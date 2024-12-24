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    Riot’un 250 milyon dolarlık Arcane dizisi finansal olarak başarısız oldu

    Riot Games’in popüler video oyunu League of Legends’a dayanan ve Netflix’te yayınlanarak dünya genelinde ses getiren Arcane dizisi finansal olarak başarısız oldu.
    Riot’un hit olan Arcane dizisi finansal olarak başarısız oldu Tam Boyutta Gör
    Riot Games, popüler video oyunu League of Legends’tan esinlenerek bir TV dizisi yapmaya karar verdiğinde, sektördeki pek çok rakibinin aksine projeyi kendi başına finanse etme ve geliştirme yolunu tercih etti. Riot, kalite için projeye tam kontrol sağlamak istiyordu. Nitekim firma bunda başarılı olsa da finansal anlamda Arcane, isteneni veremedi.

    Şirket, Netflix’te yayınlanan Arcane dizisini hem oyunculara bir hediye olarak hem de daha fazla oyuncuyu League of Legends’a (LoL) çekmek için bir fırsat olarak görüyordu. LoL, 15 yılın ardından halen dünyanın en popüler oyunlarından olsa da giderek oyuncu havuzu küçülüyor. Riot, dizinin gelecekteki birçok benzer yapımın ilk adımı olacağını ve bu sayede oyunu canlı tutabileceğini düşünüyordu.

    Arcane, popüler olsa da finansal olarak başarısız

    Ancak Arcane beklenenden çok daha pahalıya mal oldu. Riot, projeye büyük bir bütçe ayırarak ve yıllarca emek harcayarak bu yapımı hayata geçirdi. Üretim maliyetlerine ek olarak, dizinin tanıtımı için de milyonlarca dolar harcandı.

    Şirketin toplamda Arcane’in iki sezonu için yaklaşık 250 milyon dolar harcadığı belirtildi. Netflix, diziyi yayınlama karşılığında Riot’a bölüm başına yaklaşık 3 milyon dolar öderken, Çinli teknoloji devi Tencent ise Çin’de yayınlanabilmesi için Riot’a aynı tutarda bir ödeme yaptı. Ancak bu ödemeler, toplam maliyetin yarısından azını karşılıyordu.

    Kaynaklar Arcane’in üretim sürecinde Riot’un projenin maliyetini haklı çıkaracak somut planlar yapmadığını söylüyor. Şirketin bir sözcüsü ise dizinin kârlı olmadığını ancak işin başka yönlerden değer kattığını ifade etti. Sözcü, Arcane’in “içsel tüm ölçütlerimize göre başarılı olduğunu” belirterek, ikinci sezonun finansal açıdan “en azından başabaş olmayı" hedeflediğini söyledi.

    Diziden sonra oyuna akın edenler hızla oyunu bıraktı

    Riot’un hit olan Arcane dizisi finansal olarak başarısız oldu Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Riot, ilk sezonun bu kadar başarılı olacağını beklemiyordu ve bu yüzden artan ilgiyi paraya çevirmekte başarısız oldu. Oldukça beğenilen ikinci sezon için ise oyun içi içerikler oluşturmak için Riot daha fazla çaba gösterdi ve birkaç dolar ila birkaç yüz dolar arasında değişen kostümler satışa çıkardı. Riot, bu içeriklerden ne kadar gelir elde ettiğini açıklamadı. Bu arada Arcane dizisi ile artan ilgi ile ücretsiz bir oyun olan LoL’e birçok kişinin yeni kayıt oluşturduğu ancak çok azının oyunda kaldığı da belirtiliyor. Bir MOBA olan LoL, tam olarak öğrenilmesi karmaşık bir oyun.

    Riot yılın başında personelinin yüzde 11'ini işten çıkarmış ve oyunları tekrar işinin merkezine koymak istediğini söylemişti. Riot’un eğlence departmanındaki yeniden yapılanma sürecinde başkan Shauna Spenley ve film ve televizyon biriminin operasyon başkanı Ken Basin görevlerinden ayrılmıştı. Ancak yine de LoL evreninde geçen farklı hikayelerin anlatılacağı yapımların geleceğinin sinyalleri de verildi.

    Bir Riot sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bizim için en önemli şey, uzun vadeli oyuncu katılımını ve kalıcılığını teşvik etmektir. Riot'un odak noktası her zaman oyuncuların yıllarca keyif almak isteyecekleri oyunlar ve deneyimler yaratmak olmuştur ve Arcane de bu büyük vizyonun bir parçasıdır.” dedi.

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