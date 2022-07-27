Lenovo’dan e-spor oyuncu monitörü: Lenovo Legion Y27q-30

Lenovo, Legion serisi oyuncu monitörlerine bir yenisini daha ekledi: Legion Y27q-30.

Lenovo yapay zeka destekli ThinkCentre bilgisayarını duyurdu 6 gün önce eklendi

27 inç LCD panel, 2560 x 1440 piksel çözünürülüğe kadar çıkabiliyor ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. İsteğe bağlı overclock işlemi ile ekran yenileme hızı 180Hz’a kadar çıkabiliyor AMD FreeSync Premium ve AMD AdaptiveSync teknolojilerini destekleyen oyuncu monitörünün maksimum ekran parlaklık seviyesi 400 nit.

1001:1 kontrast oranı, 10-bit renk derinliği, %95 DCI-P3 renk gamı sunan Lenovo e-spor oyuncu monitörünün bağlantı noktalarına baktığımızda 4 adet USB 3.2 (Tip-A, Gen 1), 1 adet USB 3.2 (Tip B, Gen 1), 2 adet HDMI 2.0 portu, 1 adet Displayport 1.4 ve 3.5mm kulaklık çıkışı görüyoruz.

Tam Boyutta Gör

Monitörün standı ayarlanabiliyor. Sadece döndürülebilir değil, aynı zamanda alçaltıp yükseltilebiliyor. Monitörde 3w çıkış veren iki yerleşik hoparlör bulunuyor.

Lenovo Legion Y27q-30 oyun monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.

Lenovo Legion Y27q-30 özellikleri

Ekran boyutu: 27 inç

Ekran çözünürlüğü: 2560x1440 (Quad HD) / 1440p

Panel türü: IPS

Ekran yenileme hızı: 48Hz - 144Hz (HDMI), 48Hz - 180Hz (DisplayPort), 165Hz (Native)

Ekran parlaklığı: 400 nit

Hoparlör: 2 x 3w

Bağlantılar: 4 x USB 3.2 (Type-A); 1 x USB 3.2 (Type-B); 2 x HDMI 2.0; 1 x DisplayPort 1.4; 1 x 3.5mm kulaklık çıkışı

Özellikler: 3 tarafı çerçevesiz tasarım, Adaptive-Sync teknolojisi, AMD FreeSync Premium, Oyun konsolu desteği, Lenovo Artery, Doğal Düşük Mavi Işık

Boyut: 613.7 x 365.9 x 61 mm

Ağırlık: 4.6 kg

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Lenovo Legion Y27q-30 tanıtıldı: İşte özellikleri