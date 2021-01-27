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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Leonardo DiCaprio başrollü The Great Gatsby filminin dizisi geliyor

    En son 2013 yılında izlediğimiz Leonardo DiCaprio'nun başrolünde bulunduğu The Great Gatsby filmnin dizi uyarlaması geliyor. Dizinin başında Vikings dizisinin yaratıcısı bulunuyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Leonardo DiCaprio başrollü The Great Gatsby filminin dizisi geliyor
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    Daha önce birçok kez beyaz perdede görmüş olduğumuz F. Scott Fitzgerald'ın ikonik romanına dayanan The Great Gatsby'nin bir dizi uyarlaması geliyor. 

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    A + E Studios ve ITV Studios America tarafından geliştirilecek olan The Great Gatsby dizisinin başındaki isim; Vikings, The Tudors ve Elizabeth gibi yapımlarla tanınan Michael Hirst.The Hollywood Reportar'a göre şu anda mini dizi şeklinde yayınlanması planlanan yüksek bütçeli bir dizi için hazırlıklar başladı.

    Senaryosunu Michael Hirst'ün yazacağı mini dizinin yapımcılarından biri de Michael London olacak. Ayrıca romanın yazarı F. Scott Fitzgerald'ın büyük torunu da projede danışman olarak yer alacak. Senaryosu yazım aşamasında olan dizinin yayınlanacağı platform, yayın tarihi ve oyuncular henüz bilinmiyor.

    The Great Gatsby daha önce 1926, 1949, 1974 ve 2013 yıllarında sinemaya uyarlanmıştı. Sonuncu uyarlamada başarılı oyuncu Leonardo DiCaprio başroldeydi.



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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    6 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Filmi iyiydi gerçekten ama dizisi yapılacak kadar da değildi , film için ortalamanın üzerinde bir yapımdı ama abartıldığı kadar da değildi ayrıca herkesin sevebileceği bir yapım değil. ikinci sezonu göreceğini sanmıyorum
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    monacomen 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Filmi ve senaryosu çok mu harikaydı da dizisini yapmaya karar verdiler ben anlamıyorum. Şansı yaver giden bir borsa simsarı milyarderin sözüm ona muhteşem güzellikteki (!) eski aşkı Daisy'i tekrar kazanma uğruna yaşadığı abartılı trajedinin çok da ahım şahım dizi olarak uzatılacak bir yanı yok zannımca. Filmi de hatta bana göre bayağı bir disko topu gibi parlayan ama kocaman bir balondu. Hollywood'un en iyi aktörlerini oynat, bütün yapım ekibi ve teknik kadronun tepesinden çuvalla dolar at, bir kaç da yarışma jürisinin cebine papel papel dolar sıkıştırıp ödüller al ve bu şişirdiğin filmi de seyirciye çok muhteşem bir şeymiş gibi sat. Belli ki tutmuş bu yöntem. Her şey para ve gösteriş ile mümkün tıpkı Gatsby gibi. Ama filminde beni en çok hüsrana uğratan filmdeki bütün erkek baş aktörlerin akıllarını baştan alıp kendilerini ve hayatlarını bile feda edebilecek kadar güzel buldukları iddiası ile başrolü kapan çarpık gülüşlü, sıska çelimsiz, boş bakışlı, seyrek saçlı görece hiç de güzel olmayan Daisy rolündeki sarışın Carel Mulligan oldu. Bu rolde asıl yan karakter muhteşem güzellikteki esmer afet Elizabeth Debicki oynamalıydı. Umarım dizisinde bu saçma cast hatasını tekrarlamazlar yoksa bu filmi hiç bir Hollywood efekti çekilir kılamaz.

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    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
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