Vikings dizisinin devamı olan yeni Netflix dizisi Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu belli oldu

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Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix, geçtiğimiz saatlerde yeni dizisi olan Vikings Valhalla'nın oyuncu kadrosunu açıkladı.

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Günümüzün en popüler yapımlarından biri olan Vikings dizisinden 100 yıl sonra geçecek olan Netflix dizisi Vikings: Valhalla'da, Danimarka Kralı Canute ve İskandinav kaşif Leif Erikson gibi tarihi isimler bulunacak. Dizinin 24 bölümden oluşması bekleniyor.

Vikings dizisinin yaratıcısı Michael Hirst, bu dizinin yönetici yapımcısı olacak. Vikings: Valhalla'nın yaratıcılığını ve baş yazarlığını ise Jeb Stuart üstlenecek. Netflix üzerinde dizinin tanıtım yazısı şöyle: "İlk dizinin bitiminin 100 yıl sonrasını anlatan ve gelmiş geçmiş en ünlü Vikinglerin maceralarını ekrana taşıyan yeni bir destan başlıyor."

Geçtiğimiz saatlerde dediğimiz gibi dizinin oyuncuları açıklandı. Aşağıdaki galeri bölümünde oyuncuları ve rollerini bulabilirsiniz. Dizinin yayın tarihi ne yazık ki şuan için bilinmiyor.

https://www.ign.com/articles/vikings-valhalla-cast-netflix

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