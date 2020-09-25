Lenovo’dan kamera ve mikrofon entegre monitör

Görüntülü görüşme ekipmanlarına olan talep pandemi döneminde adeta tavan yaptı ve stok sıkıntısı yaşanmaya başladı. Üreticiler bu ihtiyaca yönelik olarak farklı entegre çözümlerini tüketicilere sunuyor.

Lenovo ThinkVision T22v-20 özellikleri ve fiyatı

Lenovo ThinkVision T22v-20 monitör modeli daha çok orta seviye segmente hitap eden ve erişilebilir seviyede tasarlanan bir ürün. En önemli özelliği ise Full HD çözünürlükte web kamera ve entegre mikrofon barındırması. Böylece görüntülü görüşme için ekstra bir kamera veya mikrofon ihtiyacı olmuyor. Web kamerada ayrı bir kızıl ötesi sensör var ve biyometrik girişe uygun. Mikrofon ise iki adet ve sesi daha iyi algılıyor.

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21.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan monitör modeli NTSC rnek gamının yüzde 72’sini kapsıyor. DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 ve VGA bağlantıları yanında bir adet USB yukarı akış ve iki adet USB 3.0 aşağı akış portu bulunuyor. Kaidenin içerisinde akıllı telefon için bir standın da yer aldığı Lenovo ThinkVision T22v-20 için 220$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2020/09/25/lenovo-thinkvision-t22v-20-monitor-built-in-camera-mic/

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