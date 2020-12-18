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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty

    Epic Games'in 15 gün boyunca her gün bir oyun hediye edeceği kampanya devam ediyor. Kampanyanın ikinci gününde Epic Games, Oddworld: New 'n' Tasty hediye ediyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    6,5b
    2
    36
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    11

    Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty
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    Geçtiğimiz hafta duyurulan ve dün akşam 19.00'da başlayan her gün bir ücretsiz oyun kampanyasının ikinci gününde ücretsiz verilecek oyun belli oldu. 

    Ayrıca Bkz. "Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi"

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    Epic Games'in şu andan itibaren 19 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz vereceği oyun, 2015 yılında yayınlanan Oddworld: New 'n' Tasty. Bulmaca mazcera türündeki oyunu, yarın 19.00'a kadar hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Yarın ücretsiz olarak verilecek oyun ne yazık ki belli değil ancak o da yine yarın 19.00'da erişime açılacak. 

    Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. Ayrıca hala Epic Games indirimlerinin devam ettiğini de hatırlatalım.

    Tanıtım Yazısı

    PlayStation® klasiği Abe's Oddysee'nin bu özenle hazırlanmış versiyonunda, orijinal Oddworld kahramanı Abe olarak tarihi yıkıntıları keşfedin, etobur canavarlardan ve çılgın av partilerinden kaçın. Bir zamanlar Oddworld'ün en büyük et üretme tesisinde mutlu bir yer cilalayıcısı olan Abe, patronunun fabrikadaki esirlerden oluşan iş gücünü, yeni RuptureFarms Tasty Treats et aperatifi ürün grubunun sonuncusuna dönüştürme planını öğrenir. Artık Abe canını kıyma makinesinden kurtarmak zorundadır. Ve bu et çiftliğinden kaçış, onun Destanının sadece başlangıcıdır. Halkının mirasını keşfetme yolculuğunda Abe'yi pek çok tehlike beklemektedir. New 'n' Tasty en güncel yeni nesil teknolojileri kullanarak orijinal Oddworld oyununa yeniden hayat verdi. Sıfırdan geliştirilen bu oyunda nefes kesen görsellerin, gelişmiş ses özelliklerinin ve daha iyi, sizi daha fazla içine alan oyun deneyiminin keyfini sürün.



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    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yanıtla +42
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    hakkikarahan (Hakkı KARAHAN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    oddworld bilen oldlar yok tabi.
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    psycho81 3 gün ( Mesaj Silindi ) hakkikarahan
    İhtiyarlar toplansın, buradayız.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oddworld ne ara verildi yahu! Ben baktığımda The Long Dark vardı. Kaçırdık demek ki.
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    On7Lee 2 gün ( Mesaj Silindi )
    98 yılında babam ps1 almıştı.Siyah demo CD'sinde vardı.Hey gidi günler.Hala saklıyorum efsaneyi :)
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    gultekin05 (Gültek İn) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    16 küsür lira diyor hoca? 🤔
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    TearsForFears 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eski ps1 klasiğinin remake versiyonu. Türkçe dil desteğine sahip zor bir oyun. Tavsiyemdir
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    Rindaman ( -) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunu oynayıp da tüm mudokonları kurtarmak...

    Yapan varsa cidden ağır işsizdir.


    İlk oyunlarını hatırlıyorum 2000 yılında oynuyordum sürekli bir yerlerden inip çıkıp lokasyon bulmaya çalışıyordum ne kadar zordu arkadaş..


    Tabi şimdi bu zamanda eskisi gibi detaylı level design'lar yok, keşfettikçe keşfediyorduk nerelerden nerelere bağlamışlardı haritaları oynasanız şaşardınız..

    Ufkumuzu açan şeyler vardı oyunda.


    Şimdiki oyunları oynayınca o günlerin zorluğunu cidden arar oldum yalan da yok hani. Bir oyun açıyorsun bug dolu, ince detaylara önem gösterilmemiş hatta

    kısa yollar hud ve akıllı foksiyonlar bile hak getire.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Illusive Man (Can ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Rindaman
    Dark souls oynamadınız o zaman hiç.
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    mhmmd.dmr20 3 gün ( Mesaj Silindi )
    24 saat içinde oyun aldınız diyor bende beklicez
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ölü gömücü olarak bedava oyunlarda listem kabarız.
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    labtek38 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Konu oyunun yapısı değil ama Bu oyun beni çok rahatsız etti 😒.
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    frkgkc (semifaruk Gökçe) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Epic ile ilgili umudumu kaybetmek istemiyorum son ana kadar takipteyim:(
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    man utd (Bryan Woodoo) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayaller resident evil 7

    Gerçekler oddworld
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6481 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    Oddworld: New 'n' Tasty, Yazılım ve
    6 etiket daha epic games ücretsiz ücretsiz oyun epic ücretsiz bu hafta bugün
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