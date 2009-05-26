Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan Intel CULV tabanlı yeni dizüstü bilgisayar; IdeaPad U350

9 yıl
12,2b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lenovo'dan Intel CULV tabanlı yeni dizüstü bilgisayar; IdeaPad U350
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Çin merkezli Lenovo yeni model duyurularına hız kesmeden devam ediyor. Nvidia'nın ION platformunu temel alan ilk netbook modelini tanıtarak dikkatleri üzerine çeken Lenovo, Intel tarafından AMD'nin Yukon platformuna rakip olarak geliştirilen ve netbook'lardan daha güçlü ancak standart dizüstü bilgisayarlardan daha hafif ve kompakt sistemlerin hazırlanabilmesi için geliştirilen CULV (consumer ultra-low voltage) platformunu temel alan yeni bir dizüstü bilgisayar hazırladı.

Firmanın IdeaPad serisi dahilinde hazırladığı IdeaPad U350 isimli yeni mobil sistemi, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 13.3-inç LED Backlit LCD ekrana sahip. 4 hücreli pil kullandığı ayrıca opsiyonel olarak 8 hücreli pil ile de alınabileceği belirtilen IdeaPad U350'nin 1.6 Kg ağırlığında olduğu belirtiliyor. 1.4GHz Core 2 Solo SU3500, 1.3GHz Pentium SU2700 veya 1.2GHz Celeron 723 işlemcilerinden herhangi birisiyle konfigüre edilebileceği belirtilen dizüstü bilgisayar 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor.

Depolama için 500GB'a kadar sabit seçenekleriyle konfigüre edilebileceği belirtilen IdeaPad U350'nin grafik yükünü ise tercihe göre Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 veya GMA X4500 HD çözümleri üstleniyor. 1.3MP kamera, WiFi ve Bluetooth gibi detaylarla donatılan dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Basic/Home Premium eşlik ediyor. Lenovo tarafından Temmuz ayında satışa sunulması beklenen IdeaPad U350'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ayzer 9 yıl
fiyatı 5000eyro dan aşağı olursa almam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taner_1 9 yıl
Arkadaşlar U350 ile ilgili bir inceleme buldum teknodonanim.com/... tavsiye ediyorum özellikler,resim ve yorumları incelemenizi tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 9 yıl
bana acer timeline ı hatırlattı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arsima 9 yıl
bencede çok şık biraz acele ettik mi acaba diye düşünüyorum biraz daha bekleyip daha şık bir pc alabilirdik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
su GMA larla Sims3 bile zor çalışıyo cinnet geçirr adama!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 9 yıl
ince ve çok şık bir tasarıma sahip hoşuma gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neXXen 9 yıl
oyun oynanmaz bu laptopda. Monster gibi canavar bir laptop yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 9 yıl

GurkanE

oyun oynanmaz bu laptopda. Monster gibi canavar bir laptop yok

İyide kimse ''bu oyun bilgisayarıdır dememiş ki'[>:]'Dikkatinizi çekerim,bu performans cihazı değil,bu cihaz,uzun pil süresi ve özellikleri itibariyle standart kullanıcı kitlesine hitap ediyor.
tasarımı çok hoş olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Seçenek hadilindeki işlemciler Atom kadar yeteneksiz işlemciler bence. Ekran kartı da zaten kuzey köprüsünde... Sadece ofis yazılımları kullanacak olanlar için uygun diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
uygun bir takım elbiseyle baya bi güzel görüntü olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12223 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lenovo, dizüstü bilgisayar ve inceleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Acer Timeline ile 8 saat kesintisiz pil ömrü 10 yıl Guitar Hero: Metallica inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim