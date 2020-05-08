Lenovo’nun yeni ThinkPad E14 ve E15 modelleri Ryzen 4700 ile geliyor

AMD’nin geçtiğimiz aylarda lanse ettiği Zen2 mimarisini temel alan Ryzen 4000 APU ailesi dizüstü bilgisayar sistemlerinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Lenovo bu hafta iki yeni Ryzen işlemcili dizüstü tanıttı.
Lenovo ThinkPad E14 ve E15 neler sunuyor?
Lenovo ThinkPad E14 ve E15 modelleri yılın başında onuncu Intel işlemciler ile donatılmış olarak piyasaya sürülmüştü. Ryzen işlemcili versiyonlar ise tasarım tarafında da biraz daha elden geçirilmiş.İlginizi Çekebilir Lenovo ThinkPad dizüstüler Fedora yüklü olarak gelecek
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Yeni ThinkPad dizüstü modelleri biraz daha inceltilmiş ekran çerçevelerine sahip. Böylece ekran-kasa oranı yüzde 85 civarında seyrediyor. Ayrıca biraz daha kompakt. Yine kapasitif parmak izi sensörü ile güvenlik arttırılırken opsiyonel olarak kızılötesi kamera seçeneği de var.
Güç tüketimine göre segmentteki en iyi işlemcilerden biri olarak gösterilen 8 çekirdekli ve Vega 7 birimli Ryzen 7 4700U işlemcinin güç verdiği modellerde tek RAM slotu ile 32GB’a kadar yükseltme mümkün.
WiFi 6 desteği sunan modeller ayrıca Microsoft Teams veya Skype için atanmış tuşlar sunuyor. Çift uzak alan mikrofonu ise görüntülü görüşmelerde ses kalitesini arttırıyor. 14 inç ve 15.6 inçlik ekran ile gelecek yeni serinin başlangıç fiyatı 639$ olacak.
https://www.engadget.com/lenovo-thinkpad-e14-e15-ryzen-195529747.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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az kaldı ryzen 4700lü canavarlar yolda
ultrabookreview.com/...
ultrabookreview.com/...
Gpu suda bir cok oyunu akici oynatiyor fiyatida ucuz daha ne olsun.
O kadar para sayıyorsun kıytırık bir kamera koyuyorlar anlamak mümkün değil.
IDEAPAD 5 15 daha çok hoşuma gitti.
bütçeler el verirse 4600u yada 4700u lu bir E14 düşüncemde mevcut bakalım şartlar ne gösterecek.
Thinkpad'in eskiden bu kadar fazla modeli yoktu. Bunda da İş ortamı düşünülmüş. Klavyenin ekranı ortalamaması rahatsız ediyor mu? Bende simetri takıntısı olabilir :-)
Ekran IPS sanırım, gündüz ışığında nasıl?
Amazondan sipariş ettim almanyadan gönderdiler.
Klavye alman qwertz en büyük sıkıntım o.
Ekran ips ama parlaklik fazla değil.
yansima önleyici var.
Dışarıda görüş sıkıntısı yaşatabilir.
Kasa üst taraf metal alt taraf plastik(plastik hissi güzel.
Genel anlamda kasa serin çalışıyor ama oyunlarda grafiklere abanınca klavyenin üst tarafından menteşeye kadar olan taraf hafif ısınıyor ama sadece okadar, çok az hissediliyor.
Kamera kalitesi iyi değil