Lenovo’dan hem OLED hem E-Ink ekranlı tasarım harikası dizüstü bilgisayar geldi

CES 2023 fuarı belki de çoğu insanın hayalindeki dizüstü bilgisayarına tanık oldu. Lenovo'nun ThinkBook Plus Twist modeli hem OLED hem de E-Ink ekranı ile dikkat çekiyor.