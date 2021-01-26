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    Vikings dizisinin devamı olan yeni Netflix dizisi Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu belli oldu

    Son dönemlerin popüler olan Viking teması için yeni bir dizi geliyor. Netflix'te yayınlanacak olan Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Vikings dizisinin devamı olan yeni Netflix dizisi Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu belli oldu
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    Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix, geçtiğimiz saatlerde yeni dizisi olan Vikings Valhalla'nın oyuncu kadrosunu açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "BluTV'nin yeni yerli yapım bilim kurgu dizisi: BÖRÜ 2039"

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    Günümüzün en popüler yapımlarından biri olan Vikings dizisinden 100 yıl sonra geçecek olan Netflix dizisi Vikings: Valhalla'da, Danimarka Kralı Canute ve İskandinav kaşif Leif Erikson gibi tarihi isimler bulunacak. Dizinin 24 bölümden oluşması bekleniyor.

    Vikings dizisinin yaratıcısı Michael Hirst, bu dizinin yönetici yapımcısı olacak. Vikings: Valhalla'nın yaratıcılığını ve baş yazarlığını ise Jeb Stuart üstlenecek. Netflix üzerinde dizinin tanıtım yazısı şöyle: "İlk dizinin bitiminin 100 yıl sonrasını anlatan ve gelmiş geçmiş en ünlü Vikinglerin maceralarını ekrana taşıyan yeni bir destan başlıyor."

    Geçtiğimiz saatlerde dediğimiz gibi dizinin oyuncuları açıklandı. Aşağıdaki galeri bölümünde oyuncuları ve rollerini bulabilirsiniz. Dizinin yayın tarihi ne yazık ki şuan için bilinmiyor.



    https://www.ign.com/articles/vikings-valhalla-cast-netflix Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    absamet (sems sems) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aaaa siyahi başrol yok kesinlikle izlemem nu diziyi!
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım netflix içine etmezdi güzel güzel şu Leif i izleyebilelim
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    Ambarad (Oğuz ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Leif Eriksson'la Vinland'ı keşfedeceğiz anlaşılan. Cnut'da tarihsel olarak sağlam bir adamdır. Harald Hardrada'yı görür müyüz acaba.

    Ekleme: Görüyoruz

    Umarım Netflix SJW aşkıyla bu yapımın da içine etmez.
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