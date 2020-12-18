Left 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood ön siparişe açıldı; oyun Türkçe dil desteği ile geliyor

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Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Left 4 Dead'i geliştiren Turtle Rock Studios'un yaptığı Back 4 Blood ön siparişe açıldı.

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Back 4 Blood, şu anda Epic Games ve Steam üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Her iki platformda da 249,00 TL. Ayrıca açılan mağaza sayfalarına bakınca Back 4 Blood'ın Türkçe arayüz ve altyazı seçeneği ile çıkacağını görebiliyoruz. Oyunun konsollardaki fiyatı 599,00 TL.

Oyun için yayınlanan yeni videoları ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz

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Tanıtım Yazısı

Back 4 Blood, otoriteler tarafından çok beğenilen Left 4 Dead serisinin yaratıcılarının elinden çıkan, heyecan verici bir eşli birinci şahıs nişancı oyunudur. Ridden'a karşı verilen savaşın merkezindesin. Bir zamanlar insan olan bu korkunç yaratıklar, taşıdıkları ölümcül bir parazit yüzünden, son medeniyet kırıntısını bile mideye indirmek üzereler. İnsanoğlunun varoluşu tehlikedeyken, Ridden'ı ortadan kaldırıp dünyanın kontrolünü yeniden ele alma görevi sen ve arkadaşlarına kaldı.

Eşli Oyun Hikâyesi

4 oyunculu eşli oyun hikâyesiyle gitgide zorlaşan görevlerin olduğu, devamlı değişen, korkunç bir dünyada mücadele ederken hayatta kalabilmek için birlikte çalışmalısınız. Toplamda 3 arkadaşınla birlikte oyna veya tek başına savaşta ekibine liderlik et.

Bağışıklık sahibi, özelleştirilebilir 8 Temizleyiciden birini ve geniş ölümcül silah ve öge yelpazesinden istediğini seç. Nihai sonunu getirmeye çalışan, gitgide güçlenen yaratıklara karşı stratejini geliştir.

Çok Oyunculu Mücadeleci Oyun

PVP savaşlarda arkadaşlarınla birlikte veya onlara karşı oyna. Özel yeteneklere sahip bir Temizleyici ol veya taraf değiştirerek korkunç Ridden'lardan yana saf tut. Her iki tarafın da kendine özgü silahları, becerileri ve özellikleri vardır.

Olağanüstü Yeniden Oynanabilirlik

Özelleştirilmiş desteler oluşturmaya olanak tanıyan, gelen farklı oluşumlarla daha zorlu savaşların altından kalkmanı sağlayan yepyeni bir "roguelike" kart sistemi.

Oyuncunun eylemlerine göre kendini ayarlayan Dinamik Oyun Yöneticisi sayesinde heyecanlı görevler, olağanüstü oynayış çeşitliliği ve aralarında mutasyon geçirmiş 7 metrelik elebaşlarının da bulunduğu güçlü Ridden birlikleri seni bekliyor.

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