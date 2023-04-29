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Microsoft artık kendi markası altında mouse, klavye ve web kamerası üretmeyeceğini açıkladı. Bilişim devi artık Surface alt markası altında PC aksesuarları ve çevre birimleri üretmeye devam edecek.

Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen cihaz tanıtıldı 1 hf. önce eklendi

Microsoft ilk mouse'unu 40 yıl önce tanıtmıştı

Microsoft üst düzey iletişim yöneticisi Dan Laycock'un yaptığı açıklamalara göre, mouse, klavye ve web kamerası gibi mevcut Microsoft markalı PC aksesuarları stoklar tükenene kadar satılmaya devam edecek.

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Surface cihazları genellikle yorumculardan ve kullanıcılardan iyi yorumlar alıyor ve premium aksesuarlar olarak konumlandırılıyorlar. Bu nedenle de Microsoft mühendisleri ve tasarımcıları tarafından tasarlanan uygun fiyatlı klavye ve farelerin artık raflarda olmayacağı düşünülüyor. Yaklaşık 40 yıldır fare ve klavye tasarlayan Microsoft, kendi markası altında satışa sunduğu ilk mouse'u 1983 yılında tanıtmıştı.

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Microsoft marka mouse ve klavyeler artık üretilmeyecek