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    Lenovo’dan hem OLED hem E-Ink ekranlı tasarım harikası dizüstü bilgisayar geldi

    CES 2023 fuarı belki de çoğu insanın hayalindeki dizüstü bilgisayarına tanık oldu. Lenovo'nun ThinkBook Plus Twist modeli hem OLED hem de E-Ink ekranı ile dikkat çekiyor.
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    Lenovo hem OLED hem E-Ink ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    2023 yılı E-Ink ya da elektronik mürekkepli ekranlar bu yıl ki CES fuarının gizli gözdeleri olabilir. Bu ekranlar ile BMW arabalarını renklendirdi ve şimdi de Lenovo yenilikçi bir bakış açısıyla ThinkBook Plus Twist ürününü karşımıza getiriyor.

    Çift ekranlı Lenovo ThinkBook Plus Twist

    Lenovo'nun ThinkBook Plus Twist modeli bir OLED ekran ile bir E-Ink ekranı bir araya getirerek pil ömrü konusunda uç noktalara erişiyor. Cihaz üzerinde DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsayan 13,3 inç, 400 nit, 60Hz 2,8K OLED dokunmatik ekran bulunuyor. Bu bizim işlerimizde veya video izlediğimizde kullandığımız ana ekran.

    Lenovo hem OLED hem E-Ink ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ancak, ekranı çevirdiğimizde ise karşımıza 12 inç renkli E-Ink dokunmatik ekran geliyor. Saniyede 12 kez (12 Hz) yenilenen bu ekran, ultra düşük bir pil tüketimine sahip. Bu ekranlara Amazon Kindle gibi e-okuyuculardan aşina olabilirsiniz ancak Lenovo’nun bu çözümü onlar kadar pil ömrü sunamıyor elbette. Lenovo, E Ink ekranını kullanarak 56 Wh pilinden 21 saate kadar pil ömrü elde edilebileceğini söylüyor.
    Lenovo hem OLED hem E-Ink ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan ThinkBook Plus Twist’in kabinde ise 13. Nesil Core i7 U serisi işlemciler yer alacak. Core i3-1315U, Core i5-1335U, ve Core i7-1365U seçeneklerine sahip olan üründe 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar PCIe Gen 4 depolama yer alacak. Ürünün ağırlığı 1.35 kg seviyesindeyken ebatlar ise 297 x 219 x 17.7 mm. Lenovo, ThinkBook Plus Twist'in Haziran ayında 1.699 €'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını açıkladı.

     

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 1 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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