Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo yeni akıllı ekranını duyurdu

    Lenovo ThinkView Plus monitör modeli 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ve Android işletim sistemiyle büyük bir tabletten pek farklı durmuyor. Hatta artıları var.  
    Oy Ver
    Lenovo ThinkView Plus özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Televizyonların akıllı sistemlerle donatılmasının ardından monitörlerin de akıllanmasına sıra geldi. Samsung Smart Monitor ile başlayan akıllı monitör trendine birbiri ardına yeni oyuncular katılıyor. Lenovo da bunlardan birisi.

    Lenovo ThinkView Plus özellikleri ve fiyatı

    Lenovo aslında bir dönemin trendi olan ekranlı akıllı hoparlörlere pek çok örnek vermişti. Bu yıl ise konsept biraz daha akıllı monitörlere evrildi. Lenovo ThinkView Plus bu açıdan firmanın ilk akıllı monitörü oluyor.

    27 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör Android işletim sistemi ile desteklenmiş. Bununla birlikte Microsoft Teams haricinde konferans uygulamalarına sınırlama getirilmiş. 8 çekirdekli Qualcomm QCS8250 işlemcisi Wi-Fi 6 uyumu sunuyor.

    HDMI, DisplayPort, USB Tip-A, USB Tip-C girişleri olan monitörün stand ayağına 5W çift hoparlör tutturulmuş. Bu hoparlör ayrılabiliyor ve yükseltilebiliyor. Yapay zekâ ile desteklenmiş 4K RGB web kamerası 4 mikrofona sahip. Ekran kalemi de olan Lenovo ThinkView Plus monitör 2345$ gibi tuzlu bir fiyata sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A73 5G
    Samsung Galaxy A73 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming 16
    HP Victus Gaming 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız