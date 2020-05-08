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    Lenovo’nun yeni ThinkPad E14 ve E15 modelleri Ryzen 4700 ile geliyor

    Lenovo ThinkPad E14 ve E15 dizüstü modelleri Ryzen 7 4700U işlemcisi ile sınıfında iddialı olmaya çalışacak. Lenovo ThinkPad E14 ve E15 fiyatları haberimizde.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo’nun yeni ThinkPad E14 ve E15 modelleri Ryzen 4700 ile geliyor
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    AMD’nin geçtiğimiz aylarda lanse ettiği Zen2 mimarisini temel alan Ryzen 4000 APU ailesi dizüstü bilgisayar sistemlerinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Lenovo bu hafta iki yeni Ryzen işlemcili dizüstü tanıttı.

    Lenovo ThinkPad E14 ve E15 neler sunuyor?

    Lenovo ThinkPad E14 ve E15 modelleri yılın başında onuncu Intel işlemciler ile donatılmış olarak piyasaya sürülmüştü. Ryzen işlemcili versiyonlar ise tasarım tarafında da biraz daha elden geçirilmiş.

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    Yeni ThinkPad dizüstü modelleri biraz daha inceltilmiş ekran çerçevelerine sahip. Böylece ekran-kasa oranı yüzde 85 civarında seyrediyor. Ayrıca biraz daha kompakt. Yine kapasitif parmak izi sensörü ile güvenlik arttırılırken opsiyonel olarak kızılötesi kamera seçeneği de var.

    Güç tüketimine göre segmentteki en iyi işlemcilerden biri olarak gösterilen 8 çekirdekli ve Vega 7 birimli Ryzen 7 4700U işlemcinin güç verdiği modellerde tek RAM slotu ile 32GB’a kadar yükseltme mümkün.

    WiFi 6 desteği sunan modeller ayrıca Microsoft Teams veya Skype için atanmış tuşlar sunuyor. Çift uzak alan mikrofonu ise görüntülü görüşmelerde ses kalitesini arttırıyor. 14 inç ve 15.6 inçlik ekran ile gelecek yeni serinin başlangıç fiyatı 639$ olacak.



    https://www.engadget.com/lenovo-thinkpad-e14-e15-ryzen-195529747.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    oup59 3 gün sepulturgay
    Acer modellerinin fiyatları da nispeten uygun oluyor. 4000 APU'lar ile AMD taşınabilir bilgisayar performansını gerçekten farklı bir seviyeye taşıdı. İnce, hafif, pili uzun süre giden ve performanslı cihazlar olacak bu seride.
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    E.R.W. (Evan Rachel Wood) 1 hf.
    Ryzen 4700u mukemmel bir islemci yav,i7 10.nesillerin ustunde

    Gpu suda bir cok oyunu akici oynatiyor fiyatida ucuz daha ne olsun.
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    DARTH_BLACK 1 hf.
    bu modelleri çok beğeniyorum.Alınabilcek en iyi ve sağlam laptop makineleri ancak maliyetleri can sıkıcı.Artık masaüstü pc leri hammallık görüldüğü için laptop piyasasının hacmi son 5-6 yılda inanılmaz arttı dolayısyıla gelişen teknolojiler ile birlikte laptop kullanımı daha iyi hale geldi fakat bunun bedelide ona göre arttı ne yazıkki.
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    bwhiteshark (Oğuz ) 1 hf.

    O kadar para sayıyorsun kıytırık bir kamera koyuyorlar anlamak mümkün değil.

    IDEAPAD 5 15 daha çok hoşuma gitti.
    1 Yanıt Yanıtla
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    burakk, (Burakk gizli) 1 hf. bwhiteshark
    1500 dolarlık makinelere dahi kamera koymayabiliyorlar. Çok umurlarında değil.
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 1 hf.
    E560 serisinden bu yana hatta X1 Carbon serileri de buna dahil edebilirm tüm serileri deneyimleme şansım oldu döneminde E570 güzeldi m2 yuvası eklenmişti E590 ile çıta yükselti. bu sene 2020 ile isimlenderime değişecekti zaten E14 ve E15 olması intel ve AMD nin artık tek çatı altında toplanması olumlu oldu.

    bütçeler el verirse 4600u yada 4700u lu bir E14 düşüncemde mevcut bakalım şartlar ne gösterecek.
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    bwhiteshark (Oğuz ) 1 hf.

    Thinkpad'in eskiden bu kadar fazla modeli yoktu. Bunda da İş ortamı düşünülmüş. Klavyenin ekranı ortalamaması rahatsız ediyor mu? Bende simetri takıntısı olabilir :-)

    Ekran IPS sanırım, gündüz ışığında nasıl?
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 1 hf. bwhiteshark
    Klavye simetrik ama touchpad simetrik değil (sola yakın).

    Amazondan sipariş ettim almanyadan gönderdiler.

    Klavye alman qwertz en büyük sıkıntım o.

    Ekran ips ama parlaklik fazla değil.

    yansima önleyici var.

    Dışarıda görüş sıkıntısı yaşatabilir.

    Kasa üst taraf metal alt taraf plastik(plastik hissi güzel.

    Genel anlamda kasa serin çalışıyor ama oyunlarda grafiklere abanınca klavyenin üst tarafından menteşeye kadar olan taraf hafif ısınıyor ama sadece okadar, çok az hissediliyor.
    Kamera kalitesi iyi değil
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 1 hf.
    Thinkpad E595 sahibiyim r7 3700u var güzel cihaz sorunum yok corona gunlerinde oyunlar iyi derecede çalışıyor
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