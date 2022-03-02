Lenovo Legion M600s Qi oyuncu faresi duyuruldu

Oyunculara yönelik iddialı akıllı telefon ve tablet modellerini duyuran Lenovo aksesuar tarafını da boş geçmedi. Lenovo Legion M600s Qi kablosuz oyuncu faresi hafifliğe ve performansa odaklanıyor.
Lenovo Legion M600s Qi özellikleri ve fiyatı
Lenovo Legion M600s Qi oyuncu faresi 75g ağırlığa sahip ve yüzde 100 Teflondan imal edilmiş ayaklar ile neredeyse sürtünmesiz bir kullanım sağlıyor. Bataryayı çevreleyen muhafaza dönüştürülmüş plastik malzemeden imal ve ısıya dayanıklı.
Pixart 3370 sensörü 19000 DPI hassasiyet seviyesi sunarken optik mikro sağ ve sol tuşlar da 80 milyona kadar basış ömrüne sahip. Bağlantı ise kayıpsız 2.4GHz Bluetooth ile sağlanıyor. Ayrıca USB Tip-C yuvası üzerinden kablo ile kullanırken şarj da olabiliyor. Yine Qi kablosuz şarj istasyonları ile de kullanılabiliyor.
Batarya 2 saatte şarj olurken uzun kullanım sürelerine imza atıyor. 10 dakikalık şarj ile de 10 saate kadar kullanım elde ediliyor. Lenovo Legion M600s Qi kablosuz oyuncu faresi için 100 Avro fiyat mevcut ve Haziran ayında satış başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav bi durun oralık karışık zaten..