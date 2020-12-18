Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty

Geçtiğimiz hafta duyurulan ve dün akşam 19.00'da başlayan her gün bir ücretsiz oyun kampanyasının ikinci gününde ücretsiz verilecek oyun belli oldu.
Ayrıca Bkz. "Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi"İlginizi Çekebilir 25 TL'lik oyun Epic Games'te ücretsiz olarak veriliyor
Epic Games'in şu andan itibaren 19 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz vereceği oyun, 2015 yılında yayınlanan Oddworld: New 'n' Tasty. Bulmaca mazcera türündeki oyunu, yarın 19.00'a kadar hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Yarın ücretsiz olarak verilecek oyun ne yazık ki belli değil ancak o da yine yarın 19.00'da erişime açılacak.
Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. Ayrıca hala Epic Games indirimlerinin devam ettiğini de hatırlatalım.
Tanıtım Yazısı
PlayStation® klasiği Abe's Oddysee'nin bu özenle hazırlanmış versiyonunda, orijinal Oddworld kahramanı Abe olarak tarihi yıkıntıları keşfedin, etobur canavarlardan ve çılgın av partilerinden kaçın. Bir zamanlar Oddworld'ün en büyük et üretme tesisinde mutlu bir yer cilalayıcısı olan Abe, patronunun fabrikadaki esirlerden oluşan iş gücünü, yeni RuptureFarms Tasty Treats et aperatifi ürün grubunun sonuncusuna dönüştürme planını öğrenir. Artık Abe canını kıyma makinesinden kurtarmak zorundadır. Ve bu et çiftliğinden kaçış, onun Destanının sadece başlangıcıdır. Halkının mirasını keşfetme yolculuğunda Abe'yi pek çok tehlike beklemektedir. New 'n' Tasty en güncel yeni nesil teknolojileri kullanarak orijinal Oddworld oyununa yeniden hayat verdi. Sıfırdan geliştirilen bu oyunda nefes kesen görsellerin, gelişmiş ses özelliklerinin ve daha iyi, sizi daha fazla içine alan oyun deneyiminin keyfini sürün.
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Yapan varsa cidden ağır işsizdir.
İlk oyunlarını hatırlıyorum 2000 yılında oynuyordum sürekli bir yerlerden inip çıkıp lokasyon bulmaya çalışıyordum ne kadar zordu arkadaş..
Tabi şimdi bu zamanda eskisi gibi detaylı level design'lar yok, keşfettikçe keşfediyorduk nerelerden nerelere bağlamışlardı haritaları oynasanız şaşardınız..
Ufkumuzu açan şeyler vardı oyunda.
Şimdiki oyunları oynayınca o günlerin zorluğunu cidden arar oldum yalan da yok hani. Bir oyun açıyorsun bug dolu, ince detaylara önem gösterilmemiş hatta
kısa yollar hud ve akıllı foksiyonlar bile hak getire.
Gerçekler oddworld
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Oddworld: New 'n' Tasty, Yazılım ve