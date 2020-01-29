Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo dizüstülerine sessiz mod geliyor

    Lenovo marka dizüstü modelleri yakın zamanda fanları sessize alabilecekleri Ultra Quiet Mode ile güncellenecek. Lenovo kapalı bir grup ile testleri devam ettiriyor.
    42 dk.
    221
    38
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Lenovo dizüstülerine sessiz mod geliyor

    Masa üstü olsun dizüstü olsun bilgisayar sistemlerinde soğutma çözümleri hep rahatsız edici sesleri nedeniyle eleştirilmiştir. Son dönemde soğutma çözümlerinin değişken fan hızları sayesinde gürültü sorununu çözdüğünü görüyoruz. Lenovo ise bunu yaygınlaştırmak istiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Lenovo dizüstü bilgisayarlar için yeni şarj istasyonunu duyurdu

    Lenovo Ultra Quiet Mode nedir?

    Dizüstü sektörünün satış rakamı açısından lideri durumunda olan Lenovo, dizüstü modellerine Ultra Quiet Mode adında yeni bir özellik ekliyor. Anlaşılacağı üzere mod; soğutma çözümlerini sessizleştirmeyi amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

    Hali hazırda testleri devam eden sessiz mod, sistemin fanlarını dinamik hale getiriyor. Düşük yoğunluktaki yüklerde fanlar yavaşlayarak gürültü seviyesini düşürüyor. İşlemci gücünü arttırınca bu kez otomatik olarak sistem fanlarını hızlandırıyor.

    Lenovo'nun bu özelliği ne zaman ve hangi dizüstü bilgisayarlarına sunacağı henüz açıklanmadı. Ayrıca özelliğin günlük performansa bir etkisi olacak mı o da belli değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/28/lenovo-is-currently-testing-an-ultra-quiet-mode-for-its-laptops/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Mobil oyunlar Nintendo'ya bir milyar dolar kazandırdı 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN Lenovo dizüstülerine sessiz mod geliyor Sonraki Almanya'da ilk coronavirüs vakası kaydedildi 1 sa. Avrupa’nın 2019 yılı hava trafiği verileri 1 sa. 25.000TL'lik WEB Kamerası olur mu? | Elgato Cam Link 4K inceleme 2 sa. AMD gelirlerde rekor artış yakaladı 2 sa. Seat'tan ayrılan Luca De Meo, Renault'nun yeni CEO'su oldu 2 sa. Apple tarihi çeyrek rakamlarına imza attı 3 sa. NASA, UUİ ile birlikte alçak yörüngeyi ticarete açıyor! İlk anlaşma Axiom Space ile 3 sa. NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünü, helikopterdeki iPad aydınlatabilir 4 sa. Wordpress teknolojilerinin konuşulacağı WPTech Summit, 26 Mart'ta gerçekleştirilecek 4 sa. Samsung, Unpacked 2020 etkinliğinin fragmanını yayınladı 4 sa. Motorola Moto G8'in render görüntüleri ve teknik detayları ortaya çıktı 5 sa. Google Çeviri uygulamasına, gerçek zamanlı çeviri özelliği geliyor 15 sa. Uzay çöplüğü: İki eski uydu, bu hafta Dünya yörüngesinde çarpışabilir 16 sa. Katlanabilir Galaxy Z Flip basın görselleri karşınızda 16 sa. 2020 Seat Leon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 17 sa. Xbox Live Gold Şubat 2020 oyunları açıklandı 17 sa. PNY pasif soğutmalı Quadro RTX 6000 ve RTX 8000’i duyurdu 18 sa. iPhone 11 serisi için yeni bir FiLMiC uygulaması duyuruldu 18 sa. iOS 13.3.1 ve iPadOS 13.3.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 18 sa. Google'dan veri isteyen kolluk birimleri para ödeyecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Seat Leon ortaya çıktı resimler geldi
    DH Forum
    The Dark Pictures: Man of Medan Türkçe Yama Çalışması [Test aş...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim