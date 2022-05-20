Lenovo ThinkPad P16 iş istasyonu duyuruldu

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Lenovo ThinkPad P16 iş istasyonu Lenovo ThinkPad P15 ve Lenovo ThinkPad P17 modellerini arasını dolduracak şekilde tasarlandı. Böylece ikisi arasında tereddütte olan müşteriler için yeni bir seçenek ortaya çıktı.

Lenovo ThinkPad P16 özellikleri ve fiyatı

16 inçlik Full HD IPS/4K OLED ekran

On ikinci nesil Intel HX işlemciler

NVIDIA RTX A5500 modeline kadar ekran kartları

128GB’a kadar DDR5 RAM

8TB’a kadar SSD

Full HD web kamera

Wi-Fi 6E, opsiyonel 4G

1979$

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Lenovo ThinkPad P16 iş istasyonu nispeten ince çerçeveleri sayesinde biraz daha kompakt bir kasaya sahip. En güçlü mobil işlemciler ve ekran kartları ile sınıfında en iyi performansı amaçlayan iş istasyonu ayrıca MIL-STD-810G standardı ile düşmelere ve darbelere karşı da dayanıklı.

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Lenovo ThinkPad P16 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı