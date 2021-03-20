Lenovo'dan Snapdragon 870 işlemcili Android tablet geliyor

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Üreticiler piyasaya sürmeyi planladıkları yeni cihazlar hakkında bilgi paylaşmayı pek sevmezler. Lenovo'nun dizüstü bilgisayar bölümü ürün yöneticisi Lin Lin bu konuda bir istisnaya imza attı.

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Ayrıca Bkz. "Lenovo Xiaoxin Pro 16'nın ilk görüntüsü ve bazı özellikleri ortaya çıktı"

Deneyimli yönetici Weibo'da yakında piyasaya sürecekleri yeni Lenovo tabletin "Ayarlar" bölümünü gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. Bu sayede cihazın bazı özelliklerini de öğrenmiş olduk.

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Neler biliyoruz?

Görünüşe bakılırsa amiral gemisi seviyesinde bir modelden bahsediyoruz. Zira cihaz Snapdragon 870 işlemciden güç alacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geleceğini de belirtelim.

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Yeni tablet Android 11 tabanlı ZUI 12.5 ile kutudan çıkacak. Geçen yıl piyasaya sürülen Lenovo Tab P11 Pro'nun bir basamak üstünde konumlanması beklenen cihazın ne zaman tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

https://weibo.com/2212695263/K7326sRT8

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