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Lenovo Ideapad U150 Japonya’da satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Lenovo Ideapad U150 Japonya’da satışa sunuluyor
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Çin merkezli dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, 11.6-inçlik ekrana sahip 1.5kg'lık ultra taşınabilir bilgisayarı Ideapad U150'i duyurdu. Lenovo'nın düşük güç tüketimine (CULV) sahip ilk dizüstü bilgisayarı olan U150 ayrıca firmanın Windows 7 işletim sistemine sahip ilk dizüstü bilgisayarı oldu.

2GB'lık belleğin kullanıldığı U150'de işlemci olarak 3.çeyrekte kullanıma sunulan 1.2GHz'lik Intel Celeron SU2300 tercih edilmiş. Arkadan LED aydınlatmalı 1366x768 piksel çözünürlüğü destekleyen 11.6-inçlik ekrana sahip olan cihazın bünyesinde grafik işlemcisi olarak 4500MHD bulunuyor ve 250GB depolama alanıyla geliyor. Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı kabiliyetlerine sahip olan U150'de biri E-sata olarak da kullanılabilen 3 adet USB girişi, HDMI ve VGA çıkışları ile Ethernet Portu'da bulunuyor. Trackpad'i çoklu dokunmatiğe duyarlı olan cihazda kullanılan pil ise 6 hücreli ve Lenovo'dan yapılan açıklamaya göre cihaz bu pil ile 7 saat kesintisiz çalışabiliyor. Dolby ® Sound Room teknolojisine sayesinde daha kaliteli ses deneyimini kullanıcılarına yaşatmayı amaçlayan U150'de 1.3 Megapiksellik bir de kamera bulunuyor.

İlk olarak Japonya'da raflardaki yerini alacak olan U150'nin satış fiyatı 792 dolar olarak belirlenmiş. Cihazın diğer pazarlardaki geleceği için herhangi bir resmi açıklama şimdilik bulunmuyor.

Lenovo Ideapad U150 Japonya’da satışa sunuluyor
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http://www.lenovo.com/news/jp/ja/2009/10/1022.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 10 yıl
Intel CULV serisi işlemcileri ile netbook-notebook segmentleri arasındaki boşluğu iyi değerlendiriyor.
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xzer 10 yıl
11.6'' ekran çok güzel ama neden 1.2ghz işlemci. İdeal hızda ve ekran büyüklüğünde bir makinenin piyasa çıkmasına daha çok var herhalde. Şu satış stratejileri olmasa büyük şirketlerin...
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syler23 10 yıl
$$ Allah bilir ülkemize kaç dolardan girecek???
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