Lenovo dizüstülerine sessiz mod geliyor

Masa üstü olsun dizüstü olsun bilgisayar sistemlerinde soğutma çözümleri hep rahatsız edici sesleri nedeniyle eleştirilmiştir. Son dönemde soğutma çözümlerinin değişken fan hızları sayesinde gürültü sorununu çözdüğünü görüyoruz. Lenovo ise bunu yaygınlaştırmak istiyor.

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Lenovo Ultra Quiet Mode nedir?

Dizüstü sektörünün satış rakamı açısından lideri durumunda olan Lenovo, dizüstü modellerine Ultra Quiet Mode adında yeni bir özellik ekliyor. Anlaşılacağı üzere mod; soğutma çözümlerini sessizleştirmeyi amaçlıyor.

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Hali hazırda testleri devam eden sessiz mod, sistemin fanlarını dinamik hale getiriyor. Düşük yoğunluktaki yüklerde fanlar yavaşlayarak gürültü seviyesini düşürüyor. İşlemci gücünü arttırınca bu kez otomatik olarak sistem fanlarını hızlandırıyor.

Lenovo'nun bu özelliği ne zaman ve hangi dizüstü bilgisayarlarına sunacağı henüz açıklanmadı. Ayrıca özelliğin günlük performansa bir etkisi olacak mı o da belli değil.

https://www.gizmochina.com/2020/01/28/lenovo-is-currently-testing-an-ultra-quiet-mode-for-its-laptops/

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