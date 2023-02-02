Lenovo yeni akıllı ekranını duyurdu

Lenovo ThinkView Plus özellikleri ve fiyatı
Lenovo aslında bir dönemin trendi olan ekranlı akıllı hoparlörlere pek çok örnek vermişti. Bu yıl ise konsept biraz daha akıllı monitörlere evrildi. Lenovo ThinkView Plus bu açıdan firmanın ilk akıllı monitörü oluyor.
27 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör Android işletim sistemi ile desteklenmiş. Bununla birlikte Microsoft Teams haricinde konferans uygulamalarına sınırlama getirilmiş. 8 çekirdekli Qualcomm QCS8250 işlemcisi Wi-Fi 6 uyumu sunuyor.
HDMI, DisplayPort, USB Tip-A, USB Tip-C girişleri olan monitörün stand ayağına 5W çift hoparlör tutturulmuş. Bu hoparlör ayrılabiliyor ve yükseltilebiliyor. Yapay zekâ ile desteklenmiş 4K RGB web kamerası 4 mikrofona sahip. Ekran kalemi de olan Lenovo ThinkView Plus monitör 2345$ gibi tuzlu bir fiyata sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?