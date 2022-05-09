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    Lenovo Slim 7 Pro X dizüstü en performanslı mobil işlemciler ile geliyor

    Yeni Lenovo Slim 7 Pro X dizüstü serisinde AMD Ryzen 6000HS Creator ve on ikinci nesil Intel H işlemciler ile performans çıtası çok daha yukarılara çıkartılıyor. 
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    Lenovo Slim 7 Pro X
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    Firmanın premium seviyedeki dizüstü modellerini barındıran Lenovo Slim serisi hafifliğe ve verimliliğe odaklı iki yeni üyesinin yanında performansı düşünen profesyoneller için de iki yeni üyesini tanıttı. 

    Lenovo Slim 7 Pro X özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Slim 7 Pro X serisi performans arayan profesyonel kullanıcılar için geliyor. Lenovo Slim 7 Pro X modeli AMD Ryzen 6000HS Creator serisi işlemciler ile donatılmış. Lenovo Slim 7i Pro X modeli ise on ikinci nesil Intel H işlemciler barındırıyor. Geçen yıla göre performansları da artıyor. 

    İki modelin arasındaki tek fark işlemci seçenekleri diyebiliriz. 14.5 inçlik IPS LCD ekranında 3072x1920 piksel çözünürlük sunan dizüstü modelleri 120Hz tazeleme hızına sahip. sRGB renk gamının tamamını kapsayan ekranda dokunmatik opsiyonu sunulmuş. TÜV sertifikalı mavi ışığı engelleme özelliği de mevcut. Kasa 1.6Kg ağırlığında. 

    32GB’a kadar çift kanal LPDDR5 RAM, 1TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD, Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartı, 70Wh batarya, Thunderbolt 4 desteği, USB Tip-A portu ve HDMI 2.0 portu şeklinde özellikleri olan seride Lenovo Slim 7 Pro X modeli 1499$ seviyesinden  başlarken Lenovo Slim 7i Pro X modeli de 1699$ seviyesinden başlıyor. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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