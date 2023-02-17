Lenovo’dan kaykay şeklinde bellek

Lenovo kaykay bellek
Lenovo Xiaoxin Solid-State U Disk adı verilen depolama çözümü kaykay şeklinde tasarlanmış. Üst kısımda bir parmak kaykayı yer alırken alt kısmına da çift taraflı depolama belleği entegre edilmiş. Alüminyumdan imal edilen kaykay dönerek belleğin üzerini kapatabiliyor.
USB Tip-A ve USB Tip-C çıkışlarına sahip olan bellek 400MB/s okuma hızı ile oldukça dikkat çekici. Daha gelişmiş bir kontrolcü ve yüksek performanslı flash bileşenler kullanılmış. Böylece bir SSD performansı elde edilmiş. exFAT sistemi olduğu için Android, iOS, Windows ve Linux ile uyumlu. Lenovo Xiaoxin Solid-State U Disk taşınabilir sürücü 22$ fiyat etiketi le satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah