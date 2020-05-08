Lenovo’nun yeni ThinkPad E14 ve E15 modelleri Ryzen 4700 ile geliyor

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AMD’nin geçtiğimiz aylarda lanse ettiği Zen2 mimarisini temel alan Ryzen 4000 APU ailesi dizüstü bilgisayar sistemlerinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Lenovo bu hafta iki yeni Ryzen işlemcili dizüstü tanıttı.

Lenovo ThinkPad E14 ve E15 neler sunuyor?

Lenovo ThinkPad E14 ve E15 modelleri yılın başında onuncu Intel işlemciler ile donatılmış olarak piyasaya sürülmüştü. Ryzen işlemcili versiyonlar ise tasarım tarafında da biraz daha elden geçirilmiş.

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Yeni ThinkPad dizüstü modelleri biraz daha inceltilmiş ekran çerçevelerine sahip. Böylece ekran-kasa oranı yüzde 85 civarında seyrediyor. Ayrıca biraz daha kompakt. Yine kapasitif parmak izi sensörü ile güvenlik arttırılırken opsiyonel olarak kızılötesi kamera seçeneği de var.

Güç tüketimine göre segmentteki en iyi işlemcilerden biri olarak gösterilen 8 çekirdekli ve Vega 7 birimli Ryzen 7 4700U işlemcinin güç verdiği modellerde tek RAM slotu ile 32GB’a kadar yükseltme mümkün.

WiFi 6 desteği sunan modeller ayrıca Microsoft Teams veya Skype için atanmış tuşlar sunuyor. Çift uzak alan mikrofonu ise görüntülü görüşmelerde ses kalitesini arttırıyor. 14 inç ve 15.6 inçlik ekran ile gelecek yeni serinin başlangıç fiyatı 639$ olacak.

https://www.engadget.com/lenovo-thinkpad-e14-e15-ryzen-195529747.html

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