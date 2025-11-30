HMD kendi dizüstü modelini hazırlıyor

HMD Book Flip geliyor
Sızdırılan bilgilere göre firma HMD Book CS-1 Flip ya da HMD Book Flip adını alacak bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. ChromeOS ya da yeni karar sonrasında Android for PC işletim sistemi ile çalışacak olan modelin 360 derece dönebilen dokunmatik bir ekranı olacağı ifade ediliyor. İşlemci tarafında ise Intel markasına yer verilecek.
HMD Global yıllar önce OffGlobal ile iş birliği yaparak Nokia Purebook dizüstü serisini satışa sunmuştu. Yani pazara yabancı değil. HMD Book ise firmanın kendi markası altındaki ilk dizüstü modeli olacak. Donanım itibariyle daha çok gündelik kullanıcıları hedefleyecek olan HMD Book Flip için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
