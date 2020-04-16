Lenovo bileşen pazarına adım atıyor

Bugüne kadar bilgisayar dünyasının HP ile liderlik mücadelesi veren ismi olarak tanıdığımız Çinli üretici Lenovo bundan sonra bilgisayar bileşenleri tarafında da varlık göstermek istiyor.

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Oyuncu markası olacak

Gelen bilgilere göre Legion markasıyla oyuncu pazarında varlık gösteren Lenovo aynı markayı bu kez anakart pazarında kullanmayı planlıyor. Hali hazırda Legion markası altında Intel 300 ve 400 çipsetlerinin kullanıldığı iki anakart hazır durumda.

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8+2 faz güç dağıtım sistemi olan anakartlarda VRM ısı dağıtıcılar, çift M.2 bağlantısı, 4 adet DIMM modülü, WiFi ve ses kapasitörleri, bir adet 16x PCIe slotu ve az sayıda I/O birimi yer alıyor. Standart formda olmdıkları için bu anakartların sadece OEM odaklı üretildiği tahmin ediliyor.

Lenovo’nun bileşen hamlesi Asus, MSI, ASRock gibi dev isimlerin karşısında nasıl bir sonuç verecek merak konusu. Elbette Lenovo’nun kendi sistemlerinde yer vermesi de dışa bağımlılığı azaltma yönünde etkili olacaktır.

https://www.techpowerup.com/265836/lenovo-rumored-to-enter-motherboard-market-under-its-legion-gaming-brand

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