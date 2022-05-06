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    Yoga Slim 7i Carbon sadece 968 gram

    Yoga Slim 7i Carbon dizüstü modeli dayanıklı ve hafif metal alaşımları sayesinde sadece 968 gram ağırlığında. Intel Alder Lake P serisi işlemcilerle de oldukça güçlü. 
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    Yoga Slim 7i Carbon
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    Lenovo’nun taşınabilirlik konusunda çok iddialı olan Yoga Carbon serisi dizüstü bilgisayarlar her yıl güncellemeye devam ediyor. Son olarak tanıtılan Yoga Slim 7i Carbon dizüstü modeli oldukça hafif tasarlanmış. 

    Yoga Slim 7i Carbon özellikleri ve fiyatı

    • 13.3 inçlik 2.5K çözünürlüğünde IPS LCD
    • Alder Lake tabanlı Intel P serisi işlemciler
    • 1TB’a kadar depolama
    • 32GB’a kadar RAM
    • 50Wh batarya
    • USB Tip-C PD hızlı şarj
    • 968 gram ağırlık
    • 1299$ başlangıç

    Yoga Slim 7i Carbon dizüstü modelinde 13.3 inçlik 2.5K çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran yer alıyor. 90Hz tazeleme hızına sahip olan modelde dokunmatik Lenovo PureSight verimlilik odaklı bir ekran seçeneği de yer alıyor. 

    Alder Lake tabanlı Intel P serisi işlemciler tatmin edici bir grafik performansını da beraberinde getiriyor. Intel Evo programı sayesinde anlık olarak uykudan uyanma, ultra taşınabilirlik, hızlı şarj, yeni nesil bağlantı teknolojileri mümkün oluyor. Program nedeniyle seride Core i3 seçenekleri mevcut değil. 

    Fanlar yoğunluğa göre dönüşleri ayarlayabiliyor. Havacılıkta kullanılan alaşımlar sayesinde kasa sadece 968 gram ağırlığında. 50Wh batarya, Thunderbolt 4 desteği, USB Tip-C PD hızlı şarj, 1TB’a kadar depolama, 32GB’a kadar RAM özellikleri olan Yoga Slim 7i Carbon modeli 1299$’dan başlıyor. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 8 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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