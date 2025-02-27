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    Riot Games geri adım attı: Tartışmalı League of Legends değişiklikleri iptal ediliyor

    Riot Games, League of Legends'ta yaptığı ve oyuncuların para harcamadan oyundaki her şeyin kilidini açmasını zorlaştıran oldukça tartışmalı değişikliklerden geri adım attığını duyurdu.
    Riot, tartışmalı League of Legends değişikliklerini iptal etti Tam Boyutta Gör
    Riot Games, League of Legends’a yönelik büyük tepki çeken son değişikliklerinden geri adım atıyor. Oyuncuların içerikleri ücretsiz olarak açmasını zorlaştıran ve neredeyse her şeyi parayla satın almaya yönlendiren sistem, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına neden olmuştu. Topluluk, Riot’un kararlarını sert bir şekilde eleştirirken, CEO Dylan Jadeja’nın görevden alınmasını talep eden dilekçeye 32 binden fazla oyuncu imza attı. Şirket, bu eleştirileri göz ardı edemedi ve nihayet beklenen açıklamayı yaptı: Evet, Hextech sandıkları geri dönüyor, Mavi Öz fiyatları düşüyor ve tartışmalı kozmetik güncellemeleri erteleniyor.

    Yaklaşık üç hafta önce, Riot’un yöneticileri Andrei van Roon ve Paul Bellezza, yaptıkları geliştirici güncellemesinde, oyunun uzun vadeli finansal sürdürülebilirliği için "çok fazla ücretsiz içeriğin iyi olmadığını" anlatmaya çalışıyordu. Ancak bu hafta yayınlanan yeni açıklamada, aynı isimler bu kez oyuncuların hayal kırıklığını anladıklarını ve hatalarını düzelteceklerini belirtiyor. Bellezza, "Aldığımız kararlar beklediğimiz gibi karşılanmadığında, bu güveninizi zedeleyebilir," diyerek öz eleştiride bulundu.

    Geri adım atılan değişiklikler

    Önümüzdeki 25.05 yamasıyla birlikte, her sezon 10 adede kadar sandık ve anahtar kazanılabilecek. Bunların 8 tanesi bedava Battle Pass’ten, diğer 2 tanesi ise onur sisteminden gelecek. Ayrıca oyuncuların şampiyonları satın almak için harcadıkları Mavi Öz miktarı da yüzde 50 azaltılıyor.

    Gelen yoğun eleştiriler nedeniyle Riot, Sunak Mordekaiser kostümünün yeniden gözden geçireceğini duyurdu. Ayrıca Exalted (Haşmetli) serisinin geliştirilmesi için daha fazla zaman ayrılacak. Clash etkinliği de artık aylık olarak düzenlenecek. Ve belki de en önemlisi, Sana Özel mağaza 25.06 yamasıyla geri dönecek. Bu arada Mavi Öz mağazasının da 25.07 yamasında geleceğini söyleyelim. Oyunun topluluğu ise haklı olarak bu değişikliği sağladıklarını için oldukça memnun.

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