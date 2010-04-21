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Lenovo yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad V460'ı satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad V460'ı satışa sunuyor
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Lenovo yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad V460'ı satışa sunuyor
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IDC'nin rakamlarına göre HP, Dell ve Acer'ın ardından dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olan Çin merkezli Lenovo, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı IdeaPad V460 modelini lanse etti. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç LED-backlit ekrana sahip dizüstü bilgisayar, Intel Calpella platformunu temel alıyor ve 2.13GHz'de çalışan Core i3-330M işlemcisini kullanıyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics yongasını kullanan dizüstü bilgisayarda 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk bulunuyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcının kullanıldığı Lenovo IdeaPad V460'ın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.1 ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak 64-Bit Windows 7 Home Premium ile gelen dizüstü bilgisayar, iki hafta içerisinde satışa sunulacak.

Lenovo IdeaPad V460'ın, yurt dışında 899$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulması bekleniyor.


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yc#1 9 yıl
Intel'in en yeni HD yongaları full HD videoları ve birkaç yıllık oyunları oynatabiliyor.
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durrsun 9 yıl
Lenovo IdeaPad V460 yurt içinde piyasada satışta değil henüz..
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arsoy 9 yıl
ekran kartı intel olduktan sonra, bu notebook ofis ve internet dışında hiç bir işe yaramaz.
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Batuist 9 yıl
oldukça düz ve kesin hatlara sahip.. özellik olarakta fena değil fiyat olarakta..
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