Lenovo’dan kaykay şeklinde bellek

Taşınabilir depolama çözümlerine daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Lenovo ilginç bir ürünle karşımıza çıktı. Kaykaya benzeyen taşınabilir bellek modeli aynı zamanda oldukça da hızlı.

Lenovo kaykay bellek

Lenovo Xiaoxin Solid-State U Disk adı verilen depolama çözümü kaykay şeklinde tasarlanmış. Üst kısımda bir parmak kaykayı yer alırken alt kısmına da çift taraflı depolama belleği entegre edilmiş. Alüminyumdan imal edilen kaykay dönerek belleğin üzerini kapatabiliyor.

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USB Tip-A ve USB Tip-C çıkışlarına sahip olan bellek 400MB/s okuma hızı ile oldukça dikkat çekici. Daha gelişmiş bir kontrolcü ve yüksek performanslı flash bileşenler kullanılmış. Böylece bir SSD performansı elde edilmiş. exFAT sistemi olduğu için Android, iOS, Windows ve Linux ile uyumlu. Lenovo Xiaoxin Solid-State U Disk taşınabilir sürücü 22$ fiyat etiketi le satılacak.

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