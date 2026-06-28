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    Xiaomi 18 Pro büyük fiyat artışıyla gelebilir

    Yükselen bellek maliyetlerinin etkilerin akıllı telefon dünyasında hissedilmeye başlanıyor. Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi modeli Xiaomi 18 Pro, %20 fiyat artışıyla piyasaya çıkabilir.

    Xiaomi 18 Pro büyük fiyat artışıyla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Son aylarda yükselen bellek maliyetlerinin etkileri akıllı telefon dünyasında hissedilmeye başlanıyor. Çin’den gelen yeni bir sızıntı, Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi modelinin yaklaşık 6.000 yuan (882 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini öne sürüyor.

    Sızıntıyı paylaşan güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station, Weibo hesabında cihazın adını doğrudan vermese de zamanlama ve belirtilen fiyat seviyesi, söz konusu modelin Xiaomi 18 Pro olabileceğine işaret ediyor. Eğer iddia doğru çıkarsa, Xiaomi son yıllardaki en büyük amiral gemisi fiyat artışlarından birine imza atmış olacak.

    Yüzde 20 fiyat artışı gerçekleşebilir

    Karşılaştırmak gerekirse, Xiaomi 17 Pro Çin’de 4.999 yuan (734 dolar) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Xiaomi 18 Pro’nun 6.000 yuan seviyesinden satışa çıkması durumunda, yeni model yaklaşık yüzde 20 daha pahalı olacak.

    Son dönemde bellek üreticilerinin üretim kapasitelerini yapay zeka odaklı donanımlara kaydırması nedeniyle DRAM ve NAND bellek fiyatları hızla arttı. Bu nedenle, yüksek miktarda RAM ve hızlı depolama çözümleri kullanan premium akıllı telefonlar, bu maliyet artışlarından en fazla etkilenen ürünler arasında yer alıyor. 

    Xiaomi 18 Pro beklenen özellikler

    Sızıntının dikkat çeken bir diğer detayı ise işlemci tarafında. Xiaomi 18 Pro’nun, Qualcomm’un henüz tanıtılmamış yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ile gelen ilk akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor.

    Sızıntıda, telefonun çift 200 megapiksel kamera sistemiyle geleceği belirtiliyor. Kamera kurulumunda büyük bir LOFIC sensörün yanı sıra telefoto makro lensin de yer alması bekleniyor. Ayrıca, büyük ekranlı modelde 8.000 mAh seviyesinde, daha küçük ekranlı versiyonda ise 7.000 mAh seviyesinde bir batarya yer alabilir.

    Şimdilik bu bilgiler erken dönem sızıntılara dayanıyor ve Xiaomi’nin nihai fiyatlandırma stratejisi lansman öncesinde değişebilir. Ayrıca küresel pazarlarda satışa sunulacak modellerin fiyatlarının bölgelere göre farklılık göstermesi de muhtemel.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/xiaomi-18-pro-price-rumor-3681992/ https://m.weibo.cn/detail/5314076034728152
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    eski_nesil 23 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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