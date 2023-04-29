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    Microsoft marka mouse ve klavyeler artık üretilmeyecek

    Yazılım devi artık Microsoft markalı mouse, klavye ve web kameraları üretmeyecek ve bunun yerine Surface markalı PC aksesuarlarına odaklanacak.                  
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    Microsoft marka mouse ve klavyeler artık üretilmeyecek Tam Boyutta Gör

    Microsoft artık kendi markası altında mouse, klavye ve web kamerası üretmeyeceğini açıkladı. Bilişim devi artık Surface alt markası altında PC aksesuarları ve çevre birimleri üretmeye devam edecek.

    Microsoft ilk mouse'unu 40 yıl önce tanıtmıştı

    Microsoft üst düzey iletişim yöneticisi Dan Laycock'un yaptığı açıklamalara göre, mouse, klavye ve web kamerası gibi mevcut Microsoft markalı PC aksesuarları stoklar tükenene kadar satılmaya devam edecek.

    Microsoft marka mouse ve klavyeler artık üretilmeyecek Tam Boyutta Gör

    Surface cihazları genellikle yorumculardan ve kullanıcılardan iyi yorumlar alıyor ve premium aksesuarlar olarak konumlandırılıyorlar. Bu nedenle de Microsoft mühendisleri ve tasarımcıları tarafından tasarlanan uygun fiyatlı klavye ve farelerin artık raflarda olmayacağı düşünülüyor. Yaklaşık 40 yıldır fare ve klavye tasarlayan Microsoft, kendi markası altında satışa sunduğu ilk mouse'u 1983 yılında tanıtmıştı.

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