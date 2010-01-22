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Lenovo IdeaPad U1: notebook ve smartbook deneyimini bir dizüstü bilgisayarda birleştirdi

Lenovo, dünyanın ilk ekranı ayrılılıp smartbook olarak kullanılabilen dizüstü bilgisayarını üretti
9 yıl
6b
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Lenovo, IdeaPad U1 modeli ile notebook ve Smartbook deyemini aynı anda sunuyor

Bu yıl düzenlenen CES 2010(Tükeciti Elektronik Fuarı) birbirinden yaratıcı ve ilgi çeken ürünlere ev sahipliği yaptı. Melez ürünlerin yani birden fazla yapıdan oluşan ürünlerinde tanıtıldığı fuarda Lenovo'nun ürettiği dünya'nın ilk hybrid (melez) dizüstü bilgisayarı IdeaPad U1 dikkatleri üzerine en çok çeken bilgisayarlardan biri oldu zira bu model hem notebook hemde Smartbook özelliği taşıyor ayrıca Lenovo IdeaPad U1 sahip olduğu eşsiz özellikleri ile CES 2010 "En İyi Notebook ve En İyi Smartbook" ödülünün sahibi olmayı başardı.

En İyi Notebook ve En İyi Smartbook ödülünü alan Lenovo IdeaPad U1

Lenovo IdeaPad U1'in özelliklerinden bahsetmek gerekirse; ilk bakışta sıradan bir notebook olarak görünen bu model gerek duyulduğu zaman Smartbook olarak kullanılabiliyor.Ağırlığı yalnızca 1.7 kg olan IdeaPad U1'in notebook olarak kullanıldığı zaman ne tür özelliklere sahip olduğunu belirtelim; işlemci olarak Intel Core 2 Duo serisinin ULV modelleri kullanılmış olan dizüstü bilgisayarda 4 GB bellek, Intel GMA ekran kartı, 128 GB kapasiteli SSD sabit disk, 1.3 mega piksel dahili kamera, kart okuyucu, HDMI ve VGA çıkışları, 802.11b/g Wi-Fi, 3G kablosuz bağlantı ve Windows 7 Home Premium işletim sistemi bulunuyor ve tabi 11.6" boyutundaki HD LED ekranıda unutmamak lazım ki bu ekranı dilediğiniz zaman dizüstü bilgisayarınızdan ayırıp Smartbook olarak kullanabiliceğiniz söyleniyor.

Lenovo IdeaPad U1: notebook ve smartbook deneyimini bir dizüstü bilgisayarda birleştirdi
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Lenovo IdeaPad U1: notebook ve smartbook deneyimini bir dizüstü bilgisayarda birleştirdi
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Lenovo IdeaPad U1 Hybrid Notebook

 

Lenovo IdeaPad U1, Smartbook olarak kullanıldığı zaman 1 Ghz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon ARM işlemciye, 512 MB sistem belleğine, 11.6" boyutunda multi-touch özellikli dokunmatik ekrana ve16 GB'lik flash hafıza'ya sahip oluyor. Bu şekilde kullanıldığında Lenovo'nun geliştirmiş olduğu Skylight Linux işletim sistemine geçiş yapan bu model Smartbook modunda 3G kablosuz bağlantı özelliği açık durumdayken 5 saatten fazla pil ömrü sunuyor. Smartbook modu ile standard dizüstü bilgiayar modu arasındaki geçiş o kadar iyi hazırlanmış ki bu iki mod arasında geçiş yapmak için sadece 11.6" boyutundaki HD LED ekranı yerine yerleştirmek yada yerinden çıkartmak yetiyor ve bu geçiş süresinin sadece 3 saniye olduğu belirtiliyor. Lenovo IdeaPad U1'i Smartbook olarak kullandığı sırada dizüstü bilgisayarı olarak çalışan kısmı herhangi bir harici monitöre bağlayıp kullanmaya devam edebileceğimiz ifade ediliyor. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz Lenovo Syklight hakkında bilgi vermek gerekirse; Skylight, Lenovo'nu Linux tabanlı olarak geliştirdiği bir işletim sistemi olup ana ekran multimedya ve internet araçlarını barındıran arabirime sahip bir işletim sistemidir. Kullanıcıların bu araçları istedikleri şekilde düzenleyebileceği söyleniyor yani Skylight işletim sistemi karşınıza çıktığında dilerseniz ilk olarak Facebook, Twitter gibi sayfaların güncellemelerini görüntüleyebilir yada multimedya cihazı olarak notebook ile senkronize edip dilediğiniz şarkı ve videoları Smartbook'un hafızasına alabilirsiniz.

