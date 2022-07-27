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    Lenovo’dan e-spor oyuncu monitörü: Lenovo Legion Y27q-30

    Lenovo, bugün yeni akıllı telefon modeli Legion Y70 ile birlikte e-spor oyuncularına özel tasarladığı yeni monitörünü duyurdu. İşte Lenovo Legion Y27q-30’un özellikleri
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    Lenovo Legion Y27q-30 özellikleri

    Lenovo, Legion serisi oyuncu monitörlerine bir yenisini daha ekledi: Legion Y27q-30.

    27 inç LCD panel, 2560 x 1440 piksel çözünürülüğe kadar çıkabiliyor ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. İsteğe bağlı overclock işlemi ile ekran yenileme hızı 180Hz’a kadar çıkabiliyor AMD FreeSync Premium ve AMD AdaptiveSync teknolojilerini destekleyen oyuncu monitörünün maksimum ekran parlaklık seviyesi 400 nit.

    1001:1 kontrast oranı, 10-bit renk derinliği, %95 DCI-P3 renk gamı sunan Lenovo e-spor oyuncu monitörünün bağlantı noktalarına baktığımızda 4 adet USB 3.2 (Tip-A, Gen 1), 1 adet USB 3.2 (Tip B, Gen 1), 2 adet HDMI 2.0 portu, 1 adet Displayport 1.4 ve 3.5mm kulaklık çıkışı görüyoruz.

    Lenovo Legion Y27q-30
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    Monitörün standı ayarlanabiliyor. Sadece döndürülebilir değil, aynı zamanda alçaltıp yükseltilebiliyor. Monitörde 3w çıkış veren iki yerleşik hoparlör bulunuyor.

    Lenovo Legion Y27q-30 oyun monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.

    Lenovo Legion Y27q-30 özellikleri

    • Ekran boyutu: 27 inç
    • Ekran çözünürlüğü: 2560x1440 (Quad HD) / 1440p
    • Panel türü: IPS
    • Ekran yenileme hızı: 48Hz - 144Hz (HDMI), 48Hz - 180Hz (DisplayPort), 165Hz (Native)
    • Ekran parlaklığı: 400 nit
    • Hoparlör: 2 x 3w
    • Bağlantılar: 4 x USB 3.2 (Type-A); 1 x USB 3.2 (Type-B); 2 x HDMI 2.0; 1 x DisplayPort 1.4; 1 x 3.5mm kulaklık çıkışı
    • Özellikler: 3 tarafı çerçevesiz tasarım, Adaptive-Sync teknolojisi, AMD FreeSync Premium, Oyun konsolu desteği, Lenovo Artery, Doğal Düşük Mavi Işık
    • Boyut: 613.7 x 365.9 x 61 mm
    • Ağırlık: 4.6 kg
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