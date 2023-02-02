Lenovo yeni akıllı ekranını duyurdu

Tam Boyutta Gör Televizyonların akıllı sistemlerle donatılmasının ardından monitörlerin de akıllanmasına sıra geldi. Samsung Smart Monitor ile başlayan akıllı monitör trendine birbiri ardına yeni oyuncular katılıyor. Lenovo da bunlardan birisi.

Lenovo ThinkView Plus özellikleri ve fiyatı

Lenovo aslında bir dönemin trendi olan ekranlı akıllı hoparlörlere pek çok örnek vermişti. Bu yıl ise konsept biraz daha akıllı monitörlere evrildi. Lenovo ThinkView Plus bu açıdan firmanın ilk akıllı monitörü oluyor.

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27 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör Android işletim sistemi ile desteklenmiş. Bununla birlikte Microsoft Teams haricinde konferans uygulamalarına sınırlama getirilmiş. 8 çekirdekli Qualcomm QCS8250 işlemcisi Wi-Fi 6 uyumu sunuyor.

HDMI, DisplayPort, USB Tip-A, USB Tip-C girişleri olan monitörün stand ayağına 5W çift hoparlör tutturulmuş. Bu hoparlör ayrılabiliyor ve yükseltilebiliyor. Yapay zekâ ile desteklenmiş 4K RGB web kamerası 4 mikrofona sahip. Ekran kalemi de olan Lenovo ThinkView Plus monitör 2345$ gibi tuzlu bir fiyata sahip.

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