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    Lenovo YOGA 7000 akıllı projeksiyon cihazı tanıtıldı

    Lenovo YOGA 7000 projeksiyon cihazı optik yakınlaştırma sayesinde görüntü kaybına uğramazken engel tespiti, ekran ayarlama ve derinlik algılama gibi akıllı teknolojilere sahip. 
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    Lenovo YOGA 7000

    Bu ay içerisinde YOGA serisine ait pek çok dizüstü modelini tanıtan Lenovo’nun projeksiyon cihazı tarafında da bir sürprizi vardı. Lenovo YOGA 7000 akıllı projeksiyon cihazı üst seviye özelliklerle geliyor.

    Lenovo YOGA 7000 neler sunuyor?

    Lenovo YOGA 7000 akıllı projeksiyon cihazı 0.47 inçlik DMD büyük boy optik ayna yongası ile geliyor. Osram’ın 4 lambalı LED ışık kaynağı ile desteklenen projeksiyon cihazı 2400 ANSI Lumen parlaklık değeri sunuyor.

    Oval bir gövde yapısına sahip olan cihazın havacılık sınıfında alüminyum alaşımdan imal edildiği belirtiliyor. Lens kapağı otomatik olarak açılırken ses efektli bir ortam ışığı da mevcut. Optik yakınlaştırma özelliği ise uzaklaştırma veya yakınlaştırma esnasında görüntü kaybını engelliyor.

    VIFA sinema ses özelliği iki adet 10W bağımsız rubidyum manyetik sürücülerden destek alıyor. Ayrıca bağımsız bir Bluetooth ses modu bulunuyor. Akıllı derinlik algılama sistemi, lazer odaklama, akıllı engel tespiti ve akıllı ekran ayarlama gibi yardımcı fonksiyonları olan Lenovo YOGA 7000 akıllı projeksiyon cihazı önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

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    supervisorberk 2 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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