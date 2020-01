Samsung'un devasa televizyon modeli The Wall TV serisine yeni modeller eklendi

Tam Boyutta Gör

Teknoloji üreticisi Samsung, CES 2020 etkinliğinde yeni teknolojilerini tanıtırken, bir yandan da mevcut ürünlerine eklenen yeni modelleri duyuruyor. Bunlardan birisi de devasa büyülüklerde olan The Wall TV serisi.

Fiyatları henüz açıklanmadı

Samsung, ultra lüks sayılabilecek The Wall TV serisine yeni modeller eklendiği açıkladı. Şirket, daha önce mevcut olan 75, 146, 219 ve 292 inçlik seçeneklere ek olarak 88, 93, 110 ve 150 inçlik modellerin de satışa sunulacağını duyururken, dev ekran seven tüketicilerin artık daha fazla seçeneği olacağına dikkat çekiyor. MicroLED teknolojisine sahip The Wall TV serisi televizyon modelleri, piksel yanığı gibi sorunlar olmadan gerçek siyah ve piksel başına aydınlatma gibi OLED teknolojisi ile benzer yeteneklere sahip.

Arka aydınlatma ve modüler tasarımlarıyla son derece şık bir görünüme sahip olan The Wall TV modellerinin fiyatları konusunda bir açıklama yapılmış değil. Ancak son model bir araba fiyatında olacakları kesin diyebiliriz. Samsung'un önümüzdeki günlerde cihazların el yakacak olan fiyat etiketleri konusunda da tüketicileri aydınlatması bekleniyor.

