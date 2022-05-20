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    Lenovo ThinkPad P16 iş istasyonu duyuruldu

    Lenovo ThinkPad P16 iş istasyonu modelinde on ikinci nesil Intel HX işlemciler, NVIDIA RTX A5500 modeline kadar ekran kartları, opsiyonel 4G gibi seçenekler yer alıyor. 
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    Lenovo ThinkPad P16
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    Lenovo ThinkPad P16 iş istasyonu Lenovo ThinkPad P15 ve Lenovo ThinkPad P17 modellerini arasını dolduracak şekilde tasarlandı. Böylece ikisi arasında tereddütte olan müşteriler için yeni bir seçenek ortaya çıktı.

    Lenovo ThinkPad P16 özellikleri ve fiyatı

    • 16 inçlik Full HD IPS/4K OLED ekran
    • On ikinci nesil Intel HX işlemciler
    • NVIDIA RTX A5500 modeline kadar ekran kartları
    • 128GB’a kadar DDR5 RAM
    • 8TB’a kadar SSD
    • Full HD web kamera
    • Wi-Fi 6E, opsiyonel 4G
    • 1979$

    Lenovo ThinkPad P16 iş istasyonu nispeten ince çerçeveleri sayesinde biraz daha kompakt bir kasaya sahip. En güçlü mobil işlemciler ve ekran kartları ile sınıfında en iyi performansı amaçlayan iş istasyonu ayrıca MIL-STD-810G standardı ile düşmelere ve darbelere karşı da dayanıklı.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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