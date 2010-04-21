Lenovo yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad V460'ı satışa sunuyor

IDC'nin rakamlarına göre HP, Dell ve Acer'ın ardından dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olan Çin merkezli Lenovo, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı IdeaPad V460 modelini lanse etti. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç LED-backlit ekrana sahip dizüstü bilgisayar, Intel Calpella platformunu temel alıyor ve 2.13GHz'de çalışan Core i3-330M işlemcisini kullanıyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics yongasını kullanan dizüstü bilgisayarda 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk bulunuyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcının kullanıldığı Lenovo IdeaPad V460'ın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.1 ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak 64-Bit Windows 7 Home Premium ile gelen dizüstü bilgisayar, iki hafta içerisinde satışa sunulacak.

Lenovo IdeaPad V460'ın, yurt dışında 899$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulması bekleniyor.