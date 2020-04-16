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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo bileşen pazarına adım atıyor

    Bugüne kadar bilgisayar dünyasının en önemli oyuncusu olan Çinli Lenovo bundan sonra bileşen pazarının da önemli oyuncusu olmaya aday. İlk anakartlar hazırlandı.
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    Anakart
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo bileşen pazarına adım atıyor

    Bugüne kadar bilgisayar dünyasının HP ile liderlik mücadelesi veren ismi olarak tanıdığımız Çinli üretici Lenovo bundan sonra bilgisayar bileşenleri tarafında da varlık göstermek istiyor.

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    Oyuncu markası olacak

    Gelen bilgilere göre Legion markasıyla oyuncu pazarında varlık gösteren Lenovo aynı markayı bu kez anakart pazarında kullanmayı planlıyor. Hali hazırda Legion markası altında Intel 300 ve 400 çipsetlerinin kullanıldığı iki anakart hazır durumda.

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    8+2 faz güç dağıtım sistemi olan anakartlarda VRM ısı dağıtıcılar, çift M.2 bağlantısı, 4 adet DIMM modülü, WiFi ve ses kapasitörleri, bir adet 16x PCIe slotu ve az sayıda I/O birimi yer alıyor. Standart formda olmdıkları için bu anakartların sadece OEM odaklı üretildiği tahmin ediliyor.

    Lenovo’nun bileşen hamlesi Asus, MSI, ASRock gibi dev isimlerin karşısında nasıl bir sonuç verecek merak konusu. Elbette Lenovo’nun kendi sistemlerinde yer vermesi de dışa bağımlılığı azaltma yönünde etkili olacaktır.



    https://www.techpowerup.com/265836/lenovo-rumored-to-enter-motherboard-market-under-its-legion-gaming-brand Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    race_2007 (yener my) 2 sa.
    Server anakartı gibi olmuş
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