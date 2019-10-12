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    Lenovo Yoga 530 dizüstü bilgisayar çekilişinin kazananı belli oldu

    DH, AMD ve Bundle iş birliği ile düzenlediğimiz Lenovo Yoga 530 dizüstü bilgisayar ödüllü çekilişin sonucu belli oldu. Çekilişin sonucuna bu haberden ulaşabilirsiniz.
    9 sa.
    1,5b
    4
    7
    Diğer
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Lenovo Yoga 530 dizüstü bilgisayar çekilişinin kazananı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber, AMD ve Bundle iş birliği ile düzenlenen dizüstü bilgisayar ödüllü çekilişin kazanını belli oldu.

    Bundle uygulaması üzerinden düzenlediğimiz çekiliş ile bir kişiye AMD Ryzen işlemcili Lenovo Yoga 530 hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Çekilişe katılımlar 7 Ekim’de tamamlandı ve Bundle tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonucunda kazanan kişi İstanbul’dan Orhan Güney isimli katılımcı oldu. Kendisiyle iletişime geçtik ve katılım formunda belirttiği adrese ürünün gönderimini yapacağız. Güle güle kullanmasını diliyoruz.

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    Bu çekilişte AMD ve Bundle’ın katkılarıyla Ryzen işlemcili Lenovo Yoga 530 hediye ettik. Bu iki firmaya ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Başka hediyeler ile karşınızda olacağız.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Kerim5100 8 sa. en beğenilen
    Kullanıcı adını da yazsaydınız keşke Allah bilir hangi editörün kankası ya da tanıdığı :D
    Yanıtla +9
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    PurposeLess sinan 6 sa.
    çekilişi kim yaptı? nerde yaptı? nasıl yaptı? bi canlı yayın falan yapsaydınız.
    Sevmedim ben bu işi...
    Yanıtla +5
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    interwap 3 sa.
    Çekiliş nasıl yapıldı?
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    sosisvesalam 5 sa.
    Bu tür dedikodulara yer vermemek için güvenilir bir çekiliş sitesinden canlı yayında çekilişi yapsaydınız, izleyenler isimlerini ve çekilişin kime çıktığını çekiliş sitesinden kontrol ederlerdi.
    Not: Haberi birkaç kez görmeme rağmen katılmadım yani çekiliş bana çıkmadı diye ağlamıyorum :) benimki sadece tavsiye.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    PurposeLess sinan 6 sa.
    çekilişi kim yaptı? nerde yaptı? nasıl yaptı? bi canlı yayın falan yapsaydınız.
    Sevmedim ben bu işi...
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wickersan 6 sa.
    Dhaber iyice sığırlaştı. Kim kazandı burda yazmiyir, bundle açıp bakıyorum buraya yönlendiriyor ve yine kazanan yok. Ne ayaksiniz?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 6 sa. wickersan
    çekiliş sonucunda kazanan kişi İstanbul’dan Orhan Güney isimli katılımcı oldu.

    Okumayı bilmiyorsun galiba asıl sığır kim acaba
    Yanıtla +3
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    Kerim5100 8 sa. en beğenilen
    Kullanıcı adını da yazsaydınız keşke Allah bilir hangi editörün kankası ya da tanıdığı :D
    Yanıtla +9
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    V4LKyR 8 sa.
    Bundle'ın widgetinde belirli bir zaman sonra problem oluyor, kaydırırken vs.
    Uzun süredir var bu problem. Yetkililere arz.
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