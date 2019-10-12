Lenovo Yoga 530 dizüstü bilgisayar çekilişinin kazananı belli oldu

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DonanımHaber, AMD ve Bundle iş birliği ile düzenlenen dizüstü bilgisayar ödüllü çekilişin kazanını belli oldu.

Bundle uygulaması üzerinden düzenlediğimiz çekiliş ile bir kişiye AMD Ryzen işlemcili Lenovo Yoga 530 hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Çekilişe katılımlar 7 Ekim’de tamamlandı ve Bundle tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonucunda kazanan kişi İstanbul’dan Orhan Güney isimli katılımcı oldu. Kendisiyle iletişime geçtik ve katılım formunda belirttiği adrese ürünün gönderimini yapacağız. Güle güle kullanmasını diliyoruz.

Bundle Uygulamasını İndir

Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması Bundle ile, site site dolaşmaya gerek kalmadan yüzlerce yayındaki haberlere tek dokunuşla ulaşabilirsiniz. Bundle’ı iOS ve Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bu çekilişte AMD ve Bundle’ın katkılarıyla Ryzen işlemcili Lenovo Yoga 530 hediye ettik. Bu iki firmaya ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Başka hediyeler ile karşınızda olacağız.