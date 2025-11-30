HMD kendi dizüstü modelini hazırlıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft çatısı altında yok olmaya yüz tutan Nokia markasını alarak yeni bir maceraya yelken açan HMD Global maalesef beklentileri karşılayamadı. Önce Nokia markasını akıllı telefon pazarından çeken HMD Global sonrasında ise ABD pazarından tamamen çekildi. Firma şimdi de dizüstü pazarını yokluyor.

HMD Book Flip geliyor

Sızdırılan bilgilere göre firma HMD Book CS-1 Flip ya da HMD Book Flip adını alacak bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. ChromeOS ya da yeni karar sonrasında Android for PC işletim sistemi ile çalışacak olan modelin 360 derece dönebilen dokunmatik bir ekranı olacağı ifade ediliyor. İşlemci tarafında ise Intel markasına yer verilecek.

Nokia PureBook Fold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 yıl önce eklendi

HMD Global yıllar önce OffGlobal ile iş birliği yaparak Nokia Purebook dizüstü serisini satışa sunmuştu. Yani pazara yabancı değil. HMD Book ise firmanın kendi markası altındaki ilk dizüstü modeli olacak. Donanım itibariyle daha çok gündelik kullanıcıları hedefleyecek olan HMD Book Flip için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor.

