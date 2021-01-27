Leonardo DiCaprio başrollü The Great Gatsby filminin dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör

Daha önce birçok kez beyaz perdede görmüş olduğumuz F. Scott Fitzgerald'ın ikonik romanına dayanan The Great Gatsby'nin bir dizi uyarlaması geliyor.

İlginizi Çekebilir

Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence başrollü Netflix filminin setinden yeni görüntüler paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "Vikings dizisinin devamı olan yeni Netflix dizisi Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu belli oldu"

A + E Studios ve ITV Studios America tarafından geliştirilecek olan The Great Gatsby dizisinin başındaki isim; Vikings, The Tudors ve Elizabeth gibi yapımlarla tanınan Michael Hirst.The Hollywood Reportar'a göre şu anda mini dizi şeklinde yayınlanması planlanan yüksek bütçeli bir dizi için hazırlıklar başladı.

Senaryosunu Michael Hirst'ün yazacağı mini dizinin yapımcılarından biri de Michael London olacak. Ayrıca romanın yazarı F. Scott Fitzgerald'ın büyük torunu da projede danışman olarak yer alacak. Senaryosu yazım aşamasında olan dizinin yayınlanacağı platform, yayın tarihi ve oyuncular henüz bilinmiyor.

The Great Gatsby daha önce 1926, 1949, 1974 ve 2013 yıllarında sinemaya uyarlanmıştı. Sonuncu uyarlamada başarılı oyuncu Leonardo DiCaprio başroldeydi.

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/the-great-gatsby-tv-series-in-the-works-exclusive?utm_medium=social&utm_source=twitter

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.