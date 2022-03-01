Lenovo yeni taşınabilir monitörünü duyurdu

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Son dönemde mevcut bilgisayar sistemlerinin yanına koymak üzere harici monitör modelleri popüler olmaya başladı. MWC 22 fuarında da farklı modellere rastlamak mümkün. ThinkVision M14d monitör bunlardan birisi.

ThinkVision M14d özellikleri ve fiyatı

Lenovo ThinkVision M14d taşınabilir monitör kurumsal tarafa hitap ettiği için geleneksel modellerden farklı bir tasarımı var. Girişlerin olduğu stand 90 derecelik açı ile arkaya doğru uzanıyor. Bu da taşınabilirlik tarafında biraz soru işareti uyandırıyor.

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14 inçlik 2240x1400 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan monitör 60Hz tazeleme hızı ve 6ms tepki süresi sunuyor. USB Tip-C girişleri üzerinden bağlantı sağlanırken 65W enerji aktarımına da imkân tanınıyor.

Harici bir USB Tip-C güç adaptörüne ihtiyaç duyan monitör 600 gram ağırlığa sahip. Ayrıca Lenovo Display Control Centre yazılımının şimdilik Windows 11 dizüstü modellerinde çalışmadığı da not düşülmüş. Lenovo ThinkVision M14d monitör modeli 299$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Lenovo ThinkVision M14d tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı