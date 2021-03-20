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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo'dan Snapdragon 870 işlemcili Android tablet geliyor

    Çinli üretici Lenovo çok yakında yeni bir tablet çıkarmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi modeller arasına katılması beklenen cihaz gücünü Snapdragon 870 yonga setinden alacak.
    20 Mart 2021, 21:00 (10 dk.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lenovo'dan Snapdragon 870 işlemcili Android tablet geliyor
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    Üreticiler piyasaya sürmeyi planladıkları yeni cihazlar hakkında bilgi paylaşmayı pek sevmezler. Lenovo'nun dizüstü bilgisayar bölümü ürün yöneticisi Lin Lin bu konuda bir istisnaya imza attı.

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    Ayrıca Bkz. "Lenovo Xiaoxin Pro 16'nın ilk görüntüsü ve bazı özellikleri ortaya çıktı"

    Deneyimli yönetici Weibo'da yakında piyasaya sürecekleri yeni Lenovo tabletin "Ayarlar" bölümünü gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. Bu sayede cihazın bazı özelliklerini de öğrenmiş olduk.

    Lenovo'dan Snapdragon 870 işlemcili Android tablet geliyor
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    Neler biliyoruz?

    Görünüşe bakılırsa amiral gemisi seviyesinde bir modelden bahsediyoruz. Zira cihaz Snapdragon 870 işlemciden güç alacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geleceğini de belirtelim.

    Lenovo'dan Snapdragon 870 işlemcili Android tablet geliyor
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    Yeni tablet Android 11 tabanlı ZUI 12.5 ile kutudan çıkacak. Geçen yıl piyasaya sürülen Lenovo Tab P11 Pro'nun bir basamak üstünde konumlanması beklenen cihazın ne zaman tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.



    https://weibo.com/2212695263/K7326sRT8
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    TheJudgé 59 dakika önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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