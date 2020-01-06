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    Samsung'un devasa televizyon modeli The Wall TV serisine yeni modeller eklendi

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, CES 2020 etkinliğinde yaptığı duyuruyla birlikte, The Wall TV olarak adlandırılan dev televizyon modellerine yenilerinin eklendiğini açıkladı.
    2 hf.
    1,7b
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    10
    Televizyonlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un devasa televizyon modeli The Wall TV serisine yeni modeller eklendi
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    Teknoloji üreticisi Samsung, CES 2020 etkinliğinde yeni teknolojilerini tanıtırken, bir yandan da mevcut ürünlerine eklenen yeni modelleri duyuruyor. Bunlardan birisi de devasa büyülüklerde olan The Wall TV serisi.

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    Fiyatları henüz açıklanmadı

    Samsung, ultra lüks sayılabilecek The Wall TV serisine yeni modeller eklendiği açıkladı. Şirket, daha önce mevcut olan 75, 146, 219 ve 292 inçlik seçeneklere ek olarak 88, 93, 110 ve 150 inçlik modellerin de satışa sunulacağını duyururken, dev ekran seven tüketicilerin artık daha fazla seçeneği olacağına dikkat çekiyor. MicroLED teknolojisine sahip The Wall TV serisi televizyon modelleri, piksel yanığı gibi sorunlar olmadan gerçek siyah ve piksel başına aydınlatma gibi OLED teknolojisi ile benzer yeteneklere sahip.

    Samsung'un devasa televizyon modeli The Wall TV serisine yeni modeller eklendi
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    Arka aydınlatma ve modüler tasarımlarıyla son derece şık bir görünüme sahip olan The Wall TV modellerinin fiyatları konusunda bir açıklama yapılmış değil. Ancak son model bir araba fiyatında olacakları kesin diyebiliriz. Samsung'un önümüzdeki günlerde cihazların el yakacak olan fiyat etiketleri konusunda da tüketicileri aydınlatması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/05/samsung-the-wall-tv-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç 2 hf.
    292" TV fiyetı ne olur şimdi?
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    [F][u][r][k][a][n] 2 hf.
    Zamanında projeksiyon ile 50" üstüne dev ekran diyordum. Şimdi TV'ler ne boyutlarda geliştiler
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    kayamtky 2 hf.
    Micro led, 100 inç ve ekran yanığı sıfır, işte hayallerimin TV si. Tabii bu fiyatlarla yalnızca hayallerim de olacak.
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    Osiris34 2 hf. kayamtky
    yakında HKV yani hayal kurma vergisi gelir :)
    Yanıtla +1
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    OMB 2 hf. kayamtky
    Ekran yanığı olana kadar izleyici kebap oluyor. Micro LED şu an çok yüksek ısı üretiyor. Sebebi ise panelde istenilen ışığı sağlamak için daha fazla elektrik besleme ihtiyacı. Yani kışın evde MicroLED çok işe yarar. Yazın ise OLED olanı kullanırız, serin serin.
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    joven 2 hf.
    Yüksek maliyetli bir teknokejinin evlerimize nasıl gireceğini merak ettim doğrusu
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    oricin 2 hf.
    100 bin mi? O sınırı geçeli çok oldu maalesef, Samsung Türkiye alışveriş sitesinde 98" TV 339.990 TL'den satılık, telefon hediyeli sıcak fırsat...)))
    Yanıtla +3
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    Gt95 2 hf.
    100 bin tl televizyon göreceğiz
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1744 kez okundu.
    6 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, akıllı televizyon ve
    5 etiket daha the wall tv ces2020 Televizyonlar Ev Elektroniği Uğur Seven
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