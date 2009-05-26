Lenovo'dan Intel CULV tabanlı yeni dizüstü bilgisayar; IdeaPad U350

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Çin merkezli Lenovo yeni model duyurularına hız kesmeden devam ediyor. Nvidia'nın ION platformunu temel alan ilk netbook modelini tanıtarak dikkatleri üzerine çeken Lenovo, Intel tarafından AMD'nin Yukon platformuna rakip olarak geliştirilen ve netbook'lardan daha güçlü ancak standart dizüstü bilgisayarlardan daha hafif ve kompakt sistemlerin hazırlanabilmesi için geliştirilen CULV (consumer ultra-low voltage) platformunu temel alan yeni bir dizüstü bilgisayar hazırladı.

Firmanın IdeaPad serisi dahilinde hazırladığı IdeaPad U350 isimli yeni mobil sistemi, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 13.3-inç LED Backlit LCD ekrana sahip. 4 hücreli pil kullandığı ayrıca opsiyonel olarak 8 hücreli pil ile de alınabileceği belirtilen IdeaPad U350'nin 1.6 Kg ağırlığında olduğu belirtiliyor. 1.4GHz Core 2 Solo SU3500, 1.3GHz Pentium SU2700 veya 1.2GHz Celeron 723 işlemcilerinden herhangi birisiyle konfigüre edilebileceği belirtilen dizüstü bilgisayar 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor.

Depolama için 500GB'a kadar sabit seçenekleriyle konfigüre edilebileceği belirtilen IdeaPad U350'nin grafik yükünü ise tercihe göre Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 veya GMA X4500 HD çözümleri üstleniyor. 1.3MP kamera, WiFi ve Bluetooth gibi detaylarla donatılan dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Basic/Home Premium eşlik ediyor. Lenovo tarafından Temmuz ayında satışa sunulması beklenen IdeaPad U350'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.