın en popüler oyunlarından olsa da giderek oyuncu havuzu küçülüyor. Riot, dizinin gelecekteki birçok benzer yapımın ilk adımı olacağını ve bu sayede oyunu canlı tutabileceğini düşünüyordu.
Arcane, popüler olsa da finansal olarak başarısız
Ancak Arcane beklenenden çok daha pahalıya mal oldu. Riot, projeye büyük bir bütçe ayırarak ve yıllarca emek harcayarak bu yapımı hayata geçirdi. Üretim maliyetlerine ek olarak, dizinin tanıtımı için de milyonlarca dolar harcandı.
Şirketin toplamda Arcane’in iki sezonu için yaklaşık 250 milyon dolar harcadığı belirtildi. Netflix, diziyi yayınlama karşılığında Riot’a bölüm başına yaklaşık 3 milyon dolar öderken, Çinli teknoloji devi Tencent ise Çin’de yayınlanabilmesi için Riot’a aynı tutarda bir ödeme yaptı. Ancak bu ödemeler, toplam maliyetin yarısından azını karşılıyordu.
Kaynaklar Arcane’in üretim sürecinde Riot’un projenin maliyetini haklı çıkaracak somut planlar yapmadığını söylüyor. Şirketin bir sözcüsü ise dizinin kârlı olmadığını ancak işin başka yönlerden değer kattığını ifade etti. Sözcü, Arcane’in “içsel tüm ölçütlerimize göre başarılı olduğunu” belirterek, ikinci sezonun finansal açıdan “en azından başabaş olmayı" hedeflediğini söyledi.
Diziden sonra oyuna akın edenler hızla oyunu bıraktı
Riot yılın başında personelinin yüzde 11'ini işten çıkarmış ve oyunları tekrar işinin merkezine koymak istediğini söylemişti. Riot’un eğlence departmanındaki yeniden yapılanma sürecinde başkan Shauna Spenley ve film ve televizyon biriminin operasyon başkanı Ken Basin görevlerinden ayrılmıştı. Ancak yine de LoL evreninde geçen farklı hikayelerin anlatılacağı yapımların geleceğinin sinyalleri de verildi.
Bir Riot sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bizim için en önemli şey, uzun vadeli oyuncu katılımını ve kalıcılığını teşvik etmektir. Riot'un odak noktası her zaman oyuncuların yıllarca keyif almak isteyecekleri oyunlar ve deneyimler yaratmak olmuştur ve Arcane de bu büyük vizyonun bir parçasıdır.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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