Lenovo ThinkPhone duyuruldu: Profesyonellere

Tam Boyutta Gör Lenovo’nun uzun süredir merakla beklenen iş telefonu ThinkPhone resmiyet kazandı. Görünüş ve donanım açısından standart bir amiral gemisi olan telefon dayanıklılık ve yazılım tarafında farklılaşıyor.

Lenovo ThinkPhone nasıl bir telefon?

Lenovo ThinkPhone by Motorola olarak isimlendirilen cihaz haliyle Motorola mühendislerinin elinden çıkıyor. ThinkPad tasarımından ilham alan telefonun arka kısmı ikonik desen dizilimini kullanmış. Kasa çelikten daha sağlam aramid fiber materyal, çerçeve ise havacılık sınıfı alüminyum materyalden imal edilmiş. IP68 ve MIL-STD 810H sertifikaları ile dış ortam şartlarına oldukça dayanıklı.

6.6 inçlik OLED ekranında 2400x1800 piksel çözünürlük sunan telefon 144Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin güç verdiği modelde 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB/512GB depolama seçenekleri bulunuyor.

5000mAh batarya 68W kablolu ve 15W kablosuz şarj ile destekleniyor. 50MP OIS ana sensöre 13MP ultra geniş sensör eşlik ediyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğe sahip. Moto KeySafe özel yongası donanım tabanlı güvenlik çözümleri sağlıyor.

Yazılım tarafında ise bir masaüstü deneyimi sunan Ready For, bilgisayar bildirim ve içerikleri yansıtabilen Think 2 Think, uygulamaları doğrudan bilgisayara yansıtabilme, sürükle bırak ile bilgisayarlara dosya aktarımı, web kamera olarak kullanabilme, Microsoft Teams için özel tuş, uzaktan ayarlama yapabilme şeklinde geniş bir liste mevcut. Lenovo ThinkPhone yıl içerisinde piyasada olacak.

Lenovo ThinkPhone teknik özellikleri

6.6 inçlik OLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1

8GB/12GB RAM

128GB/256GB/512GB

50MP+13MP+2MP arka kamera

32MP ön kamera

5000mAh batarya, 65W hızlı şarj