Lenovo IdeaPad U1 ile aynı anda hem dizüstü hem de Smartbook sahibi olabileceğiz

 

Lenovo IdeaPad U1: notebook ve smartbook deneyimini bir dizüstü bilgisayarda birleştirdi
Tam Boyutta Gör
Lenovo IdeaPad U1: notebook ve smartbook deneyimini bir dizüstü bilgisayarda birleştirdi
Tam Boyutta Gör
Lenovo IdeaPad U1: notebook ve smartbook deneyimini bir dizüstü bilgisayarda birleştirdi
Tam Boyutta Gör

Lenovo IdeaPad U1 Hybrid Notebook, Smartbook modunda

Smartbook modunda kullanırken ister dikey modda isterseniz yatay modda kullanabileceğimizi belirten Lenovo Planlama yöneticisi Kevin Gao e-book okurken veya Smartbook modundan not alırken dikey modda rahatlıkla kullanabileceğimizi ifade ediyor. Gao bunlara ek olarak Smartbook moduna geçtiğiniz zaman notebook işlevi olan gövde kısmından senkronizasyon özelliği sayesinde yararlanabileceğimizi ifade ediyor yani dizüstü bilgisayarımızda bulunan müzik ve video dosyalarını anında Smartbook bilgisayarımızın hafızasına alabileceğiz.

CES 2010'da En İyi Notebook ve En İyi Smartbook ödülüne sahip olan Lenovo IdeaPad U1 sunduğu eşsiz özelliklerle, melez yapısıyla, tasarımıyla bu ödülü hakediyor. Tamamen yeni bir konsept yaratan Lenovo kullanıcılara aynı anda dizüstü bilgisayar ve smartbook deneyimini yaşama imkanı veriyor. Dünya'nın ik hibrit modeli dizüstü bilgisayarı olan IdeaPad U1, dizüstü bilgisayar üreticilerine ilham kaynağı olabilir. Lenovo IdeaPad U1 ile dizüstü bilgisayarınızı evinizde yada ofisinizde bırakıp smartbook ile dilediğiniz yerden dizüstü bilgisayarınızdaki verilere ulaşabilirsiniz.Hem notebook hem de Smartbook olarak kullanabileceğiniz IdeaPad U1'in Haziran ayında 1000$ gibi bir fiyatla şatışa sunulacağı belirtildi.

 

 

Ces-CNET

Tanıtım videosu için tıklayın

 

 

 

 

 


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mavizaman 9 yıl
maşallahı var çok şık cihaz.
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SpyWar 8 yıl
çok güzel, orjinal birşey olmuş
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alpjalker 9 yıl
farklı bir tasarım ama consept oldugu her halinden belli.Hp tablet pc kullandım.Tablet pcler gercekten cok hos ve ergonomik bu özelliğiyle tavsiye edebilirim.
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O.Beverly 9 yıl
Çok farklı ve hoş bir ürün olmuş.Madem dokunmatik kontrolü de var,aşağıdaki klavye gereksiz gibi duruyor.Ama tabi aşağıdaki kısım da kartlardır,depolama alanıdır,çeşitli ekipmanları barındırıyor olabilir.Birşey diyemem.
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sotoxs 9 yıl
çerçeveyi ısrarla niye geniş yaparlar anlamıyorum
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umutarslan.com 9 yıl
çok güzel düşünülmüş bir ürün.
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DH Misafiri 9 yıl
baştan çıkarıcı bi ürün olmuş çok alınası duruyo
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talh4wk 9 yıl
çok güzel şeyler üretiyolar ya multi touch süper bişe zaten tasarımıda güzel alana hayırlı olsun
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Mertcan. 9 yıl
Fiyatı bence çok pahalı değil , tasarımı her Lenovo ürününde olduğu gibi müthiş ve çok iyi bir düşünce.
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husNUKE 9 yıl
çok güzel düşünülmüş bir ürün, fiyatıda uçuk değil. Ablam lenovo notebook kullanıyor, 11" boyutunca çok memnun, bu ürünü de alanların memnun kalacağını düşünüyorum
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